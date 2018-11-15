Отставки министров и недовольство парламента: как идут обсуждения чернового варианта сделки по брекситу

Британский министр по вопросам брексита Доминик Рааб и министр труда Эстер Маквей подали в отставку из-за несогласия с черновым вариантом сделки по брекситу, который ранее утвердило правительство Терезы Мэй. Кроме того, 15 ноября в парламенте Великобритании прошли дебаты, посвящённые этому документу. Лидеры Лейбористской партии и Шотландской национальной партии заявили, что не собираются поддерживать проект соглашения. Между тем ряд депутатов-тори направили в специальный комитет письма, в которых выразили недоверие премьер-министру. Эксперты отмечают, что Мэй попыталась угодить сторонникам как «мягкого», так и «жёсткого» брексита, однако в итоге её проект договора с ЕС не понравился ни тем, ни другим.

Ряд членов правительства Великобритании покинули свои посты из-за несогласия с планом выхода королевства из Европейского союза, подготовленным премьер-министром Терезой Мэй.

Добровольно в отставку подали министр по вопросам брексита Доминик Рааб, его заместитель Суэлла Брейверман, министр труда и пенсионного обеспечения Эстер Маквей, а также заместитель министра по делам Северной Ирландии Шайлеш Вара. Помимо этого об увольнении сообщили помощники министров образования и юстиции Энн-Мари Тревельян и Ранил Джайавардена, а также вице-председатель Консервативной партии (тори) Реман Чишти.

Как отмечает агентство Reuters, с ноября 2017 года кабинет министров под руководством Мэй покинули 18 человек, при этом большинство из них ушли из-за несогласия с позицией премьера по условиям выхода Великобритании из ЕС.

«Я не могу c чистой совестью поддержать условия, предлагаемые для нашей сделки с Евросоюзом», — отметил Рааб.

По словам Маквей, предложенный Мэй план «свяжет руки» не только нынешнему, но и будущим правительствам в вопросе проведении политики свободной торговли. Ссылаясь на проект соглашения, она указала, что Лондон предоставит Брюсселю порядка £39 млрд, «не получив ничего взамен».

В среду, 14 ноября, на сайте Европейской комиссии был опубликован 585-страничный проект соглашения по выходу Великобритании из ЕС. В то же время стало известно, что этот черновой вариант поддержал кабинет министров Соединённого Королевства.

Дебаты в палате общин

Между тем в четверг, 15 ноября, в Вестминстерском дворце между парламентариями и Мэй разгорелись ожесточённые споры. Премьер-министр попыталась указать членам палаты общин на положительные стороны документа, утверждённого накануне. При этом она напомнила, что проект не является окончательным и Лондон продолжает готовиться к сценарию, при котором сделки с Евросоюзом достигнуть не удастся.

«Это проект соглашения, который подразумевает, что мы покинем ЕС плавным и упорядоченным образом 29 марта 2019 года. Документ определяет параметры будущих отношений, которые отвечают нашим национальным интересам», — отметила она.

При этом Мэй исключила возможность проведения повторного референдума. Позднее она повторила этот тезис, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции.

«Думаю, парламентарии отдают себе отчёт в том, что население уже сделало свой выбор. Если прислушиваться, то да, в палате общин высказывались идеи проведения повторного плебисцита. Но когда мы представим окончательный вариант соглашения, надеюсь, парламентарии сосредоточатся на исполнении воли британцев, высказавших свою позицию в ходе референдума», — пояснила глава кабмина.

Между тем лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин и глава Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд уже заявили о том, что не собираются поддерживать черновой проект соглашения.

Кроме того, несколько членов Консервативной партии уже направили в так называемый комитет 1922 года, который играет важную роль в выборе главы партии, письма с изъявлениями недоверия Терезе Мэй.

Напомним, чтобы инициировать голосование по вынесению вотума недоверия премьер-министру, соответствующие письма должны направить 15% депутатов-тори (48 человек).

Как отметил лидер Партии независимости Соединённого Королевства Джерард Баттен в эфире телеканала RT, отставка Терезы Мэй с поста премьер-министра весьма вероятна.

«Я не удивлюсь, если на следующей неделе Тереза Мэй уже не будет премьер-министром, ведь с трудом верится в то, что она как-то сможет преодолеть сложившийся кризис. Её проект соглашения никому не нужен. Он не устраивает ни противников брексита (они же хотят остаться), ни его сторонников, поскольку не обеспечивает полноценного выхода из Евросоюза. Такой вариант ни для кого не приемлем», — сказал Баттен.

При этом разговоры о своей возможной отставке прокомментировала и сама Мэй. Она отметила, что правительство должно принимать «правильные, а не лёгкие решения».

«Политическое лидерство требует принятия правильных, а не лёгких решений. Моя задача — достичь решений, которые отвечают интересам британцев. Я считаю, что нынешние условия договорённостей соответствуют задачам по брекситу», — сказала Мэй.

«Мэй пыталась пройти между Сциллой и Харибдой»

Тереза Мэй в вопросе брексита пыталась угодить всем, что привело к серьёзным политическим проблемам. С таким утверждением выступил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Великобритания купит у США еще 17 истребителей F-35B для авианосца Queen Elizabeth «Основная проблема заключается в том, что госпожа Мэй пыталась пройти между Сциллой и Харибдой: с одной стороны, ей важна поддержка Северной Ирландии — на этой поддержке фактически держится вся коалиция. С другой стороны, важным фактором является выполнение тех обязательств, которые консерваторы брали на себя. Конечно, голосование в палате общин будет очень сложным», — сказал Абзалов в беседе с RT.

Напомним, что одним из камней преткновения в переговорах по брекситу стал вопрос границы Северной Ирландии, входящей в состав королевства, и Республики Ирландия. ЕС настаивает на сохранении единого таможенного пространства между этими территориями. Однако сторонники «жёсткого» брексита в Великобритании считают, что такое решение может поставить под угрозу территориальную целостность Соединённого Королевства.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева также выразила сомнение, что предложенный Мэй план брексита будет утверждён в нижней палате парламента Великобритании.

«Эта история ещё не закончена. Лейбористская партия заявила о том, что она будет голосовать против, в тяжких сомнениях пребывает Демократическая юнионистская партия, будет голосовать против часть тори и, соответственно, Шотландская национальная партия», — подчеркнула она в разговоре с RT.

По мнению политолога Михаила Синельникова-Оришака, политическая элита Великобритании осознаёт, что выход из ЕС существенно ухудшит позиции государства на мировой арене. При этом он отметил, что в Соединённом Королевстве не могут просто так перечеркнуть широко разрекламированную кампанию брексита.

«Сейчас элита будет делать всё, чтобы остаться в ЕС. Мэй — это такая не слишком заметная фигура, которая пыталась возомнить себя Маргарет Тэтчер, но получилось, мягко говоря, плохо. За неё держаться никто не будет, её могут убрать очень быстро, но сейчас для Великобритании на фоне брексита это не самая главная проблема», — сказал Синельников-Оришак.

Позиция Европы

В воскресенье, 25 ноября, состоится саммит глав государств Евросоюза. Основной темой встречи станет выход Великобритании из ЕС. В настоящее время 27 стран-членов изучают проект соглашения, утверждённый Лондоном и Брюсселем.

«Саммит состоится в воскресенье, 25 ноября, в 9:30 утра (11:30 мск)», — сказал глава Европейского совета Дональд Туск.

При этом спикер Европейского парламента Антонио Таяни подчеркнул, что предварительное голосование евродепутатов по документу состоится в ходе следующей пленарной сессии ЕП в ноябре-декабре, а окончательное решение будет принято лишь в начале 2019 года.

В свою очередь, координатор Европарламента по вопросам брексита Ги Верхофштадт назвал черновой вариант брексита «очень важным достижением». При этом он выразил надежду, что рано или поздно Великобритания вернётся в «европейскую семью».

Как отметила канцлер ФРГ Ангела Меркель, достигнутое соглашение может стать основой для брексита.

«С нашей стороны мы теперь должны проверить, как 27 государств-членов смогут участвовать в этой работе. У нас очень высокое доверие к Мишелю Барнье (координатор переговорного процесса от ЕС. — RT), но мы должны сначала проанализировать эти многочисленные страницы, обсудить с нашими уполномоченными, с парламентом», — подчеркнула Меркель.