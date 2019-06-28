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«Отступать поздно»: сможет ли конгресс США помешать реализации проекта «Северный поток — 2»

28 июня 2019, 04:09  •  13 • В мире
Комитет по иностранным делам нижней палаты конгресса США одобрил законопроект о санкциях против подрядчиков проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В частности, в документе предлагается заморозить активы лиц, причастных к продаже, аренде и предоставлению судов для укладки в море российских трубопроводов. Однако попытки воздействовать на подрядчиков крупного проекта, в котором задействованы сотни компаний, вызовет протест со стороны Евросоюза, считают эксперты. По мнению аналитиков, в самой Европе борьбу США с «Северным потоком — 2» трактуют как попытку устранить конкурента и навязать сжиженный природный газ из Соединённых Штатов.
 
Reuters © Leah Millis
 

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно поддержал законопроект о введении санкций против лиц, причастных к проектам «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В случае принятия этого документа конгрессом владельцам и арендаторам судов, задействованных в укладке российских трубопроводов в море, запретят въезд в США, а их активы на территории, находящейся под юрисдикцией Соединённых Штатов, будут арестованы.

«Действуя путём запугивания и принуждения, Россия пытается посредством энергозависимости держать наших европейских союзников в заложниках, и нам всем это известно. Завершение строительства трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» создаст ещё большую опасность для миллионов европейцев, дестабилизируя континент», — заявил автор законопроекта, член палаты представителей республиканец Адам Кинзингер, выступая на заседании комитета по иностранным делам. 

При этом инициатор санкционного документа раскритиковал и Берлин. 

«Германия, краеугольный камень нашего трансатлантического союза, использует проект «Северный поток — 2», чтобы получить конкурентное преимущество перед партнёрами по Евросоюзу. Подобные действия, вне сомнения, негативно сказываются на европейском единстве», — утверждает Кинзингер. 

Укладкой трубопровода для «Северного потока — 2» по дну Балтийского моря в настоящий момент занимается швейцарская компания Allseas, сообщается на сайте проекта. В работах задействованы два её судна — Solitaire и Pioneering Spirit. Ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года. Газ по нему будет поступать из России в Западную Европу через Германию. 

Тогда же ожидается и запуск «Турецкого потока». Морская укладка этого газопровода, проходящего по дну Чёрного моря из России в Турцию, завершена в ноябре 2018 года. Подводными работами также занималась компания Allseas.

Если законопроект Кинзингера примет конгресс и подпишет президент Дональд Трамп, это будет первая введённая в Соединённых Штатах ограничительная мера против подрядчиков «Северного потока — 2». В 2017 году американским конгрессом был принят закон CAATSA («О противодействии противникам США посредством санкций»), но он не задевал интересы компаний-подрядчиков, а был направлен против инвесторов строительства газопроводов из России. 

Шансы на принятие и исполнение

Вероятность того, что конгресс примет законопроект, высокая, однако не стопроцентная, считают эксперты. Директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT обратил внимание на то, что Кинзингер является рядовым членом палаты представителей и не относится к партийному истеблишменту.

«Это его личная инициатива, а он даже не сенатор. Члены палаты представителей часто предлагают разные законопроекты, в том числе касающиеся разного рода санкций, но далеко не все из них принимаются. Однако в данном случае законопроект прошёл комитет по иностранным делам, а это уже более серьёзно. Теперь всё зависит от расклада сил в конгрессе», — говорит эксперт.

Несмотря на достаточно негативное отношение и демократов, и республиканцев к России, закон может быть не принят. Рогулёв не исключил, что конгрессмены примут решение не обострять отношения с Евросоюзом, которые в последнее время и так заметно испортились благодаря политике Дональда Трампа.

  • Reuters
  • © Joshua Roberts

С мнением Юрия Рогулёва солидарен и эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. В беседе с RT от отметил, что санкциями против России и Ирана американцы наносят удар по двусторонним отношениям ЕС и США. 

«Когда американцы стараются что-то навязать Евросоюзу, это приводит только к тому, что единство Запада подрывается. Диктат в отношениях с ЕС, как показала практика, не работает. Как правило, после любой попытки США как-то надавить на Европу там начинаются дискуссии о необходимости большей самостоятельности, о европейском НАТО и так далее», — сказал Блохин. 

По мнению экспертов, возможен и другой вариант: закон будет принят, но не реализован на практике, так как его исполнение — прерогатива президента США.

«Администрация Трампа в последнее время не очень активно пользуется таким инструментом внешней политики, как санкции. Всё-таки издержки от применения этого инструмента достаточно велики. Это наглядно демонстрирует, скажем, ситуация вокруг Ирана. Возобновление американских санкций против Тегерана, как известно, обострило обстановку на Ближнем Востоке. Многое будет зависеть и от общей атмосферы в отношениях США и России. Если встреча Трампа и Владимира Путина во время G-20 пройдёт достаточно благоприятно, Вашингтон не будет спешить с введением новых санкций», — считает Рогулёв.

Судьба почти завершённых проектов

Сорвать почти завершённые проекты в любом случае не удастся, считают эксперты.

«Сейчас строительство входит в заключительную стадию, деньги затрачены большие. Отступать поздно. Это отступление чревато очень большими финансовыми потерями. Поэтому Германия, Австрия, Франция, которым российские газопроводы необходимы, будут выступать против американских санкций», — полагает Рогулёв. 

Однако дело не только в затратах на строительство, но и в том, что проекты стратегически важны для стран ЕС, уверены политологи.

«Американские санкции могут быть приняты, но в итоге Евросоюз всё равно будет достраивать «Северный поток — 2», потому что для Германии это вопрос энергетической безопасности и её выживания. Поставки энергоресурсов осуществляются в координации с Россией и не зависят от одного поставщика, которым хотят быть американцы, тем более что цена на их энергоносители в разы выше. Поэтому вложения европейцев в проекты газопроводов из России перекроют ущерб от любых санкций», — говорит Блохин.

  • © nord-stream2.com

Вместе с тем американское давление может стать катализатором споров внутри Евросоюза о направлении внешней политики объединённой Европы, полагают аналитики. 

«Понятно, что Польша и Прибалтика будут поддерживать меры по срыву любого проекта, который как-то связывает или серьёзно сближает ЕС и Россию. Они считают, что это вопрос их безопасности, поэтому ориентируются на США», — говорит Рогулёв. 

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Однако, с точки зрения многих руководителей государств ЕС, споры с Вашингтоном по поводу российских газопроводов являются не политическими, а чисто экономическими.

По мнению Блохина, американцы говорят, что, борясь с «Северным потоком-2», они спасают Европу от «доминирования России», однако в самой Европе эту борьбу трактуют как попытку Трампа устранить конкурента и навязать Европе сжиженный природный газ из Соединённых Штатов.

«В Германии видят, что президент США хочет использовать Европу в качестве дойной коровы американской экономики. Это немцам не нравится, им самим хочется выбирать и поставщиков газа, и цену на него. Российский газ намного дешевле, чем американский СПГ. Поэтому в борьбе политики и экономики побеждает экономика», — подвёл итог эксперт. 

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