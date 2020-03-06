Отставка главы ГПУ угрожает Байдену. Сменщик Рябошапки даст ход делу «Буризмы» • 42 • Украина



Отставка украинского Генпрокурора Рябошапки совпала с инициативой президента США Трампа сделать связь Байденов с Украиной «основной проблемой выборов президента США. Напомним, что ГПУ делала всё возможное, чтобы тормозить дело «Буризмы» и семьи Байденов, которая вывела с Украины 19 миллионов долларов — это только то, что выплыло на свет.



Демпартия США именно для того и сделала ГПУ своим бастионом в Украине, чтобы отбивать атаки на семью кандидата в президенты – с помощью «агента Рябошапки». Однако, Западу не удалось отстоять своего ставленника – эту борьбу соросята проиграли украинским олихархам, дав отличный козырь сопернику Байдена. Напомним, что президент США Дональд Трамп считает, что деятельность экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера была полностью коррумпированной. Попытки Трампа добиться начала расследования против Байдена-младшего в Украине изучались в рамках процедуры импичмента. А вчера Трамп уже заявил, что у него «нет выбора, кроме как говорить о коррупции Байдена». Лидер США во время избирательной кампании намерен акцентировать внимание на возможной причастности экс-вице-президента США Джо Байдена к увольнению Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины, а также обвинениях в коррупции в отношении Хантера Байдена, сына политика-демократа. Об этом Трамп сказал в телефонном интервью CNN. По его мнению, СМИ недостаточно тщательно изучили этот вопрос. А глава сенатского комитета по нацбезопасности Рон Джонсон (Республиканская партия) заявил, что комитет в течение одного-двух месяцев собирается опубликовать отчет о работе Байдена-младшего в украинской компании Burisma.



Сын Байдена Хантер работал в совете директоров украинской компании Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии Николаем Злочевским. После смены власти в Украине в 2014 году ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий. В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера. Аналогичной линии придерживался и Рябошапка, но его отставка с поста главы ГПУ вне сомнений изменит линию прокуратуры в данном вопросе. Конечно, при условии, что команда Зе будет последовательной и «выдавит» из ГПУ замов Рябошапки - Касько и Трепака, которые хранят верность «заветам Сороса». В противном случае, эти агенты влияния будут сопротивляться любым попыткам раскрыть подоплеку колониального управления Украиной западными бенефициарами Майдана, которые выкачали из нее колоссальные ресурсы.



Отставка украинского Генпрокурора Рябошапки совпала с инициативой президента США Трампа сделать связь Байденов с Украиной «основной проблемой выборов президента США. Напомним, что ГПУ делала всё возможное, чтобы тормозить дело «Буризмы» и семьи Байденов, которая вывела с Украины 19 миллионов долларов — это только то, что выплыло на свет.Демпартия США именно для того и сделала ГПУ своим бастионом в Украине, чтобы отбивать атаки на семью кандидата в президенты – с помощью «агента Рябошапки». Однако, Западу не удалось отстоять своего ставленника – эту борьбу соросята проиграли украинским олихархам, дав отличный козырь сопернику Байдена. Напомним, что президент США Дональд Трамп считает, что деятельность экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера была полностью коррумпированной. Попытки Трампа добиться начала расследования против Байдена-младшего в Украине изучались в рамках процедуры импичмента. А вчера Трамп уже заявил, что у него «нет выбора, кроме как говорить о коррупции Байдена». Лидер США во время избирательной кампании намерен акцентировать внимание на возможной причастности экс-вице-президента США Джо Байдена к увольнению Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины, а также обвинениях в коррупции в отношении Хантера Байдена, сына политика-демократа. Об этом Трамп сказал в телефонном интервью CNN. По его мнению, СМИ недостаточно тщательно изучили этот вопрос. А глава сенатского комитета по нацбезопасности Рон Джонсон (Республиканская партия) заявил, что комитет в течение одного-двух месяцев собирается опубликовать отчет о работе Байдена-младшего в украинской компании Burisma.Сын Байдена Хантер работал в совете директоров украинской компании Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии Николаем Злочевским. После смены власти в Украине в 2014 году ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий. В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера. Аналогичной линии придерживался и Рябошапка, но его отставка с поста главы ГПУ вне сомнений изменит линию прокуратуры в данном вопросе. Конечно, при условии, что команда Зе будет последовательной и «выдавит» из ГПУ замов Рябошапки - Касько и Трепака, которые хранят верность «заветам Сороса». В противном случае, эти агенты влияния будут сопротивляться любым попыткам раскрыть подоплеку колониального управления Украиной западными бенефициарами Майдана, которые выкачали из нее колоссальные ресурсы. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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