Отстали от России на сто лет: США, признав геноцид армян, ставят на… турок

Уловка Байдена может сработать. Армяне многого ждут от признания Белым домом геноцида своего народа и не понимают, что зря.

С опозданием на столетие президент США Джо Байден официально признал в субботу "геноцид армян" в Турции. Данный шаг был приурочен к отмечаемому во многих странах мира 24 апреля Дню памяти жертв геноцида армян. Это трагическое событие, унёсшее, по различным оценкам, жизни от 200 тысяч до 2 миллионов армян, было названо хозяином Белого дома "армянским геноцидом в османские времена", хотя массовые расправы над армянами в Турции продолжались и после упразднения в 1922 году Османской империи, а самую зловещую роль сыграли в нём не османские, а младотурецкие власти. До таких тонкостей Байдену и Ко дела, конечно, нет.

До того как президент США сподобился на это признание, геноцид армян признали почти все… американские штаты, а в 2019 году – сенат и палата представителей Конгресса США. Не говоря уже о более чем трёх десятках стран мира. Россия признала геноцид армян ещё в 1915 году и подтвердила это признание в 1995 году. Значительно раньше США это сделали также Совет Европы, Европарламент, Всемирный совет церквей…

Однако Белый дом тянул с признанием, чтобы не раздражать вторую по численности вооружённых сил после Америки страну НАТО, поскольку Турция, естественно, болезненно воспринимает, когда посторонние прикасаются к скелетам в её историческом шкафу.

Почему именно сейчас?

Так как щадить чувства Анкары после того, как она закупила русский ЗРК С-400, смысла уже не имело, Байден решил заработать популярность у армянского населения США и армян всего мира, заявив:

За десятилетия армянские мигранты обогатили США во многих отношениях, но они никогда не забывали трагическую историю, которая привела столько их предков к нашим берегам. Мы чтим их историю. Мы видим эту боль. Мы подтверждаем историю. Мы делаем это не для того, чтобы возлагать вину, а чтобы гарантировать, что то, что произошло, никогда не повторится.

Поскольку нынешний турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган совершенно несимпатичен американцам, у которых есть свой кандидат на власть в Турции – обласканный в США смертельный враг Эрдогана либерал Фетхуллах Гюлен, Байден привёл в своём заявлении категорически оспариваемую Анкарой численность погибших армян – полтора миллиона "депортированных, злодейски убитых и отправленных умирать в лагеря уничтожения". Его предшественники в Белом доме, чтобы не злить турок, избегали и слова "геноцид", и такого рода конкретизации. В отличие от американских конгрессменов и сенаторов, пытавшихся произвести благоприятное впечатление на весьма влиятельное армянское лобби и заработать моральный капитал за чужой счёт.

О том, что речь идёт со стороны Байдена о пиар-акции, попытке завоевать популярность у консервативных, обычно не жалующих демократов и либералов армян и демонстрации отсутствующей в действительности принципиальности, свидетельствует такой факт. Как сообщило в пятницу агентство Bloomberg, президент США заранее переговорил по телефону с Эрдоганом и предупредил его, что сделает такое заявление. Кто знает, быть может, даже и оправдался: ничего не могу поделать, такие вот, дескать, у меня "принципы". Поговорили оба президента, судя по всему, достаточно мирно и договорились встретиться в рамках саммита НАТО в Брюсселе в июне для обсуждения всего круга двусторонних и региональных проблем.

Турки, естественно, недовольны

Эрдоган осудил в субботу заявление Байдена в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которому недавно помог во второй карабахской войне. Согласно сообщению пресс-службы президента Азербайджана, у которого свои счёты с армянами, заявление Байдена является "неприемлемым" и "исторической ошибкой".

Зато турецкие деятели поменьше сразу же дали волю переполняющим их чувствам. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу написал, в частности, по горячим следам в Twitter:

Нам нечему учиться у кого-либо о нашем прошлом… Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме.

Как видим, он правильно определил, что двигало Байденом.

Это заявление США, которое искажает исторические факты, никогда не будет принято турецким народом и откроет глубокую рану, которая нанесёт урон нашему взаимному доверию и дружбе,

– говорится также в заявлении МИД Турции. Послу США в Анкаре заявлен протест.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын не удержался, чтобы не ткнуть Байдена носом в небезупречную репутацию самих США. Явно намекая на рабство чернокожих и геноцид коренного населения Америки – индейцев, он написал, в частности, в Twitter:

Мы рекомендуем президенту США взглянуть на историю своей страны.

Позиция Анкары: проблемы были – геноцида не было

Любопытно, что сам Эрдоган в традиционном для 24 апреля послании армянскому патриарху в Турции Сааку Машаляну отметил:

Наши народы веками жили на этих землях в мире... С уважением чту память армян Османской империи, погибших в сложных условиях периода Первой мировой войны, выражаю соболезнования их внукам.

Турция, как видим, признаёт факт массовой гибели армян, но выступает против использования термина "геноцид", считает завышенным число жертв, на котором настаивает армянская сторона, утверждая, что гибель армянских подданных была не результатом целенаправленной турецкой политики, а следствием межобщинных противоречий, обострившихся в условиях великой войны, в которой симпатии многих армян были на стороне врагов турок.

Как это было на самом деле?

Историческая правда заключается в том, что в рассматриваемый период погибла примерно половина из 2,5-миллионного армянского населения Турции, сотни тысяч армян бежали, спасая свою жизнь, за границу, прежде всего в Россию. Начиная с 1915 года есть множество фотографий огромного количества жертв самых жутких расправ, документальные свидетельства очевидцев, в том числе из нейтральных стран. Весьма жестокие антиармянские погромы, кстати, происходили в Турции и до Первой мировой войны. В отличие, например, от евреев с армянами турки ладили плохо. И это было взаимно. Поэтому большими патриотами Турции турецкие армяне в массе своей действительно не являлись. Сам размах репрессий, создание концлагерей и организация депортаций, часто превращавшихся в "марши смерти", указывает на прямую причастность к трагедии центральной власти, хотя преступные инициативы на местах также имели место. Считавшихся "предателями" армян резали турки и курды, но и армяне, видевшие в них своих угнетателей, где могли, тоже не оставались в долгу. Об этом сегодня, между прочим, часто забывают.

Так, 24 апреля во многих странах мира отмечается День памяти жертв геноцида армян. Фото: Nir Alon / Globallookpress

Так кровавый национальный конфликт переплетался с религиозным, поскольку, помимо армян, жестоким репрессиям со стороны мусульман подвергались также христиане-ассирийцы и православные греки-понтийцы, судьба которых практически ничем не отличалась от армян. До 1922 года, по не признаваемым Турцией данным, число жертв понтийского геноцида превысило 300 тысяч человек, что составляло примерно половину греческого населения региона Понт. Многим грекам, чтобы избежать резни, пришлось принять ислам и стать таким образом турками. В этом регионе до сих пор существует криптохристианство. В 1998 году парламент Греции постановил считать 14 сентября Днём памяти жертв геноцида малоазийских греков. Общее число греков Малой Азии, пострадавших от турецкого геноцида, также составляет около 1,5 миллиона человек. Его апофеозом была резня в Смирне (Измире) в 1922 году, количество жертв там составило, по различным оценкам, от 60 тысяч до 260 тысяч человек. Всё это произошло на глазах у англичан и французов, которые не пошевелили даже пальцем. И турецкие армяне, и греки были торговыми конкурентами турок, и это подливало масла в огонь, увеличивая масштаб зверств.

Отрицать это, как пытаются делать многие в Турции, – значит не принимать очевидного. Тем не менее турки и их естественные союзники вроде азербайджанцев никогда не признают геноцид армян, как, впрочем, и греков, прежде всего из-за связанного с этим страха его монетизации. Кстати, армянские мстители ликвидировали впоследствии всех крупнейших турецких и азербайджанских политических и военных деятелей, причастных к этому преступлению, чего не сделали греки по отношению к организаторам понтийского геноцида.

Что имеем в сухом остатке?

Итак, причины, почему президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в Турции только через 106 лет после его начала, заключаются в следующем.

Во-первых, ставилась задача заработать популярность и продемонстрировать принципиальность за чужой счёт.

Во-вторых, хотелось "щёлкнуть по носу" Эрдогана, которого американские демократы очень не любят и хотят заменить лояльным им Гюленом.

В-третьих, ставилась задача расположить к Байдену и демократам армян – как в США, так и во всём мире.

За примером далеко ходить не надо. Вот какие умильные речи доносятся сейчас из Еревана:

Спасибо, господин президент. Признание геноцида армян – мужественный и воодушевляющий поступок. Он важен для армянской нации и всех в мире, кто ищет справедливости. Он открывает новые перспективы для отношений США и Армении. Также он делает этот мир лучше.

Такой восторг выразил в субботу на своей странице в Twitter президент Армении Армен Саркисян.

Действительно, США (в отличие, скажем, от кайзеровской Германии, которая как союзник Турции могла хотя бы попытаться урезонить своих лёгких в таких делах на подъём и скорых на резню подопечных) к армянскому геноциду прямо не причастны. Турки даже после официального признания Вашингтоном армянского геноцида, пошумев, всё равно общаться с американцами будут и никуда от них не денутся. Для США, таким образом, одни плюсы. Почему американцы не сделали этого ещё сто лет назад? Наверное, потому, что турки для них всё-таки важнее армян.