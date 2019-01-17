Отстояли суверенитет: Макей назвал главное достижение Белоруссии за 30 лет

По мнению главы МИД Белоруссии, сохранение суверенитета стало главным достижением республики за 30 лет.

Тот факт, что Белоруссия смогла сохранить свой суверенитет, является главным достижением республики за последние 30 лет. Об этом заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей.

"Главное достижение последних без малого трех десятилетий - Беларусь состоялась как самостоятельное, суверенное государство", - пояснил он, комментируя ситуацию*.

Как подчеркнул Макей, Белоруссия стала полноправным членом мирового сообщества и проводит независимую внешнюю политику. Также чувство гордости у него якобы вызывает вклад дипломатов в становление государственности страны.

* Белта