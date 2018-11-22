«Отстоять свои интересы»: будет ли Греция присоединяться к проекту газопровода «Турецкий поток»

Участие Афин в транзите российского газа по трубопроводу «Турецкий поток» на европейский рынок может стать одной из тем грядущих переговоров Владимира Путина и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. Ранее греческий политик, приезд которого в Москву запланирован на начало декабря, открыто говорил об интересе республики к проекту. В октябре в эксклюзивном интервью RT советник Ципраса Димитриос Веланис отмечал, что Греция «будет настаивать на прохождении российского газа через свою территорию». Однако эксперты подчёркивают, что на страну в этом вопросе сильно влияет Вашингтон.

На предстоящих переговорах президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Алексис Ципрас могут обсудить вывод газопровода «Турецкий поток» на территорию Греции. Об этом 21 ноября сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в Афинах, знакомый с ходом подготовки визита главы правительства Греции в Москву. Ожидается, что Ципрас посетит российскую столицу в начале декабря.

Афины давно не скрывают своей заинтересованности в проекте «Турецкий поток». Выступая в середине ноября на третьем Салоникском саммите лидеров балканских государств премьер-министр южноевропейской республики открыто заявил, что Афины лоббируют в Евросоюзе проект продления «Турецкого потока» на европейскую территорию. Кроме того, греческая сторона проявляет большой интерес и к другим газотранспортным проектам.

«В настоящее время изучается возможность отвода ветки от магистрального газопровода East-Med (Восточно-Средиземноморский трубопровод, совместный проект Греции, Израиля, Италии и Кипра. — RT) на Балканы, и мы продвигаем в Брюсселе значительные перспективы расширения газопровода «Турецкий поток» на Грецию», — заявил политик.

Параллельные проекты

Грекам также весьма интересен Трансадриатический газопровод (ТАР) — одна из веток Южного газового коридора наряду с TANAP (Трансанатолийским газопроводом). По словам Ципраса, ТАР имеет для Афин первостепенное значение.

Предполагается, что Трансадриатический газопровод (ТАР) пройдёт через территорию Греции, Албании и Италии, по нему в Европу будет поставляться газ и из азербайджанского месторождения «Шах-Дениз» и разрабатываемого в настоящее время месторождения «Шах–Дениз—2».

Месторождение газа Шах-Дениз

© BP

Однако для крупных газовых поставок в Европу азербайджанских ресурсов недостаточно, уверены эксперты. Объёмы разведанных в Азербайджане запасов газа составляют порядка 2,5 трлн куб. м, потенциальных — 6 трлн куб. м. Для сравнения, только доказанные запасы природного газа в Иране составляют порядка 33 трлн куб. м. Суммарный импорт газа ЕС за прошлый год составил 360 млрд куб.м., потребление газа в Турции за аналогичный период составило 53,5 млрд куб. м. Баку же планирует экспортировать по TAP всего порядка 10 млрд куб. м газа в год с перспективой наращивания этих объёмов.

При этом азербайджанская сторона, в свою очередь, закупает природный газ в России: в первых числах ноября руководство государственной азербайджанской компании SOCAR (State Oil Company of the Azerbaijan Republic)предложило Москве продлить контракт на поставку голубого топлива — Баку рассчитывает приобретать порядка 1 млрд кубометров в год.

Теоретически заполнить трубопроводы Южного газового коридора может Туркмения. Британская консалтинговая компания Gafney, Cline & Associates оценила запасы туркменского газа приблизительно в 27,4 трлн кубометров.

Ашхабад заинтересован в расширении экспорта, но для присоединения к «Южному газовому коридору» необходимо построить транспортные мощности в Каспийском море. До недавнего времени сделать это не позволяли юридические сложности — лишь в августе 2018 года каспийские державы подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Как пояснил в интервью RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, для разработки больших запасов туркменского газа нужны инвестиции, которые пока никто не готов предоставить, учитывая непростую экономическую и политическую ситуацию в Туркменистане.

«Между тем, свободные объёмы газа уже законтрактованы Китаем. Не снимается окончательно и проблема Каспийского моря — хотя страны и подписали Каспийскую конвенцию, Россия всегда сможет затормозить строительство, сославшись на вопросы экологии. Но что самое главное, пока просто нет желающих строить этот газопровод», — пояснил эксперт в интервью RT.

Что касается газопровода East Med, также привлекающего Афины, то его строительство пока даже не начиналось. В конце прошлого года Кипр, Италия, Греция и Израиль лишь подписали меморандум о взаимопонимании по проекту этого магистрального газопровода, благодаря которому можно было бы наладить поставки газа с месторождений Восточного Средиземноморья в Европу. Планируемая пропускная способность газопровода составляет 12—16 млрд кубометров в год.

Эксперты также констатируют дефицит ресурсной базы — Израиль располагает сравнительно скромными запасами углеводородов. По оценкам Американской геологической службы, речь идёт о примерно 3,45 трлн кубометров природного газа. Его месторождения были открыты в Израиле относительно недавно, и теперь Тель-Авив рассчитывает наладить газовый экспорт.

Однако эксперты скептически оценивают перспективы East Med. Дело в том, что подводный газопровод должен пройти близ берегов Кипра, и островное правительство планирует присоединиться к проекту. Проблема заключается в том, что на право разрабатывать кипрский шельф давно претендует Анкара, которую к участию в проекте East Med не пригласили. Притязания Турции ранее уже становились причиной для разногласий с Евросоюзом.

«О газопроводе East Med говорят с тех самых пор, как были найдены месторождения на шельфе Израиля и Кипра, но, во-первых, это достаточно дорогой и технически сложный проект, с ограниченной ресурсной базой, учитывая собственные потребности Израиля, — пояснил в интервью RT заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач. — К тому же, никуда не исчезли и политические противоречия: Турция продолжает претендовать на часть кипрских ресурсов».

«Сильное давление со стороны США»

В отличие от East Med, газопровод «Турецкий поток» уже частично построен. 19 ноября была успешно завершена прокладка морской части трубопровода, за церемонией завершения строительства наблюдали президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин. Для старта поставок осталось лишь возвести на турецкой территории принимающую компрессорную станцию и проложить трубу — эти работы планируется завершить к концу следующего года.

В перспективе по газопроводу будут поставлять российский газ как в государства в Юго-Западной Азии, так и в страны Европы. Проектная мощность «Турецкого потока» составляет 31,5 млрд кубометров в год — по 15,75 млрд куб. м для каждой из его двух ниток.

В настоящее время рассматриваются два возможных варианта дальнейших поставок в Европу в рамках проекта — через Грецию или через территорию Болгарии. София также проявляет заинтересованность в проекте: в прошлом году премьер-министр Бойко Борисов сообщил о готовности болгарской стороны принимать через «Турецкий поток» 3 млрд куб. м газа, если этот объём перестанет поставляться через украинскую территорию. Кроме того, в 2017-м «Газпром» подписал дорожные карты по развитию национальных ГТС с Болгарией и Сербией. Однако эксперты напоминают о негативном опыте переговоров с Софией, когда болгарская сторона отказалась согласовать проект «Южного коридора».

Болгарский премьер-министр Бойко Борисов

AFP

© JOHN THYS

При этом Москва оставляет открытым вопрос сотрудничества с Афинами. Об этом, в частности, ранее заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

В свою очередь, аналитики напоминают: летом Болгария заявила, что располагает всей необходимой инфраструктурой для работы по «Турецкому потоку», поэтому Греции ещё предстоит побороться за возможность участвовать в этом проекте.

В октябре в эксклюзивном интервью RT советник греческого премьер-министра Димитриос Веланис заявил, что Греция «будет настаивать на прохождении российского газа через свою территорию», так как это в её интересах.

Правда, для этого стороны должны сначала получить одобрение со стороны Брюсселя и Еврокомиссии, отмечают специалисты.

По словам Гривача, в отношении «Турецкого потока» Еврокомиссия пока занимает «странную позицию», делая вид, что «не замечает» этот проект.

«Болгары и греки пытаются лоббировать «Турецкий поток» в Брюсселе, но пока каких-то определённых результатов нет. Наверное, эта ситуация будет меняться по мере того, как российский газ будет приближаться к границе ЕС. Согласно нормам Третьего энергетического пакета, при наличии рыночного спроса и поставщиков компании-операторы обязаны построить необходимую инфраструктуру для транспортировки газа», — пояснил эксперт.

Дискуссия вокруг продолжения «Турецкого потока» развивается одновременно в нескольких плоскостях, полагают аналитики.

Главный вопрос заключается в том, какой именно маршрут выгоднее для России. Как пояснил Митрахович, болгарский вариант имеет много преимуществ. В этом регионе можно использовать уже построенный Трансбалканский газопровод, по которому сейчас поступает газ, идущий транзитом через Украину. Есть также перспективы использования тех газопроводов в регионе, которые ещё не построены, но уже получили одобрение Еврокомиссии.

В свою очередь, Греция открывает прямую дорогу на Италию — ключевого потребителя газа в регионе, но в этом случае придётся строить новые газотранспортные мощности.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с Алексисом Ципрасом в Афинах

Reuters

© Orestis Panagiotou/Pool

«Вторая плоскость дискуссии уже касается интересов Афин, которые тоже должны решить, на каком именно проекте сконцентрировать свои усилия», — считает Митрахович.

По мнению Гривача, колебания Афин — во многом следствие сильного давления со стороны США.

«Именно Вашингтон лоббирует проект Южного газового коридора. Американская сторона рассматривает его как инструмент для блокирования поставок российского газа. Конечно, присоединение к «Турецкому потоку» в интересах Греции, вопрос в том, смогут ли греки отстоять их», — подытожил Гривач.