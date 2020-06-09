Отсутствие доказательств ничего не значит: Невидимый "Бук" не смутил голландского прокурора

Тот факт, что радары не обнаружили, не означает, что ракеты там не было. "Алмаз-Антей" и Минобороны России считают, что отсутствие этого обнаружения действительно свидетельствует об отсутствии ракеты "Бук" из Снежного", - отметил он.

Информация о том, что ракета была запущена именно из Снежного (город в Донецкой области, который в 2014 году находился под контролем ДНР), тоже не нашла подтверждения. На сегодняшний день нет никаких данных, свидетельствующих в пользу этой версии. Следователи проверили спутниковые снимки, фотографии и заслушали показания свидетелей - ни один из этих источников не подтверждает запуск ракеты из Снежного.

Ранее специалисты из "Алмаз-Антея" отметили, что если бы выстрел был совершён из данного населённого пункта, то ракета не смогла бы повредить левое крыло и левый двигатель лайнера, учитывая то, где он находился в момент крушения.

Ранее независимый эксперт Юрий Антипов заявил, что, судя по месту падения обломков, взрыв, который привёл к крушению MH17, прогремел внутри самолёта, а не снаружи. Кроме того, при обследовании частиц на поверхности обломков никаких следов ракеты "Бук" обнаружено не было, что рушит официальную версию Нидерландов.