Отставной генерал США назвал единственный способ "остановить давление со стороны России"

Американский генерал в отставке Бен Ходжес назвал единственный способ "остановить давление со стороны России". Если им воспользоваться, НАТО сможет изменить ситуацию в Черноморском регионе на противоположную.

Во время интернет-конференции американской организации Atlantic Council, трансляция которой размещена на YouTube, Ходжес заявил, что западным странам следует изменить стратегию, чтобы "остановить давление со стороны России".

Отставной генерал считает, что странам НАТО следует отправить как можно больше кораблей в Чёрное море. Необходимо также чаще проводить многонациональные учения в этом регионе. Это позволит кардинально изменить ситуацию.

По мнению Бена Ходжеса, сейчас Запад реагирует на действия России, а должно быть наоборот. Он призвал НАТО отбросить осторожность и страхи по поводу того, что их действия будут восприняты как провокация.

"Если они видят, что мы ничего не делаем в ответ на их действия, - это позволяет им идти дальше", - произнёс бывший военный.