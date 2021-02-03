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Отставку Зеленского признали провальной идеей

03 февраля 2021, 17:30  •  212 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Фракция "Слуга народа" не пропустит в Раде инициативу об импичменте
Конституция Украины допускает объявление импичмента президенту страны, но в реальности это практически невозможно реализовать. Так считает украинский политолог Александр Дудчак.
Ранее в среду, 3 февраля, фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" обвинила Владимира Зеленского в нарушении свободы слова и сообщила, что инициирует процедуру импичмента. По мнению Дудчака, рассчитывать, что оппозиция сможет отправить главу государства в отставку, не стоит.
"Есть оговоренные в Конституции причины: чтобы применить их к Зеленскому, надо постараться. Потом нужно собрать достаточно большое количество голосов, которое пока вряд ли смогут собрать",
– поделился своим мнением эксперт. Он отметил, что важную роль здесь может сыграть реакция Запада на санкции Киева в отношении местных СМИ, передает RT. Однако усомнился, что оппозиции дадут устроить импичмент.
Накануне Зеленский утвердил решение СНБО о закрытии трех популярных украинских телеканалов, в эфире которых звучала критика действующей власти.

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