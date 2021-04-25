Отставка принята: Уход Пашиняна официально подтвердил президент

Президент Армении Армен Саркисян официально принял отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Указ об этом уже опубликован на сайте главы страны.

В сегодняшнем указе армянского лидера говорится, что он принял отставку правительства и премьер-министра на основании статьи 130 конституции Армении.

Утром, напомним, о своей отставке сообщил сам Никол Пашинян. Отставка считается "технической", поскольку Пашинян планирует принять участие во внеочередных парламентских выборах.

При этом Пашинян продолжит исполнять свои обязанности до выборов, отставка же нужна, чтобы была возможность запустить процесс роспуска парламента.

По армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся минимум через 30 дней и не позже, чем через 45 дней после роспуска парламента. Формально механизм роспуска можно запустить после отставки.