Отсталая страна Россия. Пентагону она на один зубок! • 275 • Аналитика







Хотя время от времени из уст экспертов и высокопоставленных американских военных звучат и противоположные оценки, они тонут в общем пропагандистском хоре.





Новым импульсом для «развенчания» военной мощи России стала ракетная атака США и ее союзников на Сирию. В частности, представитель Пентагона Дана Уайт на специально созванном брифинге объявила, что системы ПВО, действующие в Сирии, не сумели перехватить ни одну американскую ракету.



«Из ракет наземного базирования, запущенных режимом Башара Асада, практически все были пущены уже после того, как последняя из наших ракет поразила цель. Произведенные Россией системы противоракетной обороны были абсолютно неэффективны», — сказала представительница военного ведомства.



Аналогичные заявления были сделаны и рядом американских военачальников. Во всех эти утверждениях есть довольно любопытная деталь – сирийские системы ПВО, которые американцы настойчиво называют «российскими», в действительности, в своей основной массе, являются советскими, и поставлены еще во времена СССР, причем возраст некоторых комплексов перевалил за пятьдесят лет.



Однако представители военного ведомства США настойчиво называют их «российскими», давая понять, что аналогичным оружием вооружена наша страна. Как бы намекая на нашу техническую отсталость.



В действительности значительная часть этих комплексов была снята с вооружения нашей армии еще во времена СССР.



Хотя в САА они и прошли определенную модернизацию, все же все эти системы безвозвратно устарели. Но даже они, как мы знаем, перехватили больше половины ракет.



В настойчивом отрицании этого факта видится не только стремление поддержать Дональда Трампа, ляпнувшего во всеуслышание, что все ракеты американцев и их союзников поразили цель, но и нечто большее, что не может не беспокоить.



Дело в том, что американские военные обычно много и охотно говорят о российской (китайской, иранской, и так далее) угрозе, связанной с большой военной мощью и новыми возможностями неприятеля, способного доставить США немалые проблемы.



Помимо решения таких пропагандистских задач, как создание образа врага, консолидации общества перед внешней угрозой, блокирование антимилитаристских и оппозиционных настроений, эти заявления помогают решить и чисто утилитарные задачи: увеличение военного бюджета, ассигнование дополнительных средств на новые разработки.



Даже во времена холодной войны военачальники США были склонны скорее преувеличивать военные и технические возможности СССР, и Пентагону в этом немало способствовал Голливуд.



После же крушения соцблока и Советского Союза и связанного с этим лавинообразного сокращения военных расходов генералы хватались за любой информационный повод, который можно было представить как свидетельство о возникновении новой угрозы, требующей реагирования.



Нынешние шапкозакидательские заявления, формирующие в обществе представления о слабости врага, тревожны тем, что, как показывает история, они являются обязательной частью психологической подготовки своего общества к войне наряду с дегуманизацией противника. Кстати, работу по «расчеловечиванию» русских мы сегодня также наблюдаем в информационных пространствах большинства западных стран.



Напомним, что формирование образа России как колосса на глиняных ногах было непременным мероприятием всех, кто готовил нападение на нашу страну, начиная с Наполеона. Причем с гитлеровцами их прекрасно поставленная мощная пропаганда сыграла скверную шутку. В какой-то момент руководство Рейха стало с большим доверием относиться к материалам ведомства Геббельса, чем к докладам подчиненных Канариса. В результате с первых же дней войны немецкие военные столкнулись со множеством разочарований. «Большая масса вооружения, его техническое качество, гигантская индустриализация страны вызвали первые, озадачившие нас впечатления, которые противоречили существенным аргументам прежних представлений о Советском Союзе», — сообщал в секретном докладе за номером 309 начальник полиции безопасности и СД. Москва наносит критический удар по возможностям ВВС США: что раскроют исследования уцелевших ракет?



Возвращаясь к специфике сегодняшней американской пропаганды, нужно отметить, что проводимые мероприятия четко укладываются в рамки «психологических операций в предвоенный период» (прописаны в уставе Армии США FM-33-1 «Психологические операции»).



Недаром секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев охарактеризовал происходящее как все возрастающую угрозу национальной безопасности. «Очевидно, в связи с изменениями политики США в отношении России возрастают угрозы национальной безопасности. Все это требует выработки дополнительных мер по их нейтрализации. В числе ключевых необходимо решить задачи, связанные с повышением наступательности внешней политики, обеспечением достаточного уровня обороны, государственной и общественной безопасности России», — заявил Патрушев на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по проблемам стратегического планирования. После того как президент России Владимир Путин рассказал о новейших разработках российского ВПК, все пропагандистские усилия Вашингтона брошены на то, чтобы убедить американцев и весь мир в том, что в действительности Россия является отсталой страной, а ее вооружение устаревшее и, конечно же, уступает западному по большинству параметров.Хотя время от времени из уст экспертов и высокопоставленных американских военных звучат и противоположные оценки, они тонут в общем пропагандистском хоре.Новым импульсом для «развенчания» военной мощи России стала ракетная атака США и ее союзников на Сирию. В частности, представитель Пентагона Дана Уайт на специально созванном брифинге объявила, что системы ПВО, действующие в Сирии, не сумели перехватить ни одну американскую ракету.«Из ракет наземного базирования, запущенных режимом Башара Асада, практически все были пущены уже после того, как последняя из наших ракет поразила цель. Произведенные Россией системы противоракетной обороны были абсолютно неэффективны», — сказала представительница военного ведомства.Аналогичные заявления были сделаны и рядом американских военачальников. Во всех эти утверждениях есть довольно любопытная деталь – сирийские системы ПВО, которые американцы настойчиво называют «российскими», в действительности, в своей основной массе, являются советскими, и поставлены еще во времена СССР, причем возраст некоторых комплексов перевалил за пятьдесят лет.Однако представители военного ведомства США настойчиво называют их «российскими», давая понять, что аналогичным оружием вооружена наша страна. Как бы намекая на нашу техническую отсталость.В действительности значительная часть этих комплексов была снята с вооружения нашей армии еще во времена СССР.Хотя в САА они и прошли определенную модернизацию, все же все эти системы безвозвратно устарели. Но даже они, как мы знаем, перехватили больше половины ракет.В настойчивом отрицании этого факта видится не только стремление поддержать Дональда Трампа, ляпнувшего во всеуслышание, что все ракеты американцев и их союзников поразили цель, но и нечто большее, что не может не беспокоить.Дело в том, что американские военные обычно много и охотно говорят о российской (китайской, иранской, и так далее) угрозе, связанной с большой военной мощью и новыми возможностями неприятеля, способного доставить США немалые проблемы.Помимо решения таких пропагандистских задач, как создание образа врага, консолидации общества перед внешней угрозой, блокирование антимилитаристских и оппозиционных настроений, эти заявления помогают решить и чисто утилитарные задачи: увеличение военного бюджета, ассигнование дополнительных средств на новые разработки.Даже во времена холодной войны военачальники США были склонны скорее преувеличивать военные и технические возможности СССР, и Пентагону в этом немало способствовал Голливуд.После же крушения соцблока и Советского Союза и связанного с этим лавинообразного сокращения военных расходов генералы хватались за любой информационный повод, который можно было представить как свидетельство о возникновении новой угрозы, требующей реагирования.Нынешние шапкозакидательские заявления, формирующие в обществе представления о слабости врага, тревожны тем, что, как показывает история, они являются обязательной частью психологической подготовки своего общества к войне наряду с дегуманизацией противника. Кстати, работу по «расчеловечиванию» русских мы сегодня также наблюдаем в информационных пространствах большинства западных стран.Напомним, что формирование образа России как колосса на глиняных ногах было непременным мероприятием всех, кто готовил нападение на нашу страну, начиная с Наполеона. Причем с гитлеровцами их прекрасно поставленная мощная пропаганда сыграла скверную шутку. В какой-то момент руководство Рейха стало с большим доверием относиться к материалам ведомства Геббельса, чем к докладам подчиненных Канариса. В результате с первых же дней войны немецкие военные столкнулись со множеством разочарований. «Большая масса вооружения, его техническое качество, гигантская индустриализация страны вызвали первые, озадачившие нас впечатления, которые противоречили существенным аргументам прежних представлений о Советском Союзе», — сообщал в секретном докладе за номером 309 начальник полиции безопасности и СД.Возвращаясь к специфике сегодняшней американской пропаганды, нужно отметить, что проводимые мероприятия четко укладываются в рамки «психологических операций в предвоенный период» (прописаны в уставе Армии США FM-33-1 «Психологические операции»).Недаром секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев охарактеризовал происходящее как все возрастающую угрозу национальной безопасности. «Очевидно, в связи с изменениями политики США в отношении России возрастают угрозы национальной безопасности. Все это требует выработки дополнительных мер по их нейтрализации. В числе ключевых необходимо решить задачи, связанные с повышением наступательности внешней политики, обеспечением достаточного уровня обороны, государственной и общественной безопасности России», — заявил Патрушев на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по проблемам стратегического планирования. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 275 Источник Похожие новости «Белые каски»: чисто английский шпионаж Кремлевский рейтинг губернаторов — 2018 Вырождение сознания? Размышления на заданную тему

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