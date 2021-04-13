«Отслеживаем ситуацию»: в Турции и Танзании после ограничения авиасообщения находятся около 45 тысяч туристов из России

За прошедшие 24 часа в России выявлено 8 173 новых случая коронавирусной инфекции. С начала пандемии в стране зафиксировано 4 657 883 случая COVID-19. За весь период наблюдений выздоровели 4 281 776 человек. При этом в Роспотребнадзоре указали, что повторное заболевание COVID-19 происходит из-за других штаммов коронавируса. В то же время сообщается, что в Турции и Танзании, с которыми Россия ограничивает авиасообщение на срок с 15 апреля по 1 июня, находятся около 45 тыс. россиян.

За последние сутки в России выявили 8 173 новых случая коронавируса. Были выписаны 9 611 пациентов, 338 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 4 657 883. Выздоровели 4 281 776 человек, скончались 103 601.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (1782), Санкт-Петербурге (701) и Московской области (533).

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 124,1 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаётся свыше 500 тыс. человек.

Как сообщил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, повторные заболевания COVID-19 происходят из-за других штаммов коронавируса, а не первоначальной версией.

«Новые свойства (мутаций SARS-CoV-2. — RT), а именно поражение большего числа людей, будут способствовать тому, что распространение инфекции увеличится. <…> Повторная коронавирусная инфекция обусловлена, бесспорно, другим штаммом», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не закончилась «эпоха масок»: «Именно об этом говорят все специалисты-эпидемиологи». При этом официальный представитель Кремля отметил, что обстановка с распространением COVID-19 в РФ «спокойнее, чем в соседних странах».

«Пандемия продолжается, и вы знаете, что, к сожалению, новое обострение в соседних государствах — в европейских государствах, в Турции», — пояснил он.

Накануне власти России приняли решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией на период с 15 апреля по 1 июня. Подобная мера принята на основании анализа эпидемиологических данных и обусловлена заботой о здоровье россиян. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, большинство завозных случаев COVID-19 связано с Турцией.

Как отметил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, на данный момент в Турецкой республике находятся около 30 тыс. человек. Согласно данным Совета по туризму Танзании, в стране находятся около 15 тыс. туристов из России. В то же время в посольстве РФ в Дар-эс-Саламе указали, что у отдыхающих в республике не возникнет проблем с возвращением на Родину.

«Абсолютное большинство находящихся сейчас в Танзании на отдыхе россиян прибыли в страну по пакетным турам и имеют гарантии от туристических компаний на возвратные чартерные авиарейсы. Мы внимательно отслеживаем ситуацию», — приводит текст сообщения ТАСС.

Вакцинация в Москве

Со вторника, 13 апреля, в Москве расширились параметры прививочной кампании от COVID-19. Теперь вакцинироваться на дому могут жители города, испытывающие трудности в самостоятельном передвижении. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы постоянно расширяем возможности для вакцинации от коронавируса в городе. С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому. В первую очередь это коснется тех людей, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении. Таких жителей в Москве порядка 120 тыс.», — сказала она.

При этом с 14 апреля на территории Троицкого и Новомосковского административных округов начнётся выездная вакцинация граждан против коронавирусной инфекции. До 18 апреля прививочные бригады будут работать в Первомайском, Сосенском, Воскресенском, Новофедоровском, Шаповском, Краснопахорском, Кокошкино, Мосрентген, Вороновском поселениях и городе Троицк. В период с 21 по 25 апреля — в поселениях Сосенское, Первомайское, Новофедоровское, Михайловское-Ярцевское, Кленовское, Марушкинское, Роговское и Филимоновское, поселке Крекшино и городе Троицк.

«Через 21 день бригады вернутся для введения второго компонента. Вакцинация будет проводится без предварительной записи. По предварительной записи в ТиНАО можно сделать прививку в Троицкой городской больнице (филиал № 1, поселение Десеновское), поликлиническом отделении поселка Фабрики имени 1 Мая городской больницы «Кузнечики», а также в Щербинской городской больнице и городской больнице города Московский», — говорится в сообщении департамента здравоохранения столицы.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

В общей сложности на территории российской столицы более 100 пунктов вакцинации, которые организованы как на базе городских поликлиник, так и в общественных местах, где работают выездные бригады.