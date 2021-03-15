Отстать от Украины и вывести войска НАТО. В США выступили с неожиданным предложением

В США выступили с неожиданным предложением - отстать от Украины и вывести войска НАТО из Восточной Европы. Американцы опасаются, что иначе антизападный альянс сомнёт США.

С такой инициативой выступила американская газета The Washington Post. Она обратила внимание, что Россия, Китай и Иран фактически создают антизападную коалицию, которая может разгромить США и их союзников. Сегодня Штатам сложно преодолеть даже один кризис, а если Москва, Пекин и Тегеран начнут действовать сообща, то Вашингтону предстоит столкнуться с тремя-четырьмя кризисами за раз. И тогда уже никаких шансов отыграться не будет.

Чтобы этого не допустить, считают журналисты, власти США должны пойти на уступки России - отказаться от своего влияния на Украине и вывести силы НАТО из Восточной Европы. Только так, полагают авторы издания, можно будет "расколоть враждебный союз".

Отметим, что США фактически сами создали этот "враждебный союз". И Россия, и Китай, и Иран регулярно подвергаются санкционному давлению со стороны Вашинтона. Все три страны открыто называются главными противниками Штатов. При этом нет никаких предпосылок для того, чтобы вашингтонские ястребы изменили свой курс.