Отсутствие консенсуса: почему в ЕС нет единого мнения о необходимости принимать беженцев из Афганистана • 11 • В мире В Евросоюзе вопрос о приёме беженцев из Афганистана вызвал острую дискуссию. Так, премьер-министр Словении Янез Янша, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС, завил, что Евросоюз не станет открывать гуманитарных и миграционных коридоров для афганских беженцев, чтобы не получить новый кризис. Его позицию раскритиковал глава Европарламента Давид Сассоли, подчеркнув, что евроинституты нацелены на разработку стратегии по принятию всех желающих покинуть республику. Однако Янша отверг его доводы, отметив, что руководящие круги ЕС далеки от консенсуса по вопросу беженцев. Эксперты отмечают, что подобные споры между европолитиками говорят об отсутствии взаимопонимания в ЕС, которое может быть чревато последствиями для безопасности союза. Эвакуация афганцев в аэропорту Кабула Reuters © U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Nicholas Guevara Дискуссия европолитиков о судьбе афганских беженцев вышла в публичное пространство. В частности, премьер-министр Словении Янез Янша, чья страна во втором полугодии председательствует в Совете ЕС заявил, что Евросоюз не будет открывать гуманитарных и миграционных коридоров для афганцев, спасающихся от режима талибов*. «Мы не позволим повторять стратегическую ошибку 2015 года (когда страны ЕС объявили о готовности без ограничений принимать мигрантов из Сирии и других стран Северной Африки. — RT). Мы будем помогать только тем, кто помогал нам во время операции НАТО, и странам — членам ЕС, которые находятся на наших внешних границах», — цитирует ТАСС сообщение Янши в Twitter. #EU ne bo odpirala nobenih evropskih “humanitarnih” oziroma migracijskih koridorjev za #Afganistan. Ne bomo dovolili, da se ponovi strateška napaka iz l. 2015. Pomagali bomo zgolj posameznikom, ki so pomagali nam med operacijo #NATO. In članicam EU, ki varujejo našo zunanjo mejo. pic.twitter.com/fyZB5XFhZh — Janez Janša (@JJansaSDS) August 22, 2021 Его позиция вызвала критику со стороны главы Европарламента Давида Сассоли, который указал, что не премьер-министру Словении выносить решения по действиям ЕС в отношении мигрантов. «Не действующий председатель Совета ЕС должен определять, что предпримет Евросоюз. Все наши институты сейчас выясняют, какие требуются меры, чтобы проявить солидарность с теми, кому угрожает новый режим, — не только с афганцами, которые с нами сотрудничали. Мы приглашаем премьер-министра Яншу обсудить с европейскими институтами наши дальнейшие шаги. Все наши страны считают себя вовлечёнными в ситуацию в Афганистане. Очевидно, что нам следует проявить солидарность», — говорится в заявлении Сассоли. It is not up to the Slovenian Presidency to say what the position of the EU is on the humanitarian crisis in Afghanistan.



We invite PM Janša to discuss with the EU institutions what the next steps should be but it’s clear we need to show solidarity. https://t.co/sK15X3Q2fZ — David Sassoli (@EP_President) August 22, 2021 Однако Янша в ответ на это указал, что у европейских политиков нет единого мнения о необходимости принимать афганских беженцев. «Кому, как не странам ЕС, определять, хотят ли они получить новую волну мигрантов или нет. Сейчас для принятия такого решения (в Совете ЕС. — RT) нет не то что консенсуса, но даже квалифицированного или хотя бы обычного большинства. И мы ПРОЯВЛЯЕМ солидарность с теми, кто с нами сотрудничал», — отметил политик в Twitter. Actually, it is up to the #EU member states to decide if they want to take another wave of migration or not. Currently, there is neither consensus, neither qualified majority, neither any majority at all to do that. And we ARE showing solidarity to those who have worked with us. https://t.co/r094sdwpeF — Janez Janša (@JJansaSDS) August 22, 2021 Напомним, что 16 августа представители движения «Талибан» объявили об окончании войны в Афганистане и установлении контроля на территории всей страны. Захватить власть им удалось после вывода американцами и их союзниками войск. Ранее президент республики Ашраф Гани сложил с себя полномочия и покинул страну. Свой отъезд он аргументировал нежеланием «стать причиной кровопролития в столице». Также на russian.rt.com «Ситуация близка к панике»: как западные страны пытаются обеспечить эвакуацию гражданских лиц из Афганистана В связи с установлением новой власти в Афганистане многие граждане страны выразили желание её покинуть. Среди них как советники и помощники союзнических войск, так и простые жители республики. Однако США и ЕС объявили, что будут эвакуировать только своих граждан и местных жителей из числа своих сотрудников. Так, Соединённые Штаты с 14 августа вывезли из Кабула около 37 тыс. человек, Великобритания с 13 августа эвакуировала более 5,5 тыс. человек и планирует вывезти ещё 6 тыс., Германия забрала из республики 1,6 тыс., столько же вывезла Италия, планируя увеличить это число до 2,5 тыс. Чужаки не нужны Эксперты также отмечают, что против новой волны мигрантов высказывались и другие европейские политики. Так, канцлер Австрии Себастьян Курц довольно резко заявил, что, пока он находится у власти, страна больше не примет ни одного мигранта. По его словам, в республике и так самая большая община афганцев по сравнению с другими странами — членами ЕС и процесс их интеграции проходит весьма непросто. «Приняв 44 тыс. афганцев, Австрия многое сделала. В расчёте на душу населения у нас самое большое афганское сообщество после Ирана, Пакистана и Швеции. С интеграцией ещё есть большие проблемы, поэтому мы против того, чтобы принимать ещё людей», — отмечал Курц в Twitter. Österreich hat mit der Aufnahme von 44.000 Afghanen sehr viel geleistet. Wir haben pro Kopf eine der größten afghanischen Communities der Welt nach Iran, Pakistan & Schweden. Bei der Integration gibt es noch große Probleme & wir sind daher gegen eine zusätzliche Aufnahme. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) August 22, 2021 По его словам, оказывать посильную помощь афганским беженцам должны соседние страны, а ЕС стоит укреплять внешние границы и бороться с нелегалами контрабандистами. В свою очередь, в Греции завершили строительство 40-километровой стены на границе с Турцией, чтобы не допустить беспорядочных потоков мигрантов из Афганистана. «Мы не допустим несанкционированных и беспорядочных действий, не допустим никаких попыток нарушения границ… Мы поддерживаем демократические права и свободы человека, но в то же время мы не можем допустить превращения миграционных потоков в инструменты (оказания давления. — RT)», — цитировал ТАСС министра по делам защиты граждан Михалиса Хрисохоидиса. Не горят желанием принимать новых беженцев и в Турции, которая носит статус кандидата на вступление в ЕС с 1999 года. Так, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган 20 августа заявлял, что не станет превращать Турцию в «хранилище афганских мигрантов для Европы». «У Турции нет долга, ответственности или обязательства быть хранилищем беженцев для Европы», — приводила Hürriyet Daily News слова Эрдогана. В связи с этим он призвал Евросоюз взять на себя ответственность за судьбы этих людей и перестать игнорировать их, закрывая свои границы. Афганские беженцы в аэропорту Кабула

AFP

© Wakil Kohsar Разошлись во мнениях Приплывшего с Кунашира заметили в японском посёлке - СМИ По мнению экспертов, расхождения во взглядах европейских политиков вполне закономерны, так как сейчас активизируются правые силы ЕС. По словам аналитиков, опыт прошлого миграционного кризиса значительно укрепит их позиции. «В ЕС нет консенсуса, потому что страны Европы по-разному встретили миграционный кризис 2015 года. В итоге он привёл к политическому, финансово-экономическому и социальному кризису. Примечательно, что многие страны, в частности из «вышеградской четвёрки», отказались принимать беженцев. И это уже тогда показало, что европейская солидарность, основанная на общих ценностях, гражданских правах и свободах, — не более чем ширма, которую любит использовать ЕС на внешнюю аудиторию и которая сама не работает внутри европейских стран», — пояснил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк. В связи с этим, считает эксперт, правые силы сейчас будут значительно влиять на настроения жителей Европы в отношении новых мигрантов. «Если произойдёт смычка правых партий Центральной и Восточной Европы с политическими силами старых европейских демократий, в частности Италии, Франции, Германии, тогда Брюссель не сможет больше производить неолиберальный диктат и ситуация с беженцами будет разворачиваться по жёсткому сценарию, который не предполагает ни беженцев на европейской территории, ни льгот», — указал Данюк. По его мнению, ЕС постарается ограничить число тех, кого примет в качестве беженцев, 30 тыс., так как большие цифры грозят союзу коллапсом. «Ведь ассимиляция беженцев — до сих пор большая проблема, которая продемонстрировала крах политики мультикультурализма во многих европейских крупных городах, где существуют этнические анклавы, в которых живут по нормам шариата и не исполняют местное законодательство. Повторения подобного рода случаев в Европе никто не хочет. Однако, несмотря на это, странам Европы нужно соответствовать европейским принципам», — подчеркнул эксперт. В свою очередь, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко считает, что на деле у ЕС нет веских оснований бояться повторения сценария 2015 года, так как путь из Афганистана в Евросоюз крайне сложен и не все мигранты рискнут его проделать. «Сначала афганцам нужно пройти территорию Ирана, после чего им необходимо пройти Турцию, которая может не захотеть пропустить такое количество малоуправляемых людей через свою территорию. Не исключён проход и через иракский Курдистан, где, по сути, до сих пор сохраняется вялотекущий военный конфликт. То есть технически попасть в ЕС афганцам весьма и весьма сложно», — пояснил в комментарии RT Фененко. Афганские беженцы в Брюсселе

AFP

AFP

© Kenzo Tribouillard "Вас нет в списках": Кличко не пустили к Меркель К тому же, указал он, ЕС ничего не стоит перекрыть узкую границу между Грецией и Турцией, поэтому угроза миграционных потоков скорее справедлива для соседствующих с Афганистаном стран. «Беженцы могут пойти в Узбекистан, в Таджикистан, в Туркмению, где границы из-за пустынь очень прозрачны. Для этих стран угроза более чем реальна, поэтому в ЕС это вопрос исключительно внутренней политики», — отметил эксперт. Помимо этого, Фененко выразил мнение, что, вероятно, европейским политическим элитам вполне на руку беженцы, рвущиеся в ЕС. «Сейчас в ЕС мы видим демонтаж социального государства — отказ от пенсий, сокращение системы здравоохранения и социальных гарантий. Как сделать так, чтобы народ не выходил на улицы? А очень просто: пригнать туда беженцев, которые будут готовы за мизерную зарплату работать, и намекнуть таким образом остальным, что, если они не захотят работать по новым правилам, найдутся те, кто их заменит», — допустил политолог. При этом эксперты сходятся во мнении, что новый наплыв беженцев всё-таки может представлять определённую угрозу для отдельных стран Евросоюза. Это, по их словам, малые государства, такие как Дания, Скандинавские и Прибалтийские страны, Люксембург. Также несогласие принимать очередных беженцев будут громко выражать Венгрия, Чехия, Словакия, Польша. Вместе с тем, как указал Никита Данюк, даже угрозы мигрантских наплывов не могут заставить ЕС отказаться от участия в кампаниях, проводимых ими за рубежом, в том числе и совместно с США. «ЕС продолжит участвовать в военных кампаниях за рубежом наравне с США, потому что у Европы, в том числе в этих регионах, есть свои геополитические и геоэкономические интересы», — сказал эксперт. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.







