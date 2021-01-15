Отставка правительства: Как год упущенных возможностей утонул в шоковой терапии

Главным событием президентского послания Федеральному Собранию в 2020 году стали поправки к Конституции. Спустя год мы понимаем, что страна вернула себе многовековую историю, собственный суверенитет, закрепила социальные гарантии, кроме того, изменила систему государственного управления. Важнейшие поправки коснулись роли русского народа - теперь государствообразующего, русского языка – государственного и, безусловно, Бога:

"Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство".

Отставка? Было бы правильно…

В своём послании президент России Владимир Путин назвал целый ряд задач, которые предстоит реализовать, и поправки к Конституции стали самой глобальной. Сегодня становится ясно, что на тот момент премьер-министр России Дмитрий Медведев не на эмоциях, а продуманно принял решение о собственной отставке и уходе членов правительства:

Мы как правительство должны предоставить президенту возможность принимать все необходимые решения, и в этих условиях, я считаю, что было бы правильным, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство в нынешнем составе подало в отставку, - сказал Медведев.

Так правительство России ещё никогда не уходило. С одной стороны, вполне ожидаемо на фоне сказанного президентом, с другой… невозможно было поверить. Медведев пояснил, что инициативы Путина внесут "существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти" - исполнительной, законодательной и судебной:

"Я, со своей стороны, тоже хочу поблагодарить вас за всё, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы, хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не всё получилось, но всё никогда не получается в полном объёме", - сказал премьер, обращаясь к министрам.

Упущенные возможности, шоковая терапия и…

К моменту отставки правительство Медведева в том своём составе проработало 20 месяцев. Впрочем, многие из министров были в кабмине раньше. Однако к концу 2019 года Владимир Путин дал понять, что 12 месяцев стали периодом упущенных возможностей. В декабре президент подчеркнул, что перед правительством России были поставлены сложные задачи по исполнению национальных проектов, реализация которых была связана с созданием реальных предпосылок для перемен нашей жизни к лучшему. Но…

Не уверен, что у большинства людей есть такое ощущение, - сказал президент, добавив, что к перенастройке системы государственного управления чиновники оказались не готовы. Более того, звучали предложения скорректировать целевые показатели национальных проектов. Однако Путин решил, что нужны иные перемены.

Итак, 2019-й стал годом упущенных возможностей. 2020-й - годом шоковой терапии, когда все мы столкнулись с пандемией коронавируса. А 2021-й… Каким станет этот год? Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обещают новые беды. А премьер-министр России Михаил Мишустин - переломный момент в борьбе с COVID-19. К тому же Мишустин реализует большую правительственную реформу. Словом, перемены будут. И пока в истории можно поставить лишь запятую.

Кстати, подводя итоги 2020 года в беседе с ведущим Царьграда Юрием Пронько, учредитель "Первого русского" Константин Малофеев отмечал, что есть по меньшей мере три события, которые позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Это собственно поправки в Конституцию России. Создание российской вакцины от коронавируса, которая даст нам шанс избавиться от тисков пандемии. И, наконец, эволюция правительства:

У нас появилось правительство, где есть блок государственников. Мы продолжаем твёрдо надеяться, что всё-таки премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Андрей Белоусов и другие деятели нынешнего кабмина, не всегда публичные, продолжат разворачивать этот корабль. Пусть медленно, со скрипом, но работа уже идёт, - подчеркнул Константин Малофеев.

Так что… какими бы чёрными красками ни пользовались авторы ковидной перезагрузки, мы верим только в лучшее. И, кстати, в скором времени прозвучит новое послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

В завершение добавим. Все члены ушедшего в январе 2020 года правительства были трудоустроены. Дмитрий Медведев занимает должность заместителя председателя Совета безопасности России. И каждый работает над реализацией поставленных год назад задач, но уже в новом статусе.