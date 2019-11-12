Отсидела полный срок: задавившая «пьяного» мальчика из Балашихи Ольга Алисова вышла на свободу

Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть в Балашихе шестилетнего Алёшу Шимко, вышла на свободу. Об этом RT сообщил собеседник в правоохранительных органах Саратовской области. Эту информацию подтвердили и в колонии, где она отбывала наказание. Женщина полностью отсидела назначенный ей срок, поскольку суд дважды отказывал ей в УДО. Между тем отец погибшего ребёнка Роман Шимко заявил, что для него эта история ещё не завершена: он намерен добиваться наказания для судмедэксперта Михаила Клеймёнова, который ошибочно обнаружил в крови ребёнка 2,7 промилле алкоголя.

Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть в подмосковной Балашихе шестилетнего Алёшу Шимко, вышла на свободу. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах Саратовской области, где женщина отбывала наказание.

«Алисова вышла в понедельник, 11 ноября, по окончании своего срока и сейчас живёт в городе Балашове, где она проживала до переезда в Балашиху. Она уже приходила отмечаться в местной полиции. Возвращаться в Подмосковье, по моим данным, она не планирует», — сообщил собеседник. Эту информацию подтвердили и в ФКУ «Колония-поселение №11», где отбывала срок Алисова.

Напомним, Железнодорожный горсуд Московской области 15 ноября 2017 года приговорил её как виновную в ДТП со смертельным исходом к трём годам колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяцев. Кроме того, Алисова должна выплатить компенсацию потерпевшим Шимко в размере 2,5 млн рублей, а также 61 560 рублей, которые были потрачены на похороны ребёнка.

Находясь в заключении, Алисова дважды подавала прошение об УДО, но безрезультатно. Согласно документам Красноармейского городского суда Саратовской области, это происходило в декабре 2018-го и в июне 2019 года.

Осуждённая мотивировала своё прошение примерным поведением, признанием вины и наличием поощрений в исправительном учреждении. Кроме того, Алисова заявляла, что на свободе её уже ждёт работа, подтверждая это письмом от работодателя. Представитель администрации колонии-поселения, в котором Алисова отбывала наказание, её прошение поддержал. Однако суд в УДО отказал, так как сумма задолженности по иску потерпевших погашена в незначительном размере.

«Как следует из материалов дела, по месту отбывания осуждённой наказания поступил исполнительный лист о возмещении вреда, причинённого преступлением, на сумму 2 561 560 руб. Возмещение по иску производится путём удержаний из заработной платы в сумме 19 820 руб. 14 коп., в добровольном порядке осуждённой выплачено 3 500 руб. и родственниками осуждённой выплачено 18 000 руб. В добровольном порядке активных мер к выплате потерпевшей стороне денежных средств не принимает», — говорится в документах суда.

С таким постановлением суда Алисова не согласилась и подала апелляцию. Однако и Саратовский областной суд 3 сентября 2019 года оставил её жалобу без удовлетворения.

В итоге, несмотря на то что формально Алисова отсидела весь свой трёхлетний срок, фактически под стражей она провела чуть больше двух лет и четырёх месяцев (с 6 июля 2017-го по 11 ноября 2019 года), так как один день в СИЗО приравнивается к двум дням в колонии-поселении.

Отец погибшего мальчика Роман Шимко, который от корреспондента RT узнал о выходе Алисовой на свободу, заявил, что по исполнительному листу от Алисовой ему «приходят копейки».

«Ничего не думаю об освобождении Алисовой. Это её личная жизнь. Буду рад, когда накажу всех причастных по этому делу. Не снят вопрос по эксперту Клеймёнову, из-за которого и появился алкоголь в крови сына. Не снят вопрос по его фальшивому диплому. Война не окончена», — заключил Шимко.

Адвокат Алисовой Наталья Куракина комментировать освобождение своей подзащитной отказалась.

Дело «пьяного» мальчика

Резонансное ДТП произошло 23 апреля 2017 года в одном из дворов подмосковной Балашихи. Шестилетний Алёша Шимко вместе с дедушкой шёл с детской площадки домой. Выбежав на дорогу перед домом, он угодил под колёса автомобиля Hyundai Solaris, за рулём которого находилась Алисова.

Свидетели на суде показали, что автомобилистка переехала ребёнка передними и задними колёсами и протащила его по дороге около 10 метров — экстренного торможения она не применяла. Ребёнок скончался на месте, позже судмедэкспертиза обнаружила в его крови 2,7 промилле алкоголя, что вызвало возмущение родных ребёнка и спровоцировало громкий скандал.

В конечном итоге при участии ведущих экспертов было установлено, что проводивший исследование судмедэксперт Михаил Клеймёнов допустил ошибку. Алисова была признана виновной по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлёкших по неосторожности смерть человека») и в ноябре 2017 года получила три года колонии-поселения.

Женщина просила отсрочку приговора до достижения 14-летия её десятилетней дочери, однако в этом суд ей отказал. Кроме того, Алисова была возмущена тем, что она должна выплатить Шимко компенсацию более 2,5 млн рублей. Якобы она считает произошедшее несчастным случаем, ребёнка она не видела и сама испытывает моральные страдания после ДТП и из-за преследования СМИ.

Эксперт Клеймёнов, согласно приговору Щёлковского городского суда, получил 10 месяцев исправительных работ и, не согласившись с таким наказанием, подал апелляцию. В результате сроки давности по делу судмедэксперта прошли и Клеймёнова освободили от наказания.