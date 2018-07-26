Отстоять честь и безопасность. С оружием в руках • 159 • Аналитика



Мало кто обратил внимание в России на небольшой скандал-междусобойчик, который случился между президентом Трампом и Францией с её президентом Макроном, этот скандальчик рикошетом стукнул и по Англии.



Просто Трамп, где-то выступая, затронул тему недавних террористических расстрелов во Франции и сказал, что жёсткие запреты на ношение оружия в ней способствовали тому, что террористы могли спокойно, как на скотобойне, расстреливать толпу своих жертв. А если бы у кого-то в этот момент было оружие, то, затеяв перестрелку с террористами, он отвлёк бы их, дал возможность людям разбежаться, меньше жертв, может, и кого из террористов убил-ранил-задержал. А так вышел один кровавый позор на всю Францию. В качестве довеска Трамп упомянул Англию, где личный короткий огнестрел вообще под запретом, зато периодически происходят всплески нападений, в том числе и террористических, с обыкновенными ножами. На улицах разгул хулиганства один из самых мощных в Европе, растёт вал краж и уличных ограблений.





Что тут началось! Такое впечатление, что Трамп наступил правительствам Франции и Англии на что-то такое больное и очень даже заветное... Газеты взвыли просто бешено! Правительство Франции и даже бывший президент Олланд (самый жалкий в истории Франции!) потребовали от Трампа извинений — якобы за то, что он не уважает жертв терактов (?). Макрон к этому присовокупил, что верность политики запретов на огнестрел подтверждается тем, что во Франции в разы меньше жертв огнестрела, чем в Америке. А Англия вообще заявила, что статистика убийств в ней по сравнению с Америкой тоже не оставляет сомнений в верности запретов на огнестрел.



Чтобы перейти к следующим пунктам моей публикации, вынужден упомянуть нечто жёваное-пережёваное по поводу того, что сказали Макрон и иже с ним. Конечно же абсолютное число жертв огнестрела во Франции много меньше, чем в Америке. Но ведь в Америке две трети смертей "от пороха и свинца" — это самоубийцы, затем это те преступники, кто попал под огонь вооружённых граждан и полиции, а уж потом жертвы преступников и несчастных случаев. Вот и выходит, что заявление Макрона — просто мелкое жульничество, ибо, если вычленить только жертв насильственных преступлений, то во Франции их, по соотношению, как минимум не меньше, чем в Америке, а если добавить в статистику французских самоубийц, которые вместо выстрела укокошили себя иными способами, то тогда картина станет совсем ясна. Что касается Англии, то да, там меньше убийств, потому что население так запугано преступниками и судебной системой, что даже не думает, в отличие от американцев, сопротивляться преступным посягательствам, вот и выживают путём потери личного достоинства. К тому же английскую статистику убийств не пополняют, в отличие от Америки, преступники, которых в момент преступления уничтожили вооруженные граждане или полиция. И английские "возглавители" ещё умудряются этим гордиться, малахольные!



А ещё, если верить их же фильмам, во Франции, но особенно в Англии, жутко развита "палочная" система полицейской отчётности, поэтому полицейские для её улучшения напропалую скрывают, не регистрируя, множество преступлений, особенно мелких, дабы не портить себе послужной список. И в обоих странах полиция просто боится заходить в мигрантские кварталы.



В общем, если рассматривать споры о личной вооружённой самозащите в широчайшем контексте современного общественного развития, то это просто борьба двух человеческих психотипов, которые никогда не смогут понять друг друга. Первый психотип — это люди с традиционными инстинктами и взглядами на достоинство, честь, семью. Для них характерно желание, потребность и готовность лично защищать эти понятия от чьих-либо посягательств, в более широком плане все они — стойкие патриоты, энергичные и толковые работники, истинные бойцы, что на поле боя, что на ниве различных конкуренций. Этот психотип выковывался тысячелетиями развития цивилизации, именно ему она обязаны всеми своими нынешними достижениями. Конгресс заморозил поставки F-35 в Турцию: "Эрдоган передаст технологии русским"



Другой психотип сложился как самостоятельная общность только в условиях нынешнего общества потребления самых богатых и развитых стран. Эта общность состоит из людей, изнеженных современными благами, а также представителей слоя вырожденцев, которым удалось навязать в обществе полную терпимость по отношению к себе и возможность передавать своё мировоззрение абсолютно всем слоям и возрастным категориям населения. Для этого психотипа характерно циничное отношение к понятию чести, желание выживать и наслаждаться жизнью любой ценой, безразличие к семейным ценностям, клановая солидарность, способность к любым, даже самым унизительным и предательским компромиссам с целью избежать любой, даже малейшей опасности для себя. Они восторженно принимают своих представителей, когда те занимают высшие посты, и истерически травят тех, кто на тех же постах не разделяет их взгляды. Вот был президент Обама, яркий представитель этого психотипа, сразу и Нобелевку ему авансом за обещания, которые он так и не выполнил, и никакого негатива в большой прессе в его адрес, чего бы самого постыдного он ни налепил. Зато, когда в президенты прорвался нормальный мужик, многодетный бабник, рисковый делец Трамп, то какой же визг поднялся вокруг него!



И реакция конфетного красавчика Макрона вкупе с бабушкой Мэй на заявление Трампа по запретам на вооружённую самооборону ещё раз, на мой взгляд, наглядно показала, что этим людям в глубине души инстинктивно стыдно за то, что они такие, какие есть, на фоне нормально-здорового мужчины. Макрона сомнительно вообще считать нормальным мужчиной, да и Мэй отнюдь не бабушка, ведь они с Макроном оба бездетны.



Так что можно подвести черту: у традиционного психотипа главные ценности — личная честь, семья, Родина, а у другого прочего — своя шкура, своя шкура, своя шкура. Отсюда у них (обоих психотипов!) «непримиримые» представления о том, какова должна быть в государстве личная и общественная безопасность.



В предвкушении осеннего каннибализма



Исходя из вышесказанного, я уже давно перестал сам затевать споры на тему необходимости легализации личного короткоствола. Кого можно было убедить, давно уже убедили, я сам тому пример, ведь аж до 2000 года тоже был почти хоплофоб, тьфу, вспомнить стыдно! Поэтому сейчас я в своих текстах обращаюсь исключительно к единомышленникам, которые пока недостаточно организованны, энергичны и напористы в усилиях по внедрению своих убеждений в жизнь нашего государства.







В последнее время всё чаще нахожу поводы порадоваться тому, что Россия в своей основе здоровая страна, фундаментально здоровая. У нас и хоплофобов-то настоящих практически нет, в основном только заблудшие. Кричат, ругаются, злятся по вопросу легализации гражданского короткоствола, например, а копни поглубже, вернее, пошире, так на поверку окажется вполне свой парень, и пусть у него одно с другим не стыкуется, но практически по большинству вопросов истовые хоплофобы его к себе и близко не подпустят, да он сам от них шарахнется, как узнает получше.



Последние поводы для радости — это полное оправдание отставного офицера Буданцева, убившего из своего наградного пистолета пару бандитов, и ещё несколько оправдательных приговоров самооборонщикам, убившим или покалечившим своих обидчиков. Значит, и наш карательно-закостенелый суд можно продавить в сторону настоящей справедливости, если серьёзно и дружно взяться.



И вот ещё один самый недавний обнадёживающий момент. Когда-то я писал, что большинство полицейских среднего и младшего звена — ярые сторонники права на оружие, потому что, уходя с ночного дежурства после сдачи личного оружия, чувствуют свою унизительную беззащитность на ночных улицах, ни себе помочь в опасности, ни людям. И даже высокопоставленные полицейские в кулуарах дискуссий о гражданском оружии откровенничают, что, раз есть установка не допускать, вот они и возражают, а лично сами либо "за", либо равнодушны к этому вопросу. Опять же, хоплофобы настаивают, что оружие должно быть только в подготовленных и профессиональных руках, но отнюдь не требуют, чтобы армейские и полицейские чины могли и во внеслужебное время располагать своим личным оружием, как это было в России до 1969 года и есть сегодня в большинстве стран, в даже самых антиоружейных государствах.



Война мистера Трампа. Тарифы в борьбе за справедливость



А совсем недавно появилась Росгвардия и рьяно взялась за гражданское оружие, так рьяно, что охотники и другие владельцы оружия аж взвыли на первых порах! Есть даже слух, будто глава лицензионно-разрешительной системы якобы во всеуслышание заявил, мол, одна из главных задач Росгвардии — защитить невооружённое население от населения вооружённого... Но!! Вот свежая цитата:





— военнослужащие и сотрудники государственных военизированных организаций, находящиеся на пенсии;

— должностные лица государственных органов, которым законом разрешено хранение и ношение оружия;

— уволенные до 1 июля 2017 года из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды и имеющие на хранении отдельные модели боевого холодного клинкового оружия (кортики); Бацька плохому не научит!

— имеющие на хранении отдельные модели боевого холодного клинкового оружия (кортики), полученные в порядке наследования.

Выдача разрешения осуществляется в срок не более 14 календарных дней со дня регистрации соответствующего заявления. Продление срока действия разрешения на хранение и ношение огнестрельного короткоствольного оружия и патронов к нему осуществляется в срок не более 14 календарных дней. Для получения разрешения необходимо предоставить в том числе медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием. МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 19 июня 2018 г. БИ-ПОРТ. Прокуратура Североморска разъясняет, что приказом Росгвардии утверждён административный регламент Федеральной службы войск национальной гвардии. Согласно документу, отдельным категориям военнослужащих и сотрудников государственных военизированных организаций, находящихся на пенсии, законом разрешено хранение и ношение оружия. Данная госуслуга предоставляется Росгвардией и её территориальными органами. Заявителями на её получение являются граждане РФ:— военнослужащие и сотрудники государственных военизированных организаций, находящиеся на пенсии;— должностные лица государственных органов, которым законом разрешено хранение и ношение оружия;— уволенные до 1 июля 2017 года из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды и имеющие на хранении отдельные модели боевого холодного клинкового оружия (кортики);— имеющие на хранении отдельные модели боевого холодного клинкового оружия (кортики), полученные в порядке наследования.Выдача разрешения осуществляется в срок не более 14 календарных дней со дня регистрации соответствующего заявления. Продление срока действия разрешения на хранение и ношение огнестрельного короткоствольного оружия и патронов к нему осуществляется в срок не более 14 календарных дней. Для получения разрешения необходимо предоставить в том числе медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием.



Каково!? Своим, стало быть, можно! Да и слава богу! Решили по-тихому обкатать вопрос на надёжных пенсионерах? Замечательно и браво! Я считаю этот момент торжеством, пусть и небольшим пока, не логики и здравого смысла даже, а просто инстинкта здоровых людей, кои только и должны служить в подобной структуре.



В общем, теперь я считаю своей основной задачей долбить мозги единомышленникам тем, что вы все ребята дельные и перспективные, жизнь предоставляет вам много возможностей и соблазнов, но если вы не займётесь организацией общественно-государственной жизни под себя, оставите власть в руках чуждого вам психотипа, то, какие бы деньги вы ни зашибали, каких карьер ни достигали, как бы ни прославлялись своими дарованиями, всё это бесследно и позорно засосёт трясина чуждой жизни, наполненной серостью, коррупцией и трусостью. В конце концов такое существование погубит и вас вместе со всей Россией.



P.S. В последнее время консервативно настроенные слои населения той же Европы и Америки устремили свои симпатии в сторону России как страны, которая открыто готова отстаивать традиционные морально-нравственные ценности. А что может быть традиционней, чем право и возможность лично отстоять честь и безопасность себя, семьи, всех окружающих в случае опасности преступных посягательств? Так, кстати, считают и иностранные консерваторы, симпатизирующие России. Вот и надо сделать всё для того, чтобы они в нас не разочаровались…



На снимках, сделанных на съезде движения "Право на оружие", я сфотографирован с Марией Бутиной, с Кином, бывшим председателем Национальной стрелковой ассоциации США, и с Барнсом, руководителем её техасского отделения. Мало кто обратил внимание в России на небольшой скандал-междусобойчик, который случился между президентом Трампом и Францией с её президентом Макроном, этот скандальчик рикошетом стукнул и по Англии.Просто Трамп, где-то выступая, затронул тему недавних террористических расстрелов во Франции и сказал, что жёсткие запреты на ношение оружия в ней способствовали тому, что террористы могли спокойно, как на скотобойне, расстреливать толпу своих жертв. А если бы у кого-то в этот момент было оружие, то, затеяв перестрелку с террористами, он отвлёк бы их, дал возможность людям разбежаться, меньше жертв, может, и кого из террористов убил-ранил-задержал. А так вышел один кровавый позор на всю Францию. В качестве довеска Трамп упомянул Англию, где личный короткий огнестрел вообще под запретом, зато периодически происходят всплески нападений, в том числе и террористических, с обыкновенными ножами. На улицах разгул хулиганства один из самых мощных в Европе, растёт вал краж и уличных ограблений.Что тут началось! Такое впечатление, что Трамп наступил правительствам Франции и Англии на что-то такое больное и очень даже заветное... Газеты взвыли просто бешено! Правительство Франции и даже бывший президент Олланд (самый жалкий в истории Франции!) потребовали от Трампа извинений — якобы за то, что он не уважает жертв терактов (?). Макрон к этому присовокупил, что верность политики запретов на огнестрел подтверждается тем, что во Франции в разы меньше жертв огнестрела, чем в Америке. А Англия вообще заявила, что статистика убийств в ней по сравнению с Америкой тоже не оставляет сомнений в верности запретов на огнестрел.Чтобы перейти к следующим пунктам моей публикации, вынужден упомянуть нечто жёваное-пережёваное по поводу того, что сказали Макрон и иже с ним. Конечно же абсолютное число жертв огнестрела во Франции много меньше, чем в Америке. Но ведь в Америке две трети смертей "от пороха и свинца" — это самоубийцы, затем это те преступники, кто попал под огонь вооружённых граждан и полиции, а уж потом жертвы преступников и несчастных случаев. Вот и выходит, что заявление Макрона — просто мелкое жульничество, ибо, если вычленить только жертв насильственных преступлений, то во Франции их, по соотношению, как минимум не меньше, чем в Америке, а если добавить в статистику французских самоубийц, которые вместо выстрела укокошили себя иными способами, то тогда картина станет совсем ясна. Что касается Англии, то да, там меньше убийств, потому что население так запугано преступниками и судебной системой, что даже не думает, в отличие от американцев, сопротивляться преступным посягательствам, вот и выживают путём потери личного достоинства. К тому же английскую статистику убийств не пополняют, в отличие от Америки, преступники, которых в момент преступления уничтожили вооруженные граждане или полиция. И английские "возглавители" ещё умудряются этим гордиться, малахольные!А ещё, если верить их же фильмам, во Франции, но особенно в Англии, жутко развита "палочная" система полицейской отчётности, поэтому полицейские для её улучшения напропалую скрывают, не регистрируя, множество преступлений, особенно мелких, дабы не портить себе послужной список. И в обоих странах полиция просто боится заходить в мигрантские кварталы.В общем, если рассматривать споры о личной вооружённой самозащите в широчайшем контексте современного общественного развития, то это просто борьба двух человеческих психотипов, которые никогда не смогут понять друг друга. Первый психотип — это люди с традиционными инстинктами и взглядами на достоинство, честь, семью. Для них характерно желание, потребность и готовность лично защищать эти понятия от чьих-либо посягательств, в более широком плане все они — стойкие патриоты, энергичные и толковые работники, истинные бойцы, что на поле боя, что на ниве различных конкуренций. Этот психотип выковывался тысячелетиями развития цивилизации, именно ему она обязаны всеми своими нынешними достижениями.Другой психотип сложился как самостоятельная общность только в условиях нынешнего общества потребления самых богатых и развитых стран. Эта общность состоит из людей, изнеженных современными благами, а также представителей слоя вырожденцев, которым удалось навязать в обществе полную терпимость по отношению к себе и возможность передавать своё мировоззрение абсолютно всем слоям и возрастным категориям населения. Для этого психотипа характерно циничное отношение к понятию чести, желание выживать и наслаждаться жизнью любой ценой, безразличие к семейным ценностям, клановая солидарность, способность к любым, даже самым унизительным и предательским компромиссам с целью избежать любой, даже малейшей опасности для себя. Они восторженно принимают своих представителей, когда те занимают высшие посты, и истерически травят тех, кто на тех же постах не разделяет их взгляды. Вот был президент Обама, яркий представитель этого психотипа, сразу и Нобелевку ему авансом за обещания, которые он так и не выполнил, и никакого негатива в большой прессе в его адрес, чего бы самого постыдного он ни налепил. Зато, когда в президенты прорвался нормальный мужик, многодетный бабник, рисковый делец Трамп, то какой же визг поднялся вокруг него!И реакция конфетного красавчика Макрона вкупе с бабушкой Мэй на заявление Трампа по запретам на вооружённую самооборону ещё раз, на мой взгляд, наглядно показала, что этим людям в глубине души инстинктивно стыдно за то, что они такие, какие есть, на фоне нормально-здорового мужчины. Макрона сомнительно вообще считать нормальным мужчиной, да и Мэй отнюдь не бабушка, ведь они с Макроном оба бездетны.Так что можно подвести черту: у традиционного психотипа главные ценности — личная честь, семья, Родина, а у другого прочего — своя шкура, своя шкура, своя шкура. Отсюда у них (обоих психотипов!) «непримиримые» представления о том, какова должна быть в государстве личная и общественная безопасность.Исходя из вышесказанного, я уже давно перестал сам затевать споры на тему необходимости легализации личного короткоствола. Кого можно было убедить, давно уже убедили, я сам тому пример, ведь аж до 2000 года тоже был почти хоплофоб, тьфу, вспомнить стыдно! Поэтому сейчас я в своих текстах обращаюсь исключительно к единомышленникам, которые пока недостаточно организованны, энергичны и напористы в усилиях по внедрению своих убеждений в жизнь нашего государства.В последнее время всё чаще нахожу поводы порадоваться тому, что Россия в своей основе здоровая страна, фундаментально здоровая. У нас и хоплофобов-то настоящих практически нет, в основном только заблудшие. Кричат, ругаются, злятся по вопросу легализации гражданского короткоствола, например, а копни поглубже, вернее, пошире, так на поверку окажется вполне свой парень, и пусть у него одно с другим не стыкуется, но практически по большинству вопросов истовые хоплофобы его к себе и близко не подпустят, да он сам от них шарахнется, как узнает получше.Последние поводы для радости — это полное оправдание отставного офицера Буданцева, убившего из своего наградного пистолета пару бандитов, и ещё несколько оправдательных приговоров самооборонщикам, убившим или покалечившим своих обидчиков. Значит, и наш карательно-закостенелый суд можно продавить в сторону настоящей справедливости, если серьёзно и дружно взяться.И вот ещё один самый недавний обнадёживающий момент. Когда-то я писал, что большинство полицейских среднего и младшего звена — ярые сторонники права на оружие, потому что, уходя с ночного дежурства после сдачи личного оружия, чувствуют свою унизительную беззащитность на ночных улицах, ни себе помочь в опасности, ни людям. И даже высокопоставленные полицейские в кулуарах дискуссий о гражданском оружии откровенничают, что, раз есть установка не допускать, вот они и возражают, а лично сами либо "за", либо равнодушны к этому вопросу. Опять же, хоплофобы настаивают, что оружие должно быть только в подготовленных и профессиональных руках, но отнюдь не требуют, чтобы армейские и полицейские чины могли и во внеслужебное время располагать своим личным оружием, как это было в России до 1969 года и есть сегодня в большинстве стран, в даже самых антиоружейных государствах.А совсем недавно появилась Росгвардия и рьяно взялась за гражданское оружие, так рьяно, что охотники и другие владельцы оружия аж взвыли на первых порах! Есть даже слух, будто глава лицензионно-разрешительной системы якобы во всеуслышание заявил, мол, одна из главных задач Росгвардии — защитить невооружённое население от населения вооружённого... Но!! Вот свежая цитата:Каково!? Своим, стало быть, можно! Да и слава богу! Решили по-тихому обкатать вопрос на надёжных пенсионерах? Замечательно и браво! Я считаю этот момент торжеством, пусть и небольшим пока, не логики и здравого смысла даже, а просто инстинкта здоровых людей, кои только и должны служить в подобной структуре.В общем, теперь я считаю своей основной задачей долбить мозги единомышленникам тем, что вы все ребята дельные и перспективные, жизнь предоставляет вам много возможностей и соблазнов, но если вы не займётесь организацией общественно-государственной жизни под себя, оставите власть в руках чуждого вам психотипа, то, какие бы деньги вы ни зашибали, каких карьер ни достигали, как бы ни прославлялись своими дарованиями, всё это бесследно и позорно засосёт трясина чуждой жизни, наполненной серостью, коррупцией и трусостью. В конце концов такое существование погубит и вас вместе со всей Россией.P.S. В последнее время консервативно настроенные слои населения той же Европы и Америки устремили свои симпатии в сторону России как страны, которая открыто готова отстаивать традиционные морально-нравственные ценности. А что может быть традиционней, чем право и возможность лично отстоять честь и безопасность себя, семьи, всех окружающих в случае опасности преступных посягательств? Так, кстати, считают и иностранные консерваторы, симпатизирующие России. Вот и надо сделать всё для того, чтобы они в нас не разочаровались…На снимках, сделанных на съезде движения "Право на оружие", я сфотографирован с Марией Бутиной, с Кином, бывшим председателем Национальной стрелковой ассоциации США, и с Барнсом, руководителем её техасского отделения. Автор: Михаил Гольдреер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 159 Источник Похожие новости Африка: вслед за Ближним Востоком? Карта-то козырная! Трамп — американский народный президент Война мистера Трампа. Тарифы в борьбе за справедливость

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