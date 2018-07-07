«Отсрочка дальнейшего спора»: почему соглашение по нелегальной миграции не смогло объединить правящую коалицию ФРГ

В Германии правящей коалиции удалось договориться о мерах по противодействию нелегальной миграции. Однако эксперты полагают, что достигнутое соглашение — лишь временное затишье перед бурей. Реализовать договорённости на практике будет сложнее, чем кажется их сторонникам, отмечают политологи. Компромисс оказался в итоге невыгоден ни одной из политических сил — из-за взаимных уступок канцлер ФРГ Ангела Меркель и её оппонент, глава МВД Хорст Зеехофер понесли значительные репутационные издержки. О последствиях политического кризиса в Берлине — в материале RT.

Правящая коалиция ФРГ наконец пришла к соглашению по пакету мер о противодействии нелегальной миграции.

Принятию документа сопутствовали события, едва не развалившие «большую коалицию», в которую входят блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Лидер ХСС Хорст Зеехофер, занимающий в правительстве пост главы МВД, настаивал на ужесточении миграционной политики и грозил отставкой канцлеру Ангеле Меркель, если его предложения будут отвергнуты. А после того, как ХДС и ХСС удалось всё-таки достичь компромисса, своё несогласие высказали представители СДПГ.

Теперь, по условиям достигнутого соглашения, дела мигрантов планируется рассматривать на границе ФРГ в ускоренном порядке — в течение 48 часов. И немецкие власти по выяснению всех обстоятельств намерены возвращать беженцев в страну регистрации.

Однако эксперты полагают, что данное соглашение — лишь временное затишье перед бурей, поскольку его реализация под большим вопросом — у ФРГ нет договора о высылке мигрантов из ряда стран, которые являются основными «поставщиками» беженцев в Германию.

«У ФРГ нет договора о высылке мигрантов ни с Австрией, ни с Грецией, ни с Италией, ни с некоторыми другими странами. Поэтому соглашение Меркель и Зеехофера по сути представляет собой отсрочку дальнейшего спора между ХСС и ХДС», — отметила в беседе с RT старший научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Екатерина Тимошенкова.

«Короткая передышка»

Эксперт напомнила, что недавно глава МВД ФРГ пытался договориться как раз о депортации мигрантов с канцлером Австрии, а глава правительства Германии беседовала на ту же тему с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Однако Будапешт не планирует принимать обратно мигрантов, высылаемых Берлином. Не ждут их и в Австрии.

«Мы готовы ответить национальными мерами на действия ФРГ. Мы определённо не готовы заключать соглашения в ущерб Австрии», — цитирует ТАСС заявление австрийского канцлера Себастьяна Курца.

Аналогичную позицию занимает и Рим. Как заявил 29 июня премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая на брифинге в Брюсселе, в соглашении стран ЕС ничего не говорится про обязательства итальянской стороны принимать обратно мигрантов, уехавших в Германию.

«Мы не подписывали какое-либо отдельное соглашение с Меркель. Для Италии уже является проблемой прибытие мигрантов из Африки», — подчеркнул политик во время брифинга в Брюсселе.

Лагерь для мигрантов на Сербско-Венгерской границе, июль, 2016.

AFP

© Alexa Stankovic

«Сейчас оба политика — и Меркель и Зеехофер — пытаются переложить ответственность за заключение договора по высылке мигрантов друг на друга. Меркель считает, что это прерогатива министра внутренних дел, а сам он уверен, что это дело федерального канцлера. Кроме того, есть ещё и позиция Социал-Демократического союза, члены которого не согласны с подходом Зеехофера к проблеме беженцев, и сейчас разрабатывают свой вариант её решения. В любом случае нынешнее положение дел — лишь короткая передышка внутри немецкого правительства», — сказала Тимошенкова.

По мнению замдиректора ИМЭМО РАН Алексея Кузнецова, перспективы переговоров Берлина с Веной и Римом достаточно туманны, так как в Италии и в Австрии у власти находятся правые популисты, выступающие резко против нелегальной миграции. Не проявляют готовности идти на уступки и страны Вышеградской четвёрки. Особую роль в этом контексте играет Венгрия, уже отказавшаяся принимать обратно беженцев, — именно она является первой страной ЕС, куда прибывают мигранты, следующие по балканскому маршруту.

Как считают эксперты, в этой ситуации Берлину будет сложно давить на европейские страны — ведь все помнят, что миграция появилась во многом благодаря участию Германии и Франции в развязывании войн на Ближнем Востоке.

«На бумаге план по ограничению нелегальной миграции выглядят достаточно красиво, но нет уверенности, что он будет работать. Германия может попытаться использовать экономические аргументы, чтобы уговорить партнёров по ЕС принять эти условия. Например, не исключено, что Греция и Испания согласились на предложение Берлина, руководствуясь финансовыми мотивами, хотя об этом никто открыто говорить не станет», — заявил в интервью RT Алексей Кузнецов.

«Репутационные издержки»

По мнению экспертов, компромисс хотя и спас «большую коалицию» от раскола, оказался невыгоден в итоге ни одной из партий. Меркель смогла преодолеть правительственный кризис, но была вынуждена пойти на уступки Зеехоферу, угрожавшему выйти из блока ХДС/ХСС. В свою очередь и Зеехофер пошёл на смягчение своей позиции.

«Из этого политического кризиса коалиция вышла с определёнными имиджевыми потерями для Меркель и для Зеехофера, но одновременно с неким плюсом, который помогает идти в европейско-германском направлении. Образно говоря, и овцы вполне довольны собой и волки не возражают против этой ситуации», — отметил в беседе с RT руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов.

Дебаты во время заседания нижней палаты парламента ФРГ

Reuters

© Fabrizio Bensch

Тимошенкова в свою очередь подчеркнула, что из-за раскола внутри правящей коалиции и ХДС Ангелы Меркель, и ХСС Хорста Зеехофера несут репутационные издержки.

«Статистика показывает, что падение рейтинга Меркель достигло своего пика, падает он и у Зеехофера. Это особенно болезненно для последнего. И привести это может к тому, что другие лидеры ХСС, в том числе премьер Баварии Маркус Зёдер, могут принять решение не идти на дальнейшее обострение противоречий с канцлером, чтобы остановить снижение популярности партии», — отметила Тимошенкова.

Конфликт в коалиции может снова выдвинуть на авансцену правые силы, считают эксперты.

«В октябре в Баварии пройдут выборы. И сейчас уже в этом регионе растёт популярность Альтернативы для Германии. В своё время Зеехофер принял решение заострить внимание на проблеме мигрантов именно для того, чтобы ХСС получил поддержку именно этих правых популистов. Однако пока это привело к обратному эффекту. И если сейчас рейтинг «альтернативы» будет ещё больше расти, в ХСС могут принять решение о том, чтобы потушить конфликт с Меркель. Но как бы события ни развивались, будущее Зеехофера как главы МВД и как лидера ХСС под большим вопросом», — заключила Тимошенкова.

Третья сила

Изначально представители ХДС и ХСС говорили также о необходимости создать на границе ФРГ специальные учреждения для оперативной высылки мигрантов — транзитные центры. Однако эта идея встретила активное сопротивление со стороны Социал-демократической партии Германии — её представители заявили, что не дадут согласия на реформу, если транзитные центры будут закрытыми, а мигранты будут находится под охраной.

Жители баварского транзитного центра, Южная Германия, 15 мая 2018 года.

AFP

© Christof Stache

Социал-демократы последовательно осуждают строительство закрытых лагерей не только в Германии, но и за пределами ЕС, считая подобные меры негуманными. Ещё в 2015 году глава партии Зигмар Габриэль, занимавший в то время пост вице-канцлера, сравнивал такие учреждения с тюрьмами.

В итоге от положения о транзитных центрах решено было отказаться. Теперь под надзором федеральной полиции беженцы будут размещаться в местах временного пребывания.

По мнению заведующей лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольги Чудиновских, не исключено, что Берлину всё же придётся вернуться к идее создания миграционных лагерей на границе, на отказе от которых настояла СДПГ.

«Реализация плана во многомбудет зависеть от количества задерживаемых на границе мигрантов, — пояснила эксперт в интервью RT. — Если речь будет идти о нескольких людях на каждом пропускном пункте, то без транзитных лагерей можно спокойно обойтись, если же явление будет носить массовый характер, то без специальных центров будет не обойтись».

Как пояснил Алексей Кузнецов, формально это решение властей ФРГ способствует закреплению Дублинских соглашений, но приведёт ли это к реальному сокращению притока беженцев в Германию, предсказать сложно.

Напомним, в основе Дублинских соглашений лежит принцип, согласно которому беженец не может выбирать страну проживания на территории ЕС и должен запрашивать убежище в стране изначального въезда.

«Разворачивать мигрантов на границе с Австрией, где проходит важнейший транзитный поток, ещё раньше требовала ХСС, ведь на Австрию завязаны одновременно и балканский, и итальянский маршруты миграции. Хотя на поездах, которые следуют через Австрию в Германию, пограничный контроль работает очень активно, не вся граница непроницаема — пересечь её в безлюдной местности вполне реально», — отметил эксперт.