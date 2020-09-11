Внезапная отставка Синдзо Абэ (по состоянию здоровья) положила конец целой эпохи – Абэ дольше всех предшественников занимал пост главы правительства Японии. Получивший наибольшее признание на мировой арене Абэ, среди прочего, мировой лидер, с которым больше всего любит играть в гольф президент США Дональд Трамп.

Хотя он уходит, оставляя страну со все еще слабой экономикой, Абэ сделал Японию сильнее и независимее в вопросах обороны и внешней политики. Тот, кто его сменит, скорее всего продолжит этот путь, что является хорошей новостью для сторонников мира в Восточной Азии и международного порядка, основанного на правилах в целом.

Текущий срок полномочий Абэ должен был закончиться в сентябре 2021 года, но его рейтинги упали до исторического минимума. Для многолетнего партийного лидера, который знает, что конец его политической карьеры близок, лучше уйти на своих условиях, чем оказаться отстраненным.

С юных лет Абэ страдал от язвенного колита - изнурительного состояния, которое однажды вынудило его уйти в отставку, в 2007 году, после одного года пребывания на посту премьер-министра. Тот уход также совпал с серьезными политическими трудностями, что сделало его возвращение к власти в 2012 году еще более знаменательным. Учитывая два недавних визита в больницу, получивших широкую огласку, проблемы со здоровьем у Абэ, вероятно, действительно есть. И все же, учитывая, что Олимпийские игры в Токио перенесены на следующее лето, трудно поверить, что он предпочел бы уйти в отставку сейчас, если бы не почувствовал серьезного политического давления.

С международной точки зрения потеря популярности Абэ может показаться неожиданной, учитывая, что в его стране умерло от Covid-19 1300 человек, а экономический спад был меньше, чем в США или большинстве европейских стран. Но правительство Абэ подверглось критике за провал коммуникации и, казалось бы, безразличную экономическую политику в ответ на пандемию. И после стольких лет пребывания у власти его настигли накопившиеся скандалы и общая усталость от руководства страной.

Более того, растет разочарование по поводу состояния экономики и уровня жизни. Широко разрекламированная экономическая программа «абэномика» предполагала стремительную денежно-кредитную экспансию, использование фискальных стимулов и проведение структурных реформ, направленных на рост. Но результаты оказались скудными, особенно у лидера, который трижды выигрывал всеобщие выборы и долгое время имел сильное парламентское большинство.

Абэномика была объявлена программой по преодолению дефляции, ускорению экономического роста и - на втором этапе - повышению рождаемости в Японии. Хотя цены перестали падать, надежды на восстановление умеренной инфляции и роста заработной платы не оправдались. Хотя экономический рост в период с 2012 года до нынешней пандемии был немного лучше, чем в предыдущее десятилетие, это во многом объяснялось отсутствием серьезных потрясений в масштабе финансового кризиса 2008 года или землетрясениями и цунами 2011 года. Уровень рождаемости остается неизменным.

Безусловно, правительство Абэ провело несколько небольших, полезных реформ, включая новый кодекс корпоративного управления, улучшенные правила раскрытия информации для компаний, повышение расходов на уход за детьми и более жесткие ограничения на продолжительную сверхурочную работу. Но планы более глубоких реформ, направленных на повышение конкуренции, либо не материализовались, либо заблокированы бизнесом. Почти 40% рабочей силы по-прежнему оформлены по краткосрочным ненадежным контрактам, и, хотя стало работать больше женщин, очень немногие из них пробились на руководящие должности.

Абэ также не смог достичь одной из своих главных целей – пересмотра конституции Японии 1947 года, чтобы нормализовать статус вооруженных сил страны и удалить знаменитую оговорку о пацифизме из документа (статья 9). Японское общество по-прежнему выступает против таких изменений, и либерал-демократы (ЛДП) Абэ имели сильное парламентское большинство в коалиции с центристской буддийской группой Комейто, имеющей пацифистские корни. Поскольку для пересмотра конституции требуется большинство в две трети в каждой палате парламента и простое большинство на общенациональном референдуме, Абэ так и не смог осуществить свою мечту.

Что касается его наследия, то Абэ будут помнить как традиционалиста (в японских терминах). Внутри ЛДП он возглавляет группу «новых консерваторов», которые выступают за сильное государство, центральное руководство, устоявшиеся ценности и, самое главное, более сильную и автономную внешнюю и оборонную политику.

Иногда он поддерживал рабски близкие отношения с Трампом. Но он также стремился к тому, чтобы Япония получила больше независимости в таких вопросах как торговля. В 2017 году он возглавил усилия по спасению Транстихоокеанского партнерства с 12 странами после выхода администрации Трампа из этой сделки. Япония также заключила двустороннее соглашение о свободной торговле с Европейским союзом и вскоре завершит параллельную сделку с Соединенным Королевством.

Абэ также укрепил оборонные отношения Японии с Индией. Тем не менее, подчеркнув ревизионистский взгляд на историю Японии военного времени, он довел отношения с Южной Кореей - ближайшим соседом Японии и союзником США по безопасности - до нового минимума.

Гонка среди потенциальных преемников внутри ЛДП тайно идет уже несколько месяцев. Но уже ясно, что ни один из главных претендентов - министр обороны Таро Коно, бывший министр иностранных дел Фумио Кисида, секретарь кабинета министров Ёсихиде Суга, ни даже старый соперник Абэ Сигэру Исиба - не захотят смягчить внешнеполитическую позицию страны. Скорее они будут делать все, чтобы казаться еще более жесткими в вопросах безопасности, выступая за увеличение военных расходов, возможность превентивного удара против северокорейских ракетных угроз или более жестких мер против китайских морских вторжений в Восточно-Китайское море.

Ни один японский премьер-министр с момента окончания американской оккупации в 1952 году не мог серьезно задуматься о каком-либо разрыве с США. Но, осознавая, что Америка стала менее надежным союзником, особенно при Трампе, Абэ подготовил почву для развития более независимой Японии, начав строительство собственной партнерской сети по всему миру.