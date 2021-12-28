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Отступать некуда: Историк объяснил, почему соглашения России и США обречены

28 декабря 2021, 17:50  •  28 • Политика
Силы НАТО продолжают стягивают петлю вокруг России - отступать некуда. Военный историк Борис Юлин объяснил, почему соглашения России и США, которые могут быть достигнуты на грядущих январских переговорах, обречены.
Представитель Белого дома по нацбезопасности заявил, что 10 января Россия и США проведут переговоры по темам контроля над вооружениями, а также Украины, передала ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Не могу молчать".
12 января состоится встреча нашей делегации с членами НАТО, а 13 января - с руководством ОБСЕ. Если Вашингтон и Североатлантический альянс откажутся дать гарантии безопасности, ответ Москвы может быть самым разным.
В таком случая её действия будут зависеть от рекомендаций военных экспертов, подчеркнул президент Владимир Путин.
Велика Россия - отступать некуда. Готовы ли наши оппоненты к диалогу? - задалась вопросом ведущая "Первого русского".
На него постарался ответить гость студии - военный историк Борис Юлин. По его мнению, готовность обеих сторон к переговорам достаточно ограничена. Причина в том, что и Вашингтон, и Москва имеют ряд требований друг к другу, которые обе державы называют обязательными к исполнению и не подлежащими обсуждению.
Они считают, что должно быть только так и никак иначе. Поэтому ожидать чего-то серьёзного от этих встреч, на мой взгляд, немного странно. Переговоры уже не раз были, и даже тогда, когда удавалось договориться, соглашения обычно оказывались нереализованными. Например, те же самые Минские договорённости. Большой готовности обеих сторон идти на компромиссы я не вижу, - подытожил эксперт.

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