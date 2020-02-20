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«Отстранён и задержан»: на Кубани в ДТП с пьяным полицейским погибла мать пятерых детей

20 февраля 2020, 16:54  •  93 • В России
В Краснодарском крае нетрезвый сотрудник полиции, отмечавший присвоение ему очередного звания, сел за руль и, выехав на встречную полосу, протаранил кроссовер Renault. В столкновении погибла многодетная мать, её полуторагодовалый сын госпитализирован в тяжёлом состоянии. Предполагаемый виновник аварии, местный участковый, отделался переломом руки и, по неподтверждённым данным, пытался скрыться с места ДТП. В краевом МВД начали служебную проверку, решается вопрос об увольнении полицейского. По версии следствия, участковый был пьян во время столкновения, однако уголовное дело пока возбуждено по более мягкой ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека). В ведомстве уверяют: если данные об опьянении подтвердятся, обвинение будет переквалифицировано на более тяжкую статью.
 
Место ДТП © Следственное управление СK РФ по Краснодарскому краю
 

В Краснодарском крае следственные органы разбираются в обстоятельствах смертельной аварии с участием нетрезвого полицейского, в которой в ночь на 16 февраля 2020 года погибла мать пятерых детей.

ДТП произошло около часа ночи в посёлке Ильский Северского района. Двигавшийся по улице Мира автомобиль BMW, за рулём которого был 30-летний участковый уполномоченный, закончив круговое движение, выехал на встречную полосу и протаранил кроссовер Renault.

«По версии следствия, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, превысил разрешённый скоростной режим и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault. В результате ДТП 37-летняя пассажирка Renault получила травмы и через непродолжительное время скончалась», — сообщили в пресс-службе краевого управления СК.

По данным RT, в Renault ехали четыре человека: супруги Айрат и Лилия Курбановы, их полуторагодовалый сын Ислам и знакомый семьи. Сидевшая на заднем сидении женщина в результате столкновения получила тяжёлые травмы и скончалась в больнице. Ребёнок также получил серьёзные повреждения внутренних органов, перенёс операцию и сейчас находится в реанимации.

Предполагаемый виновник трагедии отделался переломом руки. По данным RT, речь идёт о Владиславе Лухте, который тем вечером отмечал присвоение ему очередного звания — старшего лейтенанта.

«В ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначена служебная проверка, решается вопрос об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В настоящее время полицейский отстранён от выполнения служебных обязанностей и задержан в порядке, предусмотренном статьёй 91 УПК РФ», — прокомментировали RT аварию в краевом главке МВД.

  • © Следственное управление СK РФ по Краснодарскому краю

Согласно сложившейся практике при подобных происшествиях, ответственность за действия участкового, скорее всего, понесёт и его непосредственное начальство. Также в ведомстве, наверняка, постараются выяснить, праздновал ли Лухта повышение в кругу коллег, и если да, то почему они позволили ему сесть за руль в нетрезвом состоянии.

По факту аварии в отношении 30-летнего участкового возбуждено уголовное дело. Пока избрана мера пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу. По данным RT, сейчас Владислав Лухта находится под охраной в больнице.

«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в Следственном комитете.

При этом в ведомстве отметили, что пока уголовное дело возбуждено по самому факту смертельного ДТП (ч.3 ст. 264 УК РФ). Однако, как отметил собеседник RT в СК, если экспертиза подтвердит, что в момент аварии полицейский был в состоянии опьянения, обвинение ему будет предъявлено по ч.4 ст. 264 УК РФ, что предусматривает уже намного более серьёзную ответственность — от 5 до 12 лет лишения свободы. 

В соцсетях жители Ильского, среди которых авария вызвала огромный резонанс, последние дни обсуждают детали случившегося. Многие отмечают повышенную аварийность на этом участке дороги с круговым движением, где регулярно происходят серьёзные ДТП.

Один из местных жителей рассказал, что в ночь на 16 февраля видел на дороге ту самую BMW и отметил, что незадолго до столкновения машина виляла на дороге и выезжала на встречную полосу.

Судя по опубликованной в соцсетях видеозаписи аварии, у водителя Renault практически не было шансов избежать столкновения. В тот момент, когда перед ним внезапно появилась BMW, Айрат Курбанов не смог сам уйти в попутную правую полосу, поскольку там параллельно ему ехала фура. Мужчина пытался затормозить, но удар всё равно оказался очень сильным — автомобили восстановлению не подлежат.

Жители посёлка также рассказывают, что после ДТП водитель BMW попытался скрыться, но якобы был задержан неподалёку и возвращён на место аварии. В СК эту информацию пока не комментируют.

При этом большинство местных интернет-пользователей высказывают опасения, что предполагаемый виновник аварии благодаря своему статусу сможет избежать серьёзной ответственности.

  • © Следственное управление СK РФ по Краснодарскому краю

Как рассказала RT подруга погибшей Анастасия Гражданкина, Лилия Курбанова с семьёй жила в Анапе, а в ночь аварии они направлялись в сторону Краснодара, предположительно, в аэропорт.

«В момент столкновения она и сын спали на заднем сиденье. Она умерла от очень сильного удара головой, так и не придя в сознание», — рассказала Гражданкина.

При этом находившиеся на водительском и переднем пассажирском местах Renault мужчины не получили серьёзных травм. Их, как и полицейского, спасли подушки безопасности. В среду прошли похороны женщины.

«В молодости они с мужем приехали в Анапу из Ульяновска на учёбу, мы вместе работали, какое-то время даже жили вместе. Потом я переехала в Сочи, но мы продолжали постоянно общаться. Лиля была очень деятельная, активная и даже после рождения пятого ребёнка не сидела дома и чем-то занималась. У них в семье было четыре девочки и вот, наконец, в июне 2018 года родился долгожданный сын Ислам, они были очень счастливы», — рассказала подруга погибшей.

Она призналась: как и многие местные жители боится, что виновник может уйти от ответственности.

«Все понимают в какой стране и каком регионе мы живём. К тому же мой бывший муж был сотрудником правоохранительных органов, и я не понаслышке знаю, как это происходит, как они порой покрывают друг друга. Надеюсь, на этот раз он получит по заслугам. Человек осознанно сел за руль пьяным, ставя под угрозу жизни окружающих», — сказала она.

При этом Гражданкина отметила, что водителя BMW могла дезориентировать стоявшая на правой обочине у места столкновения машина с включённой «аварийкой».

«Если внимательно посмотреть видео ДТП, то можно предположить, что он, выезжая с кругового движения, подумал, что машина стоит на полосе и сместился влево, чтобы её объехать. А так как она на самом деле была на обочине, то этим «лево» для него оказалась встречная полоса. В случае с нормальным водителем такое поведение на дороге сложно представить, но если учесть, что он был пьян, реакция и восприятие в таком состоянии совсем другие, тогда всё довольно логично. Это лишь предположение, надеюсь следствие разберётся», — подытожила она.

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