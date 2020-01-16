Отставка правительства как продолжение президентского послания

Народ у нас впечатлительный. Стоило Путину объявить фамилию нового премьер-министра, как все кинулись обсуждать, кто такой Михаил Мишустин и чего от него ждать. И тут же забыли о содержании этого нового назначения. Почему оно произошло, почему именно сейчас и какие задачи должен решить новый премьер и его министры.

А ведь именно об этом подробно говорилось в президентском послании.

Начнем с главного. Правительство Медведева стало символом застоя и победившей рутины. Мы несколько лет обсуждаем постыдные цифры экономического роста, которые и ростом, честно говоря, назвать трудно. То ли 1, то ли 1,5% в год. И если в 2014 все можно было списать на санкции, в 2020 этот аргумент воспринимался с трудом. За пять лет можно было вполне адаптироваться к новым условиям.

Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

Все последние годы российское правительство регулярно и методично вгоняло общество в депрессию. То новостями о дальнейшем снижении потребительского спроса, то тихой руганью между министром Орешкиным и главой Центрального Банка об опасной закредитованности российских граждан. Бесконечными обсуждениями реформы здравоохранения, которой нет конца уже более 10 лет, а деньги на операции детям по-прежнему собираются всем миром. Привычным, «через запятую» упоминанием кризиса во всей отечественной системе образования и кующей для Запада кадры российской науке.

Ни одной позитивной большой новости. Никакого просвета…

В числе экономических новаций и технологических прорывов, которые обсуждали правительственные чиновники, фигурировали только бесконечные электронные маркировки все новых и новых товаров – от шуб до молочных продуктов. И, пожалуй, все.

Новое правительство – должно стать правительством экономического прорыва.

Россия просто больше не может себе позволить топтаться на месте в полусонном состоянии. Это не имеет разумного объяснения. Кроме того, это просто опасно для нашего будущего.

Экономики наших геополитических конкурентов – США, Китая, Евросоюза - намного больше нас. Если мы не будем расти быстрее их, этот разрыв станет катастрофичным. В конце концов мы превратимся в потенциальную жертву, которой соседи предложат поделиться своими природными ресурсами. Мир по-прежнему остается царством хищников.

В нашем случае бесконечные разговоры про ВВП, потребительский спрос, темпы роста, национальные проекты и прочую экономическую терминологию – это, на самом деле, один и тот же разговор. О том - как России вырваться из проклятой бедности.

Казалось бы, страной проделан огромный путь. В 2000 году 29% населения России жило ниже черты бедности. На самом деле в разы больше. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2000 году составлял менее 5 долларов в месяц, с учетом инфляции — это примерно 500 сегодняшних рублей. Сегодня в стране к бедным относятся 12,7% населения.

Это все равно очень много

Правительство не справилось с этой проблемой, несмотря на огромный кредит доверия, который дал ему президент.

И еще один очень важный момент.

То, что происходит с российской экономикой, совершенно не соответствует ожиданиям россиян. Люди не чувствуют перемен в своей повседневной жизни, а те, которые происходят, их сильно беспокоят.

И об этом тоже сказал Владимир Путин, когда говорил в своем послании о «созревшем в обществе запросе на перемены».

Ну, и надо сказать, гарант не подвел. Хотели? – получите перемены.

Вот, о чем сегодня было президентское послание. Именно эту задачу будет решать правительство Михаила Мишустина.

Послание Путина федеральному собранию. Путин про повышение рождаемости и материнский капитал..

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