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Отсутствие доказательств ничего не значит: Невидимый "Бук" не смутил голландского прокурора
09 июня 2020, 23:00 • 21 • Политика
Прокурор Тейс Бергер в Нидерландах заявил, что радары не засекли ракету ЗРК "Бук", которая якобы сбила самолёт "Боинг-777" (рейс MH17) в небе над Донбассом в 2014 году. Однако "невидимый" "Бук" ничуть не смутил голландского обвинителя, который по-прежнему отстаивает официальную версию.
Информация о том, что ракета была запущена именно из Снежного (город в Донецкой области, который в 2014 году находился под контролем ДНР), тоже не нашла подтверждения. На сегодняшний день нет никаких данных, свидетельствующих в пользу этой версии. Следователи проверили спутниковые снимки, фотографии и заслушали показания свидетелей - ни один из этих источников не подтверждает запуск ракеты из Снежного.
Ранее специалисты из "Алмаз-Антея" отметили, что если бы выстрел был совершён из данного населённого пункта, то ракета не смогла бы повредить левое крыло и левый двигатель лайнера, учитывая то, где он находился в момент крушения.
Ранее независимый эксперт Юрий Антипов заявил, что, судя по месту падения обломков, взрыв, который привёл к крушению MH17, прогремел внутри самолёта, а не снаружи. Кроме того, при обследовании частиц на поверхности обломков никаких следов ракеты "Бук" обнаружено не было, что рушит официальную версию Нидерландов.
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