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Отставка Пашиняна неизбежна: что происходит в Армении
25 февраля 2021, 15:00 • 130 • Политика
Премьер анонсировал выступление на митинге в свою поддержку
Отставка действующего главы правительства Армении Никола Пашиняна является лишь вопросом времени. Дело лишь заключается в том, сколько премьеру осталось править страной, заявил руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов.
В феврале власти объявили о проведении военной реформы, нацеленной на оптимизацию численности армии Армении. Позднее Пашинян заявил о неэффективности состоящих на вооружении армянских ВС "Искандеров", а замглавы генштаба Тигран Хачатрян призвал СМИ отказаться от "неправильных представлений" об этих тактических комплексах, назвав слова премьера "несерьезными". В тот же день он был уволен по указу президента Саркисяна.
На следующий день Генштаб потребовал отставки премьера. Сам Пашинян посчитал заявление военного блока попыткой переворота, призвав своих сторонников к сбору у дома правительства в Ереване, объявив об отставке руководителя Генштаба Оника Гаспаряна.
По словам специалиста, первое время Пашинян будет опираться на поддержку силовиков, однако глава правительства не располагает достаточным количеством сторонников для удержания власти.
Вместе с тем Арбатов уверен, что стране не грозит гражданская война – находящееся в осаде государство, население которого переживает последствия проигранного конфликта, не допустит подобного сценария, о чем заявил в интервью телеграм-каналу РИА "Новости".
Также специалист считает, что военные пытаются переложить ответственность за поражение в карабахском конфликте на правительство Пашиняна.
В настоящее время противники действующей власти блокируют улицы города, требуя немедленной отставки премьера. В некоторых районах парализовано транспортное движение. Сам Пашинян заявил, что намерен выступить перед сторонниками на организованном митинге в 16 часов под охраной правоохранительных органов.
Позднее премьер сообщил, что в настоящее время в стране сохраняется напряженная обстановка. По этой причине власти намерены достичь соглашения с оппозиционерами. Пашинян также заявил, что "внутри Армении нет врагов", однако имеются важные темы для обсуждения.
Говоря о действиях Генштаба, глава правительства сообщил, что решение военного блока было эмоциональным всплеском. Все уволенные премьером чиновники остаются его "братьями", передает РИА "Новости".
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