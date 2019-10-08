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Отступление от договорённостей: к чему может привести решение США отвести войска от сирийско-турецкой границы
08 октября 2019, 03:24 • 72 • В мире
США начали эвакуацию американских военных из зоны операции Турции в Сирии. Ранее Анкара объявила о намерении начать в республике военную операцию. При этом союзники США — сирийские курды — обвинили Вашингтон в том, что он не выполнил свои обязательства. Как отмечают эксперты, сирийские курды за время кампании в САР превратились в инструмент американской геополитики, оказавшись в крайне уязвимом положении. Однако, по мнению аналитиков, в результате решения Белого дома Соединённые Штаты также могут понести определённые репутационные потери.
© Rodi Said/Reuters
США временно отвели войска от сирийско-турецкой границы. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-службы Белого дома.
«Сегодня у президента Дональда Трампа состоялся телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, — говорится в заявлении Белого дома. — Турция вскоре приступит к выполнению своей давно запланированной операции в северной части Сирии. Вооружённые силы США не будут оказывать поддержку или принимать участие в данной операции, и силы Соединённых Штатов, разгромив территориальный «халифат» ИГ*, больше не будут присутствовать в непосредственной близости».
При этом в заявлении администрации Трампа уточняется, что «теперь в ведение Турции перейдут все боевики ИГ в данном районе, захваченные за последние два года в результате разгрома территориального «халифата» силами США».
7 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также подтвердил, что США отводят свои войска с территории северной Сирии, граничащей с Турцией. Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, слова которого приводит информагентство Anadolu, в свою очередь, отметил, что действия Анкары будут направлены на то, чтобы «очистить регион от террористов, обезопасить наши границы и обеспечить безопасное возвращение беженцев».
Как отмечают турецкие СМИ, во время телефонного разговора Трамп и Эрдоган договорились, что встретятся в Вашингтоне уже в следующем месяце.
То, что американские военные покидают районы Сирии, находящиеся близ границы с Турцией, подтверждают и курдские СМИ.
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