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Отсроченная агрессия: Украина двадцать лет готовилась воевать с Россией

16 августа 2018, 00:40  •  49 • Политика
Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко признал, что Киев начал готовиться к войне с Москвой задолго до начала так называемой "российской агрессии"
Автор:
Павленко Дмитрий
В ходе полемики с депутатом Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Иваном Винником ныне представляющий оппозицию лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко рассказал, как в бытность его министром обороны в 2005-2007 годах Украина стягивала к российской границе подразделения вооружённых сил. Происходило это на фоне ухудшения отношений между Киевом и Москвой после "оранжевой революции" и избрания президентом Виктора Ющенко.
В частности, Гриценко отметил, что в соответствии со Стратегическим оборонным бюллетенем Украины Россия рассматривалась как фактор угрозы. Ввиду этого, в Донецкую и Луганскую области были перемещены из Одессы комплексы ПВО, а из Кременчуга в Сумы реактивные системы залпового огня.
Бывший президент Украины Виктор Ющенко. Фото: www.globallookpress.com
Добавим, что в первом случае речь идёт о 156-м зенитно-ракетном полке, вооружённом теми самыми печально известными комплексами "Бук-М1", один из которых и сбил 17 июля 2014 года малайзийский "Боинг-777" рейса МН17. За семь лет до начала событий три дивизиона "Буков" были передислоцированы из Одесской области в Донецк, Мариуполь и Луганск. Управление полка разместилось в воинской части А-1402 в Донецке по улице Стратонавтов, что рядом с аэропортом.
В марте 2014 года находившиеся в Луганске и Мариуполе дивизионы ЗРК "Бук" были передислоцированы в Запорожскую область в рамках усиления украинской военной группировки на границе с Крымом. В июне 2014 года воинская часть А-1402 перешла под контроль ополчения ДНР, тогда как расположение дивизиона ЗРК (в/ч А1428) между Спартаком и Авдеевкой осталось под контролем украинских военных. В ходе боевых действий 2014-2015 годов эта воинская часть стала называться взводным опорным пунктом "Зенит". Все зенитно-ракетные комплексы оттуда вывезли ещё в течение лета 2014 года, а управление полка переведено от греха подальше в Золотоношу (Черкасская область). По состоянию на август 2018 года территория бывшей в/ч А1428 остается под контролем ВСУ.

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