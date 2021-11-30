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Отставной генерал в США заявил о неуважении России и Китая к Байдену: "Типа троллят"
30 ноября 2021, 03:45 • 31 • Политика
Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог считает, что Россия и Китай демонстрируют "полное неуважение" к президенту США Джо Байдену. Дело даже не в договорённостях, касающихся военной сферы, а в принципе взаимодействия Москвы и Пекина. "Типа троллят", - уверен бывший военный.
Кит Келлог в эфире программы Sunday Morning Futures обратил внимание на заключаемые Москвой и Пекином соглашения, но не увидел в таком международном взаимодействии ничего ненормального. В этом и заключается главная проблема, считает отставной генерал-лейтенант.
Взаимодействие двух стран, по его мнению, является демонстрацией "полного неуважения" к Джо Байдену и возглавляемой им стране.
Байден нерешителен, заявил Келлог. Он вспомнил работу этого политика в администрации Барака Обамы, когда Байден советовал "не охотиться на Усаму бен Ладана", тем самым отказываясь принимать какие-либо решения.
"Они (Москва и Пекин – ред.) типа троллят Соединённые Штаты. Именно это и должно вызывать наибольшую обеспокоенность, а не военное соглашение, потому что такое происходит постоянно", - произнёс Келлог.
Он считает, что его соотечественники обязаны задуматься, хватит ли Байдену и его команде силы воли вмешаться, если Китай надумает решить вопрос с Тайванем, например.
Ранее бывший офицер разведки США и специалист по русской доктрине и стратегии Ребекка Коффлер оценила шансы войны между Штатами и Россией из-за Украины. Она рассказала о суровом мире реальной политики. "Спросите у Наполеона", - предложила Коффлер.
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