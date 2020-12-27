«Отстаивает интересы США»: 75 лет назад был основан Международный валютный фонд

27 декабря 1945 года несколько десятков государств подписали соглашение о создании Международного валютного фонда. Организация была призвана выравнивать платёжные балансы стран и поддерживать порядок в международных экономических отношениях. Судьбу фонда предопределил тот факт, что к середине 1940-х экономика США опережала по ряду показателей разрушенные войной европейские страны. Когда в Москве поняли, что главным распорядителем фонда станет Вашингтон, СССР отказался участвовать в проекте. Российское присутствие в нём началось только после распада Советского Союза, а закончилось в середине 2000-х. Сегодня государств — членов МВФ 190, фонд обладает практически монопольными кредитными полномочиями, отмечают эксперты. Хотя МВФ играет и позитивную роль в мировой экономике, нередко сотрудничество с ним оборачивается ростом проблем для бедных стран, считают специалисты.

27 декабря 1945 года был основан Международный валютный фонд (МВФ). Соглашение о создании международной валютной организации подписали несколько десятков стран. Решение было принято по итогам конференции в Бреттон-Вудсе (США), состоявшейся в июле 1944-го.

Государства взяли на себя обязательства обеспечить конвертируемость валют, поддерживать стабильный обменный курс, отменить основные торговые ограничения и сбалансировать внешнеторговый бюджет. При этом власти Великобритании настояли на отсрочке для стран — участниц фонда всех мер на пять лет с момента окончания Второй мировой войны.

Принципы работы будущего фонда обсуждались как раз на Бреттон-Вудской международной конференции в июле 1944 года. Итогом этих переговоров стало создание не только МВФ, но и Международного банка реконструкции и развития (МБРР) для предоставления кредитов на послевоенное восстановление.

Разговоры о формировании подобной структуры велись ещё в 1920-е годы на Брюссельской и Генуэзской конференциях. Однако тогда эта идея не увенчалась успехом.

Открытие Бреттон-Вудской конференции, 1944 год

AFP

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После Второй мировой войны инициативу по созданию мирового финансового регулятора взяли на себя США. Как отмечают эксперты, такому шагу способствовал тот факт, что за годы войны американская экономика заметно укрепилась и развилась.

Фонд последней надежды

В основу послевоенной валютной системы легла концепция американского экономиста Гарри Уайта, который представлял США в Бреттон-Вудсе.

В центре этого плана стояла идея создания международной валюты и стабилизации валютных курсов стран. Это, в свою очередь, означало устранение валютных рисков в международных финансовых и экономических отношениях.

Альтернативой плану Уайта стала концепция знаменитого британского экономиста Джона Кейнса. Кейнс предлагал создать такую систему, в рамках которой страны-кредиторы, имеющие положительный бюджетный баланс, вкладывали бы средства в развитие отстающих экономик. Поскольку, по его словам, существование стран с высоким внешним долгом и дефицитным бюджетом угрожает стабильности всей мировой экономической системы и несёт угрозу новых кризисов.

Кейнс предложил создать не только мировой банк, но и новую мировую валюту, которая имела бы хождение наряду с национальными валютами. Эта валюта — банкор — стала бы единицей расчёта между государствами. Каждая страна получила бы открытый овердрафт в международном банке. В соответствии с годовыми бюджетными показателями страны должны были бы девальвировать либо ревальвировать свои валюты, чтобы стимулировать вывоз или, напротив, ввоз капитала. Это позволило бы сохранять баланс в мировой экономике и не допускать масштабных кризисов.

Однако в итоге за основу МВФ был взят план Уайта, а не Кейнса, хотя часть британских предложений всё же была учтена.

Согласно принятому уставу, вес каждой страны в МВФ определяется количеством её голосов в организации, вступительным взносом и вкладом в мировую экономику. На основе этих параметров США получили 30% всех голосов в МВФ и МБРР.

Такой порядок распределения голосов не соответствовал интересам СССР, чья экономика на тот момент была подорвана Второй мировой войной. Поэтому, хотя Москва изначально подписала учредительные документы о создании МВФ и МБРР, в итоге Советский Союз отказался ратифицировать договор. Российское членство в МВФ началось лишь в 1992 году, после распада СССР.

Гарри Декстер Уайт

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На сегодняшний день в МВФ состоят 190 стран, над которыми фонд осуществляет надзор и даёт им рекомендации. Для каждой страны — участницы МВФ устанавливаются квоты, которые рассчитываются, исходя из средневзвешенного значения национального ВВП, международных резервов, экономической изменчивости и открытости. Квоты выражаются в специальных правах заимствования (международный резервный актив) и пересматриваются раз в пять лет. На сегодняшний день крупнейшая доля резервных активов принадлежит США.

Как заявлено на сайте организации, основная цель МВФ — стабильность международной валютной системы, которая позволяет странам совершать международные операции. Также после 2012 года мандат фонда включает вопросы макроэкономического и финансового секторов, связанные с глобальной стабильностью.

Как пояснила в беседе с RT профессор кафедры международных экономических отношений РУДН доктор экономических наук Инна Андронова, МВФ был создан для регулирования международных валютно-кредитных отношений.

«Основная задача фонда сегодня — помогать странам — членам МВФ, когда они испытывают серьёзные валютные затруднения, финансовый кризис, вызванный дефицитом платёжного баланса, когда расходы страны резко превышают её доходы, вследствие чего ей нечем расплачиваться с зарубежными кредиторами. Можно считать, что в таких ситуациях МВФ — последняя надежда», — отметила эксперт.

В свою очередь, доступ страны к кредитам фонда зависит от её готовности принять его условия.

Комплекс мер, принятие которых требует от своих должников МВФ, сложился в конце 1980-х годов и получил название «Вашингтонский консенсус». Тогда рекомендации фонда носили универсальный характер и чаще всего включали ликвидацию бюджетного дефицита, урезание субсидий и других государственных расходов, а также приватизацию, либерализацию внешней торговли и дерегулирование.

В начале 2000-х годов этот документ был заменён на Монтеррейский консенсус. Однако многие из прежних рекомендаций сохранились и в новой директиве, отмечают эксперты.

«Вашингтонский консенсус состоял из десяти конкретных жёстких пунктов, которые страна-заёмщик должна была включать в свою программу экономической стабилизации. После кризиса в Юго-Восточной Азии в 1997—1998 годах МВФ заменил прежний документ на Монтеррейский консенсус, поскольку стало ясно, что один шаблон нельзя применять ко всем странам», — пояснила Инна Андронова.

Однако на практике Монтеррейский консенсус мало отличается от своего предшественника. Хотя в документе не прописаны прежние жёсткие пункты, они просто замаскированы более широкими формулировками, добавила эксперт.

Долговая яма

Россия стала сотрудничать с МВФ позднее, чем многие другие страны, — партнёрство началось лишь после распада СССР. Однако сегодня эксперты оценивают этот опыт негативно.

На протяжении 1990-х годов МВФ предоставил России кредитов на общую сумму в $22 млрд. Средства пошли на поддержку реформ и покрытие дефицита платёжного баланса.

При этом фонд выдвинул целый ряд требований, направленных на открытие российского рынка для иностранных производителей, а также на облегчение вывоза ресурсов и ценностей за рубеж.

В частности, фонд требовал ликвидировать экспортные пошлины на газ и нефть при повышении акцизов, отменить предтаможенную экспертизу вывозимых из страны товаров, понизить таможенные пошлины для импорта и снять ограничения на импорт алкоголя.

Митинг в рамках Всероссийской акции протеста профсоюзов «Нет — губительным экономическим реформам», 1998 год

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В начале 2000-х годов в России зазвучали призывы к сворачиванию сотрудничества с фондом. В 2005 году Россия досрочно погасила кредит МВФ — на тот момент задолженность составляла $3,3 млрд.

«Все учёные тогда знали, чем может закончиться для России выполнение требований МВФ, но российское руководство с 1991 года упорно пренебрегало этими оценками. Да, в краткосрочной перспективе сотрудничество с фондом неплохо влияло на экономику страны, МВФ помог навести порядок в финансовой системе. Но в долгосрочной перспективе его рекомендации были разрушительны», — подчеркнула Инна Андронова.

Но далеко не всем заёмщикам МВФ удаётся вырваться из кредитной кабалы. Напротив, чаще всего проблема задолженности только усугубляется, долги копятся, как снежный ком, отмечают эксперты. В такой ситуации транши фонда идут уже на погашение взятых ранее кредитов, а не на развитие национальной экономики.

Ярким примером такого должника стала Аргентина. В начале XX века страна была одним из самых богатых государств мира, но на протяжении последних десятилетий Буэнос-Айрес пережил уже не один дефолт. Плотное сотрудничество с МВФ до сих пор не помогло стране выбраться из череды кризисов.

В феврале 2020 года вице-президент Аргентины Кристина Киршнер заявила, что фонд не получит выплаты по выданным ранее кредитам, пока страна не выйдет из экономической рецессии. Однако уже в августе Буэнос-Айрес был вынужден пойти на переговоры с МВФ о предоставлении новой программы помощи.

По мнению экспертов, МВФ сыграл в судьбе Аргентины неоднозначную роль. Как отметил в комментарии RT профессор кафедры мировой и национальной экономики Всероссийской академии внешней торговли Александр Бельчук, в том, что Аргентина находится в непростом экономическом положении, есть и вина фонда.

«Несомненно, в этом есть вина МВФ, поскольку фонд сначала втягивает страну в долги, потом начинает ею командовать. Фактически государство, оказавшееся в большом долгу перед МВФ, попадает под его контроль. Как это и случилось с Аргентиной. Однако фонд играет и положительную роль для ряда стран. Например, он время от времени наводит порядок в международных расчётах и валютных отношениях государств», — считает эксперт.

Говоря об Аргентине, Инна Андронова напомнила о том, что первый мировой долговой кризис, охвативший страны Латинской Америки, произошёл в 1982 году.

«Многие государства, включая Аргентину, были вынуждены согласиться на условия МВФ, у них не было другого выхода. Но принятые тогда программы разрушили национальные экономики ряда стран», — отметила эксперт.

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Ещё одним постоянным клиентом МВФ стала Украина. Сотрудничество страны с фондом началось в 1990-е. В 2010 году Киев заключил с МВФ соглашение на предоставление займа размером в $15 млрд. Однако фонд неохотно предоставлял финансовые транши, поскольку власти Украины не спешили выполнять его условия. В конце ноября 2013 года, получив отказ МВФ в предоставлении средств, Киев обратился за помощью к Москве. Россия пообещала предоставить соседней стране $15 млрд в качестве кредита. Однако договорённости разрушили «евромайдан» и государственный переворот на Украине.

На протяжении последних лет страна находится в серьёзной финансовой зависимости от траншей МВФ. Под давлением фонда власти Украины проводят непопулярные реформы и урезают социальную поддержку населения.

Двойственная роль

Хотя МВФ был создан для выравнивания платёжных дисбалансов и поддержания порядка в международных экономических отношениях, на практике фонд нередко втягивает страны в непосильные для них проекты, отмечают эксперты.

«Такая тактика часто приводит к росту задолженности страны перед фондом. И должник обязан в первую очередь выплачивать долги МВФ и только потом другим кредиторам. Опасность заключается в том, что, если страна нарушает правила фонда, другие структуры также отказывают ей в кредитах», — пояснил Александр Бельчук.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева

AFP

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При этом реальных альтернатив МВФ пока нет, другие финансовые организации не могут конкурировать с фондом.

«МВФ играет двойственную роль. С одной стороны, фонд всё же выполняет функции по поддержанию порядка в международных экономических отношениях и оказывает помощь странам. Но с другой — он в первую очередь отстаивает интересы США и других западных стран. Кроме того, временами своими действиями он вскрывает бедные страны для западной торговой экспансии», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Инна Андронова.

«Фонд получил репутацию учреждения, которое разрушает экономики стран-заёмщиков, потому что он даёт кредиты только на определённых условиях. Однако бедные государства продолжают сотрудничать с МВФ, поскольку его кредиты дополняются кредитами развитых стран и Всемирного банка, ведь именно от оценок МВФ зависит, будут ли работать с тем или иным государством остальные кредиторы. Что касается других вариантов, то недавно был основан Новый банк развития БРИКС. Однако по объёму финансовых ресурсов он пока и близко не подошёл к МВФ. Поэтому альтернативы у МВФ пока нет», — подытожила эксперт.