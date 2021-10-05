Отстранённый от заседаний спикер Рады предупредил: "Я и без должности смогу"

Верховная рада Украины по инициативе фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" отстранила спикера парламента Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний. В свою очередь Разумков предупредил коллег: "Я и без должности смогу".

Решением 240 голосов депутатов при необходимых 226 спикер был отстранён на два дня. При этом во время рассмотрения вопроса о своём отстранении Разумков заявил о том, что должность для него ничего не значит, а является лишь инструментом.

"Я и без должности смогу реализовывать всё то, что мы обещали в 2019 году", - сказал он, выразив уверенность в том, что в зале хватит людей, которые будут делать так же.

Напомним, что ранее официальный Киев заподозрил Разумкова в зраде - он отказался голосовать за санкции в отношении украинского политика Виктора Медведчука, не поддержал и санкции против неугодных властям телеканалов, а также не проголосовал за земельную реформу.