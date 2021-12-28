Отступать некуда: Историк объяснил, почему соглашения России и США обречены

Силы НАТО продолжают стягивают петлю вокруг России - отступать некуда. Военный историк Борис Юлин объяснил, почему соглашения России и США, которые могут быть достигнуты на грядущих январских переговорах, обречены.

Представитель Белого дома по нацбезопасности заявил, что 10 января Россия и США проведут переговоры по темам контроля над вооружениями, а также Украины, передала ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Не могу молчать".

12 января состоится встреча нашей делегации с членами НАТО, а 13 января - с руководством ОБСЕ. Если Вашингтон и Североатлантический альянс откажутся дать гарантии безопасности, ответ Москвы может быть самым разным.

В таком случая её действия будут зависеть от рекомендаций военных экспертов, подчеркнул президент Владимир Путин.

Велика Россия - отступать некуда. Готовы ли наши оппоненты к диалогу? - задалась вопросом ведущая "Первого русского".

На него постарался ответить гость студии - военный историк Борис Юлин. По его мнению, готовность обеих сторон к переговорам достаточно ограничена. Причина в том, что и Вашингтон, и Москва имеют ряд требований друг к другу, которые обе державы называют обязательными к исполнению и не подлежащими обсуждению.