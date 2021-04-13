Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия отказала Украине
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на кра...
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
«Зеленский боится до смерти»: В Киеве признали, что первый же удар РФ развалит В...
Главная / В России

«Отслеживаем ситуацию»: в Турции и Танзании после ограничения авиасообщения находятся около 45 тысяч туристов из России

13 апреля 2021, 14:55  •  68 • В России
За прошедшие 24 часа в России выявлено 8 173 новых случая коронавирусной инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано 4 657 883 случая COVID-19. За весь период наблюдений выздоровели 4 281 776 человек. При этом в Роспотребнадзоре указали, что повторное заболевание COVID-19 происходит из-за других штаммов коронавируса. В то же время сообщается, что в Турции и Танзании, с которыми Россия ограничивает авиасообщение на срок с 15 апреля по 1 июня, находятся около 45 тыс. россиян.
 
Gettyimages.ru © Enes Evren
 

За последние сутки в России выявили 8 173 новых случая коронавируса. Были выписаны 9 611 пациентов, 338 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 4 657 883. Выздоровели 4 281 776 человек, скончались 103 601.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (1782), Санкт-Петербурге (701) и Московской области (533).

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 124,1 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаётся свыше 500 тыс. человек.

Как сообщил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, повторные заболевания COVID-19 происходят из-за других штаммов коронавируса, а не первоначальной версией.

«Новые свойства (мутаций SARS-CoV-2. — RT), а именно поражение большего числа людей, будут способствовать тому, что распространение инфекции увеличится. <…> Повторная коронавирусная инфекция обусловлена, бесспорно, другим штаммом», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не закончилась «эпоха масок»: «Именно об этом говорят все специалисты-эпидемиологи». При этом официальный представитель Кремля отметил, что обстановка с распространением COVID-19 в РФ «спокойнее, чем в соседних странах».

«Пандемия продолжается, и вы знаете, что, к сожалению, новое обострение в соседних государствах — в европейских государствах, в Турции», — пояснил он.

Накануне власти России приняли решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией на период с 15 апреля по 1 июня. Подобная мера принята на основании анализа эпидемиологических данных и обусловлена заботой о здоровье россиян. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, большинство завозных случаев COVID-19 связано с Турцией.

Как отметил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, на данный момент в Турецкой республике находятся около 30 тыс. человек. Согласно данным Совета по туризму Танзании, в стране находятся около 15 тыс. туристов из России. В то же время в посольстве РФ в Дар-эс-Саламе указали, что у отдыхающих в республике не возникнет проблем с возвращением на Родину.

«Абсолютное большинство находящихся сейчас в Танзании на отдыхе россиян прибыли в страну по пакетным турам и имеют гарантии от туристических компаний на возвратные чартерные авиарейсы. Мы внимательно отслеживаем ситуацию», — приводит текст сообщения ТАСС.

Вакцинация в Москве

Со вторника, 13 апреля, в Москве расширились параметры прививочной кампании от COVID-19. Теперь вакцинироваться на дому могут жители города, испытывающие трудности в самостоятельном передвижении. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы постоянно расширяем возможности для вакцинации от коронавируса в городе. С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому. В первую очередь это коснется тех людей, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении. Таких жителей в Москве порядка 120 тыс.», — сказала она.

При этом с 14 апреля на территории Троицкого и Новомосковского административных округов начнётся выездная вакцинация граждан против коронавирусной инфекции. До 18 апреля прививочные бригады будут работать в Первомайском, Сосенском, Воскресенском, Новофедоровском, Шаповском, Краснопахорском, Кокошкино, Мосрентген, Вороновском поселениях и городе Троицк. В период с 21 по 25 апреля — в поселениях Сосенское, Первомайское, Новофедоровское, Михайловское-Ярцевское, Кленовское, Марушкинское, Роговское и Филимоновское, поселке Крекшино и городе Троицк.

«Через 21 день бригады вернутся для введения второго компонента. Вакцинация будет проводится без предварительной записи. По предварительной записи в ТиНАО можно сделать прививку в Троицкой городской больнице (филиал № 1, поселение Десеновское), поликлиническом отделении поселка Фабрики имени 1 Мая городской больницы «Кузнечики», а также в Щербинской городской больнице и городской больнице города Московский», — говорится в сообщении департамента здравоохранения столицы.

  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

В общей сложности на территории российской столицы более 100 пунктов вакцинации, которые организованы как на базе городских поликлиник, так и в общественных местах, где работают выездные бригады.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



68
Источник
Похожие новости
13 апреля 2021, 02:05
Гибридная субмарина: что представляет собой российский погружающийся патрульный корабль «Страж»
12 апреля 2021, 21:30
Пять баллов сложности: что известно о пожаре в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге
12 апреля 2021, 19:40
«У врача не было оснований»: психиатра из Татарстана обвиняют в халатности из-за отказа госпитализировать пенсионера
11 апреля 2021, 19:50
«Системные меры поддержки»: Песков рассказал о повестке послания Путина Федеральному собранию
13 апреля 2021, 10:20
«Рушатся жизни детей»: чем опасна сексуализация несовершеннолетних в интернете
12 апреля 2021, 22:25
«Ключевая задача — сохранение здоровья граждан»: Россия ограничила авиасообщение с Турцией до 1 июня
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 апреля 2021, 02:15
"Геополитический цугцванг": Предупреждение болгар заставило эксперта назвать цену Донбасса для РФ
10 апреля 2021, 19:10
Британцы предостерегли Запад: "Нам стоит помнить, что Путин сказал с самого начала"
12 апреля 2021, 13:20
Россия отказала Украине
08 апреля 2021, 17:40
Меркель выдвинула русским невыполнимое требование
11 апреля 2021, 08:00
Возмущённой министру обороны Германии дали совет: "В принципе не вспоминать" о русской армии
07 апреля 2021, 02:15
Что задумали США в Донбассе: План американцев раскрыл Яков Кедми
06 апреля 2021, 16:10
Экстренный стоп: Киев пытается свернуть войну в Донбассе после убийства 5-летнего мальчика
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.