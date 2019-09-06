«Отсрочили проведение выборов»: чего ждать от нового правительства Италии без Маттео Сальвини

В Италии сформировано новое правительство. В него вошли представители правящей коалиции: члены Демократической партии и Движения пяти звёзд. Портфели министров достались также левоцентристской партии «Свободные и равные» и беспартийному бывшему префекту Милана. Партия «Лига», чей лидер Маттео Сальвини известен своим евроскептицизмом, осталась за бортом правительства. Однако списывать её со счетов рано, считают эксперты. По их мнению, Сальвини будет критиковать правительство и использовать его промахи при попытках вывести страну из сложной экономической ситуации. Эксперты не исключают, что со временем в Италии состоятся досрочные парламентские выборы, которых добивается Сальвини.

В присутствии президента Серджо Маттареллы в Квиринальском дворце в Риме новое правительство Италии приведено к присяге. Большинство постов в нём досталось Движению пяти звёзд и Демократической партии (ДП). В конце августа эти две политические силы создали правящую коалицию и договорились о том, что новый Совет министров возглавит бывший премьер Джузеппе Конте.

Он ушёл в отставку 20 августа. Причиной стал распад правящей коалиции, состоявшей из Движения пяти звёзд и партии «Лига», чей лидер Маттео Сальвини занимал пост вице-премьера и главы МВД. Парламентское большинство распалось из-за давних разногласий двух политических сил по ряду принципиальных вопросов. Самый существенный — объявленная правительством налоговая реформа. Сальвини выступал за переход к плоской шкале налогообложения, в то время как тяготеющее к левой риторике Движение пяти звёзд считало подобное нововведение недопустимым и ущемляющим интересы беднейших слоёв населения.

В новом Совете министров — 22 человека. Половина являются членами Движения пяти звёзд. Его лидер Луиджи Ди Майо стал главой МИД. Демократической партии достались посты министров обороны, транспорта и экономики. Выбор кандидатуры главы экономического ведомства оказался неожиданным. Им стал Роберто Гуальтьери. Он по специальности историк и не имеет профильного экономического образования.

В правительство также попала левоцентристская партия «Свободные и равные». Она не входит в правящую коалицию, но поддерживает её. Представителю этой партии Роберто Сперанца достался пост главы Минздрава. Что касается поста министра внутренних дел, освободившегося после отставки Сальвини, его заняла беспартийная Лучана Ламорджезе. Ранее она занимала пост префекта Милана.

Особенность нового правительства заключается в том, что в его составе не будет вице-премьеров, курирующих те или иные направления. Следовательно полномочия премьер-министра и министров возрастут. Также новый Совет министров, в отличие от старого, нельзя назвать кабинетом евроскептиков. Демократическая партия выступает за активное участие Италии в работе ЕС. Новый министр экономики Гуалтьери много лет был депутатом Европарламента и в течении пяти лет руководил комиссией по экономическим и монетарным проблемам.

Также следует отметить, что в правительстве семь женщин и 11 выходцев с юга страны. Такое соотношение весьма необычно для итальянских органов власти. Кроме того, правительство будет самым молодым в истории страны: средний возраст министров — 47 лет.

Правительство против Сальвини

Новый Совет министров приступил к исполнению своих обязанностей в непростых обстоятельствах. Экономическая ситуация в Италии оставляет желать лучшего. Так, этой весной размер государственного долга достиг исторического максимума — €2,373 трлн. В июне—июле Еврокомиссия обсуждала вопрос о санкциях против Италии за превышение страной допустимого для члена ЕС уровня госдолга. Санкции не были введены, однако окончательно этот вопрос не снят с повестки дня, напоминают эксперты.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте беседует с вице-премьером Италии Маттео Сальвини

Reuters

© Yara Nardi

«Настал момент проявить мужество и решимость. Мужество — чтобы положить начало лучшей стране. И решимость — чтобы следовать этой цели, не позволяя себе отступать перед препятствиями. Я лично проявлю максимальную самоотдачу в своём искреннем желании служить стране, которую люблю», — написал в своём Twitter Джузеппе Конте.

Questo è il momento del coraggio, e della determinazione. Il coraggio di disegnare un Paese migliore. La determinazione di perseguire questo obiettivo, senza lasciarsi frenare dagli ostacoli. Di mio aggiungerò tanta passione, che mi sgorga naturale nel servire il Paese che amo pic.twitter.com/fGOwNvQV1Y — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) 29 августа 2019 г.

В то же время многие итальянские политики отмечают, что новый состав Совета министров далёк от оптимального. «Не правительством мечты» назвал его бывший премьер-министр Маттео Ренци в эфире телеканала Rai. В Демократической партии также считают, что состав правительства не самый лучший, однако там довольны уже тем фактом, что «Лига» ушла от власти.

«Мы остановили Сальвини, и само по себе провозглашение этого (нового) этапа вновь возводит Италию в ранг главных действующих лиц в Европе», — цитирует AP лидера ДП Николу Дзингаретти.

Сам Сальвини разместил в своём Facebook обращение, где заявил, что членов нового правительства объединяет лишь ненависть к «Лиге».

По мнению экспертов, Сальвини потерпел поражение, так как его план, заключавшийся в том, чтобы добиться досрочных выборов и улучшить позиции своей партии, провалился.

«Социологические опросы за последний месяц показывают, что в связи с правительственным кризисом Сальвини потерял четыре процента рейтинга, а «Пять звезд», наоборот, столько же приобрели. Луиджи Ди Майо показал себя как сильный лидер в сложившемся кризисе. Он добился, чего хотел. Сальвини же сделал ставку и проиграл. Поэтому он пошатнул свой персональный рейтинг», — сказала в беседе с RT доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО (У) МИД России Елена Маслова.

Тем не менее, проиграв, Сальвини не потерял надежду взять скорый реванш, так как падение его рейтинга не приобрело обвального характера, полагает заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

«Можно сказать, что наступление «Лиги» захлебнулось, но не более того. Экономически Италия выглядит очень слабо. В стране высокая безработица среди молодежи, дела в промышленности обстоят не лучшим образом. В этих условиях пребывание в оппозиции может быть для Сальвини выгоднее, чем нахождение у власти», — отметил эксперт в беседе с RT.

По его мнению, ответственность за сложившуюся печальную экономическую ситуацию теперь лежит не на «Лиге», а не её оппонентах. Если у правительства будут какие-то промахи, что вполне возможно, Сальвини это использует.

Маслова напоминает, что Сальвини прокомментировал первое сообщение о новом Совете министров, в котором не будет представителей «Лиги», фразой «Я не сдаюсь».

«В этой фразе — вся его принципиальная позиция. Сальвини поддерживают 30% итальянцев. Это достаточно сильная поддержка. И, скорее всего, он будет торпедировать все инициативы Демократической партии, ставить под сомнение все возможные действия власти. Будет очень сильная конфронтация в ближайшем будущем. Можно сказать, что Италия отсрочила на какое-то время проведение досрочных парламентских выборов», — говорит она.

Внешнеполитические перемены

Сформированный Совет министров займётся в первую очередь экономическими проблемами страны, считают эксперты. Больших перемен во внешней политике они не ожидают, однако некоторая корректировка внешнеполитического курса страны всё же будет.

«До прихода к власти партия «Пять звезд» занимала мягкую, но евроскептичную позицию. Теперь она, видимо, будет лояльнее относиться к ЕС. Демократическая партия — это традиционный партнёр Евросоюза. Так что следует ожидать потепления в отношениях Рима и Брюсселя. Вероятно, изменится позиция страны в отношении миграционного вопроса. Жёсткая линия, которой придерживался Сальвини, будет смягчена», — прогнозирует Маслова.

Заседание парламента Италии в Риме

Reuters

© Yara Nardi

Италия будет стараться восстановить свои позиции в ЕС, полагает Швейцер. Проблема урегулирования своего внешнего долга будет для страны главной.

«В то же время каких-то корректировок курса Италии в отношении России не ожидается. Политики в Риме, как и раньше, будут говорить о необходимости снятия антироссийских санкций. Но сделать они ничего не смогут, так как голос Италии останется в ЕС в меньшинстве. Не думаю также, что новое правительство будет проводить более проамериканский курс, несмотря на то, что Дональд Трамп поддерживает Конте. Объективно экономическая политика американского президента носит антиевропейский характер и, разумеется, Италия не будет на его стороне», — считает эксперт.

В целом аналитики призывают не драматизировать смену власти в Италии.

«Это страна перманентных политических кризисов с конца 80-х годов прошлого века. Связано это с тем, что Италия очень разная: север, юг и центр сильно отличаются. Политическую устойчивость найти здесь крайне сложно, тем более с хромающей экономикой. Несколько преувеличивая, можно сказать, что политический кризис здесь никогда не заканчивается», — подводит итог Швейцер.