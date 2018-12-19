«Отсрочка серьёзных бед»: МВФ одобрил кредит Украине на сумму $3,9 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новое кредитное соглашение с Украиной, согласно которому страна сможет получить до $3,9 млрд за 14 месяцев. Первый транш размером около $1,4 млрд должен быть направлен на Украину до 25 декабря. Решение о дальнейшем выделении средств в рамках этой программы будет приниматься по итогам проводимого раз в полгода анализа. В МВФ подчеркнули, что для реализации соглашения Киеву необходимо провести реформы, в том числе продолжить работу над приватизацией крупных госпредприятий и созданием антикоррупционного суда. Вместе с тем эксперты отмечают, что новый кредит фактически пойдёт на погашение займов, поскольку в 2019—2020 годах Украине предстоят пиковые выплаты по внешнему долгу.

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил выделение Украине $3,9 млрд кредитной помощи в рамках 14-месячной программы поддержки экономической политики (соглашения «стендбай», SBA). При этом, как сообщили в пресс-службе организации, договорённость позволяет «немедленно» выделить $1,4 млрд.

«Утверждение SBA позволяет немедленно предоставить 1 млрд SDR (около $1,4 млрд). Остальная часть будет доступна по итогам проведения полугодовых обзоров», — говорится в сообщении.

По информации Министерства финансов Украины, первый транш должен быть направлен в страну до 25 декабря. Решение о выделении дальнейших траншей будет приниматься в мае и ноябре 2019 года по результатам анализа успехов Украины в деле выполнения условий меморандума.

«Хорошая новость — как и договаривались с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, Совет директоров МВФ одобрил программу помощи «стендбай» для Украины на 14 месяцев на сумму $3,9 млрд. Принято и решение о выделении в рамках этой программы первого транша на $1,4 млрд», — написал в Twitter президент Пётр Порошенко.

Рішення МВФ - ще один важливий сигнал про визнання нашого беззаперечного прогресу у макроекономічній стабілізації та доказ успіху в реформаторських зусиллях. Впевнено крокуємо далі! — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 декабря 2018 г.

По словам главы государства, решение МВФ является важным сигналом о признании «безоговорочного прогресса в макроэкономической стабилизации» Украины и «доказательством успеха в реформаторских усилиях».

«Уверенно шагаем дальше», — добавил Порошенко.

Новая программа МВФ заменит договорённости в рамках расширенного финансирования EFF от марта 2015 года, которые должны были истечь в марте 2019 года. В Минфине отметили, что соглашение направлено на поддержку макростабильности Украины в ближайшие годы, когда страна будет проходить период пиковых выплат по внешнему долгу.

При этом в МВФ подчеркнули, что новая программа будет основываться на достигнутом в рамках EFF прогрессе и станет ключевым элементом для экономической политики украинских властей на 2019 год. В частности, она будет сосредоточена на четырёх приоритетных направлениях: ужесточение налогово-бюджетной политики; снижение инфляции при сохранении гибкого обменного курса; укрепление финансового сектора и структурные реформы, направленные на улучшение собираемости налогов и приватизацию.

По словам первого замдиректора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона, важную роль в рамках реализации программы будет играть обеспечение независимости Центрального банка, решение проблемы неисполнения кредитов, а также проведение ряда ключевых реформ.

«Дальнейший прогресс в антикоррупционных реформах и приватизации будет способствовать привлечению инвестиций и улучшению делового климата в целом. Приоритетные задачи включают в себя введение в строй антикоррупционного суда, приватизацию крупных государственных предприятий, оптимизация нормативно-правововых актов и проведение земельной реформы», — заявил Липтон.

«Реализация программы подвержена значительным рискам, как внутренним, так и внешним», — добавил замдиректора-распорядителя.

«Власти предприняли важные шаги по снижению этих рисков, в том числе путём принятия обоснованного бюджета на 2019 год, повышения тарифов на газ и отопление, а также принятия законодательства по улучшению управления в государственных банках. Полная и своевременная имплементация программы будет иметь решающее значение для её успеха в свете сложных задач», — подытожил Липтон.

О достижении соглашения между МВФ и Киевом по новой 14-месячной экономической программе было объявлено ещё 19 октября. В связи с этим украинские власти анонсировали трёхэтапное повышение тарифов на газ — уже с 1 ноября 2018 года голубое топливо подорожало на 23,5%.

Объясняя такое решение Пётр Порошенко назвал принятые меры «ценой независимости», а премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил, что Киев не мог поступить иначе, поскольку в противном случае это грозило бы прекращением сотрудничества с международными организациями и дефолтом.

По словам политолога и экономиста Александра Дудчака, новая кредитная программа МВФ не пойдёт ни на развитие, ни на модернизацию, а станет способом погашения предыдущих заимствований. В беседе с RT он выразил уверенность, что киевские власти выдадут это соглашение за очередную победу, однако украинская экономика от этого лучше работать не станет.

«Залатывание дыр с помощью новых... Долги растут. 2019 и 2020 годы будут сложными для Украины в плане выплат по предыдущим долгам. Беда в том, что экономика не работает так, как должна, промышленность буксует, рынка сбыта нет для украинской продукции. Кредиты — это отсрочка серьёзных бед. При этой власти вряд ли что-то изменится», — полагает Дудчак.

Эту позицию разделяет и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, отметивший, что новая кредитная программа коренным образом не изменит экономическую ситуацию на Украине, а лишь ещё больше подсадит страну на долговую иглу.

«В будущем она должна будет выплачивать ещё больше. Чтобы изменить экономическую ситуацию, Украине нужно поменять внутреннюю и внешнюю политику, а кредиты будут проедаться, разворовываться и помогут только на некоторое время», — заявил эксперт.

«Сейчас кредит поможет Порошенко в его предвыборной кампании, он будет это использовать как козырь, но, в целом, для экономики Украины они будут бесполезны», — подытожил Безпалько.