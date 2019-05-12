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Отсутствие контактов с Россией – это поражение: Польский генерал указал на промах прозападной политики

12 мая 2019, 10:54  •  162 • Политика
Польский генерал Януш Носек заявил, что "отсутствие контактов с Россией – это поражение", но никак не успех. Таким образом, он четко указал на промах прозападной политики.
Как сообщает Defence24, сейчас для Польши отсутствие контактов с Россией — это не успех. Это, напротив, поражение. И ни к чему хорошему оно не приведет страну, заявил бывший руководитель Службы военной контрразведки генерал Януш Носек.
Об этом он сказал во время выступления на конференции, организованной фондом Stratpoints. По его словам, Польша сейчас должна сосредоточить максимум усилий, чтобы в дальнейшем построить адекватные политические отношения с Россией.
"Мы должны как-то строить отношения, потому что конфронтация не служит ни соседям, ни Европе, ни Североатлантическому альянсу, — сказал Носек. – Россия - это наш сосед. И она продолжит им быть". Своим высказыванием он указал на промах прозападной политики
Впрочем, у оппонента генерала - экс- президента Польши Бронислава Комаровского было иное мнение. Он отметил, что Варшава может стать "московской", а потому ей надо, как можно активней интегрироваться в западный мир.
Кстати, на конференции с речью выступил бывший польский посол в России Катажина Пельчинская-Наленч. Она предложила предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны. По ее мнению, это нужно, чтобы "формулировать адекватный разговор", поскольку, Россия не рассматривает членов НАТО как независимых игроков на мировой арене. Как отметила, Катажина, с точки зрения Москвы, "Это адепты американской империи".
Ранее бывший президент Польши Бронислав Коморовский заявил, что у страны есть только два пути: либо московский, либо европейский, другого просто не существует.
Он отметил, что хоть Польша и сделала свой выбор 15 лет назад, вопрос по-прежнему актуален. По словам польского экс-президента, Россия наращивает интеграционные процессы и продвигает своё видение мира. В этой связи у Польши только два пути, либо усилить интеграцию с Европой, либо провести интеграцию с Москвой. Третьего варианта нет.
"У Польши есть только два пути: либо московский, либо европейский, другого просто не существует", - сказал бывший польский президент, его цитирует Fakt24.
При этом он добавил, что интеграция с Москвой для Польши никогда ничем хорошим не заканчивалась. Поэтому он призвал к единству европейских стран против России, которую обвинил в попытке расколоть ЕС.

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