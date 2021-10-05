|
Отстранённый от заседаний спикер Рады предупредил: "Я и без должности смогу"
05 октября 2021, 14:05 • 372 • Политика
Верховная рада Украины по инициативе фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" отстранила спикера парламента Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний. В свою очередь Разумков предупредил коллег: "Я и без должности смогу".
Решением 240 голосов депутатов при необходимых 226 спикер был отстранён на два дня. При этом во время рассмотрения вопроса о своём отстранении Разумков заявил о том, что должность для него ничего не значит, а является лишь инструментом.
"Я и без должности смогу реализовывать всё то, что мы обещали в 2019 году", - сказал он, выразив уверенность в том, что в зале хватит людей, которые будут делать так же.
Напомним, что ранее официальный Киев заподозрил Разумкова в зраде - он отказался голосовать за санкции в отношении украинского политика Виктора Медведчука, не поддержал и санкции против неугодных властям телеканалов, а также не проголосовал за земельную реформу.
Подпишитесь на нас
372
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 октября 2021, 01:25
|
04 октября 2021, 15:20
|
30 сентября 2021, 16:30
|
30 сентября 2021, 10:05
|
30 сентября 2021, 09:10
|
30 сентября 2021, 16:30
|
03 октября 2021, 18:20