Отступать некуда – позади доллар

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Россия успешно применяет против США стратагему №19 из древнего китайского трактата о 36-ти стратагемах. То, что делает Россия, называется "Тайно вытаскивать хворост из-под котла другого".

Эта стратагема применяется тогда, когда ваш противник намного сильнее вас и прямое противоборство невозможно. В этом случае необходимо начать подпиливать основы его могущества, найти его источник и уничтожить. Это лишает врага опоры, перекрывает ему дыхание. Его силы начинают слабеть.

Если невозможно лишить врага источника силы напрямую, то стараются внести в его ряды хаос, запутать, измотать, посеять конфликт между противниками. Их мотивация слабеет, они вдыхаются. Задача заключается в том, чтобы созданный конфликт и не разгорелся, и не потух. Он должен постоянно гореть слабым огнём и изводить силы противника без остановки. Стратегия заморозки конфликта относится в разряду подрывных.

Осознав однажды конфликт между Трампом и правящим классом США, Россия нашла самое уязвимое место в источнике силы США. Атаковать доллар США Россия не может - это направление очень мощно прикрыто системой союзов и НАТО. Но есть такая вещь, как распри внутри правящего класса США. Поддерживая одни кланы против других, Россия заварила в США очень горячую кашу.

Сложилась ситуация, когда Трамп пытается наладить отношения с Россией, а Конгресс пытается навязать Трампу прямо противоположный курс. Отсюда идея новых санкций. Она родилась в недрах Конгресса. И чтобы её принятие стало гарантированным, уже сейчас руководители сразу четырёх разведслужб США выступили с заявлением, что Россия уже начала вмешательство в грядущие в США выборы. Это увеличивает шансы принятия санкционного законопроекта в разы. Глава национальной разведки США Дэн Коутс, директор ФБР Кристофер Рэй, глава министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, директор агентства национальной безопасности Пол Накасоне и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провели в Белом Доме пресс-конференцию, где обвинили Россию в продолжении подрывных действий.

Так как прямых доказательств, как обычно, нет, то ФБР ссылается на соцсети, в которых продолжаются попытки проведения кампаний, влияющих на результаты выборов. "Независимый" Facebook отчитался, что закрыл десятки фейковых аккаунтов, пытающихся агитировать за тех, кто, надо полагать, поддерживает Трампа. Ведь не за «Единую Россию» же там предлагают голосовать. Очень интересно, что помощник Трампа требует наказать тех, кто помогает Трампу.

О чём это говорит? О том, что конфликт между Трампом и его врагами не прекратится никогда, кто бы ни стал президентом США. И в этом конфликте, даже если Россия вообще ни разу не вбросит никакой агитки, враги Трампа сами их нарисуют и поднимут об этом крик. А уж если Россия и добавит немного от себя – так, чтобы её следы очень сильно искать не пришлось, то скандал в правящем классе США тем более гарантирован.

Если им удастся ограничить Трампа, он будет сопротивляться. Если не удастся, сопротивляться будут они. Пока они будут жрать друг друга, Конгресс примет санкции, которые выведут Россию ещё дальше из-под влияния США. Непременно те, кто был против этого, обвинят тех, кто был за, что они потеряли рычаги влияния на Россию и ввязались в дорогостоящее противостояние, которое оказалось нерентабельной инвестицией.

Даже устранение Трампа уже ничего не решит, так как Трамп – это не только он, но и море его сторонников, в частности, очень влиятельное в ряде штатов байкерское движение в США. Устранение Трампа они воспримут как повод к войне. И даже если стрельбы не возникнет, раскол правящего класса и раскол общества гарантирован, и Россия всегда будет на этом играть, вбивая клин всё глубже. И ещё добавятся ЕС, Китай и Индия. США с внутренним расколом и противостоянием всему миру - это очень серьёзное положение. Для России жизненно важно, чтобы США как можно дольше из него не вышли. Главное - не дать конфликту усохнуть, остальное само сделает время.

Но либералы бьются отчаянно, как гладиаторы. В Америке они душат Трампа, а России - Белоусова. В СМИ вся пятая колонна либеральных адвокатов дьявола подняла вопль, что Белоусов, предлагая изъять 500 миллиардов рублей сверхприбылей в пользу государства, лишает бизнес смысла жизни. То, что либералы лишают в России смысла жизни всё население, темой для дискуссий не является. Это нормально.

В мире нельзя покушаться на благоденствие лишь крупного бизнеса. Это хуже, чем восстать против государства. "Осталось только ещё изъять у граждан доллары!" - негодует бизнес через свои СМИ. Видимо, в их предоставлении ничего страшнее, чем изъятие долларов, не существует. Это намного страшнее, чем изъять у граждан пенсии или рубли через повышение цен и налогов. Кто из крупного бизнеса платит налоги и собирается жить на пенсию? Вот доллары – это действительно святое. Отступать некуда – позади доллар.

Вот такие новости с полей сражений, где мировой империализм в смертельной схватке схлестнулся со всем прочим человечеством. В России битва идёт как внутри, так и во вне страны. Время не просто очень непростое, оно – судьбоносное.

Александр Халдей

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