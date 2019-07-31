Отсеять непригодных. Народная милиция Новороссии ужесточила правила приёма новобранцев • 89 • Аналитика Разбор набросов

Один из наиболее популярных в последние годы видов киберспорта – «разоблачение» в кулуарах блогов и персональных сайтов очередных коварных планов Кремля по сливу Новороссии. На фоне страстей по флешмобу практически незамеченным прошло очередное «сенсационное разоблачение» — в последние месяцы поступить на службу в народную милицию, несмотря на нехватку личного состава, можно лишь после длительной (источники называют сроки от недели до месяца) проверки различными силовыми структурами.









Несмотря на усиливающиеся стоны о предательстве и безумии руководства Корпуса, хочется заверить, что данная мера является не то чтобы своевременной, но даже запоздалой. Личного состава войскам Новороссии не хватает хронически, да и проверки проводились и раньше, хотя и занимали всего несколько дней. Вся штука в том, что, если не получается взять количеством, можно попробовать взять хотя бы качеством – в противном случае навести порядок в народной милиции не удастся никогда.



Передовая всех стерпит

Во время активных боевых действий 2014-2015 годов в ополчение, а затем и в народную милицию принимали практически всех желающих. Выбора не было: потери были высокими, а враг превосходил на несколько порядков. В итоге среди воистину безупречных воинов было немало людей с сомнительным прошлым и настоящим, любителей выпить или употребить чего позабористее. Их наказывали за проступки – командиры не гнушались пристегнуть проштрафившегося на ночь к батарее или надавать по мордасам; за самые серьезные провинности отправляли в «роботы» — бесправную рабочую силу, или давали несовместимые с выживанием задания. Тем не менее, тем, кто придерживался минимальных правил, прощали многое.



Когда в апреле 2015 года активная фаза боевых действий закончилась, количество солдат народной милиции ЛДНР значительно поредело. Большинство российских добровольцев отправились домой. Часть ополченцев вернулись к мирной жизни – кто в ожидании следующей бойни, а кто просто не вписавшись в условия несения строевой службы, не слишком презентабельные на тот момент. Командование столкнулось с необходимостью срочно искать людей.



В итоге процедура вступления в стройные ряды превратилась в формальность. Сутки на рассмотрение кандидатуры МГБ, беседа с психологом, анализ крови и условный медосмотр, а затем, как правило, уже на следующий день – присяга.



На фронте психам не место

Результаты такой системы себя не оправдали. Во-первых, в связи с дефицитом работы в ЛДНР в армию потянулось множество совершенно не приспособленных для несения службы людей. Причем если в расположениях, находящихся в городах под постоянным присмотром начальства, удавалось поддерживать относительный порядок, то на полигонах и в особенности на отдаленных позициях часто случались неприятные инциденты.



Еще во время боев за донецкий аэропорт довелось однажды столкнуться с опившимся до делирия бойцом, который, размахивая РПК, кричал о прорыве врагов. В итоге два подразделения, не разобравшись до конца, кинулись отбивать атаку, а «герой» бежал впереди. Выскочили прямо на своих. Пьяный боец открыл огонь и чуть не погубил и себя, и товарищей, когда в ответ начали лететь мины. Разумеется, для него это был последний день несения службы перед продолжительным лечением в травматологии. И все же один пьяный чуть не погубил два десятка человек…



В армии, а тем более на передовой, нет места алкоголикам, наркоманам, людям с нестабильной психикой, уркам и прочим фрикам. И если более продолжительные и тщательные проверки в военкоматах позволят отсеивать подобные элементы, это благотворно повлияет и на условия несения службы, и на количество небоевых потерь.



Мертвые души

Еще один нюанс – борьба с любителями податься в самоволку или кочевать из бригады в бригаду. Проблема крайне серьезная, в первую очередь в связи с недобросовестностью отдельных командиров, которые месяцами, а то и годами вписывают в ведомости на вещевое и денежное довольствие «мертвые души» — солдат, давно значащихся как СОЧ или в одностороннем порядке принявших решение расторгнуть контракт.



Порой доходит до смешного – однажды пришлось наблюдать проверку из корпуса, которая вместо указанных в строевой записке трех сотен бойцов, нашла на полигоне от силы 50. Понятно, что в подобных ситуациях надо в первую очередь наказывать командиров (особенно в случае хищений средств, которые якобы получают самовольно оставившие часть), тем не менее, отсев бойцов, в прошлом нарушивших условия контракта или ушедших в самоволку, важен для поддержания дисциплины и повышения качества личного состава.



Количеством по качеству?

На сегодняшний день несение службы в народной милиции, несмотря на все проблемы и нюансы, все еще является привлекательным для населения ЛДНР. На какое-никакое вещевое довольствие и относительно высокую для местных реалий зарплату, а также возможность бесплатно выучиться и получить офицерское звание желающие есть. Вопрос лишь в том, стоит ли принимать проблемных персонажей, чтобы потом они просто числились или, того хуже, пополняли списки самострелов и т. д.?





Стоит отметить, что действительно мотивированные и опытные бойцы всегда смогут пройти процедуру в ускоренном порядке (не говоря уже о том, что подождать несколько недель – это не смертельно), получив бланк «отношения» в части. В особенности это актуально для подразделений, воюющих на передовой.



Также вполне возможно, что в скором времени НМ ЛДНР компенсируют нехватку личного состава благодаря призыву. В республике подросло вполне достаточное количество молодежи, своими глазами видевшей войну и воспитанной в патриотическом духе. Один из наиболее популярных в последние годы видов киберспорта – «разоблачение» в кулуарах блогов и персональных сайтов очередных коварных планов Кремля по сливу Новороссии. На фоне страстей по флешмобу практически незамеченным прошло очередное «сенсационное разоблачение» — в последние месяцы поступить на службу в народную милицию, несмотря на нехватку личного состава, можно лишь после длительной (источники называют сроки от недели до месяца) проверки различными силовыми структурами.Несмотря на усиливающиеся стоны о предательстве и безумии руководства Корпуса, хочется заверить, что данная мера является не то чтобы своевременной, но даже запоздалой. Личного состава войскам Новороссии не хватает хронически, да и проверки проводились и раньше, хотя и занимали всего несколько дней. Вся штука в том, что, если не получается взять количеством, можно попробовать взять хотя бы качеством – в противном случае навести порядок в народной милиции не удастся никогда.Во время активных боевых действий 2014-2015 годов в ополчение, а затем и в народную милицию принимали практически всех желающих. Выбора не было: потери были высокими, а враг превосходил на несколько порядков. В итоге среди воистину безупречных воинов было немало людей с сомнительным прошлым и настоящим, любителей выпить или употребить чего позабористее. Их наказывали за проступки – командиры не гнушались пристегнуть проштрафившегося на ночь к батарее или надавать по мордасам; за самые серьезные провинности отправляли в «роботы» — бесправную рабочую силу, или давали несовместимые с выживанием задания. Тем не менее, тем, кто придерживался минимальных правил, прощали многое.Когда в апреле 2015 года активная фаза боевых действий закончилась, количество солдат народной милиции ЛДНР значительно поредело. Большинство российских добровольцев отправились домой. Часть ополченцев вернулись к мирной жизни – кто в ожидании следующей бойни, а кто просто не вписавшись в условия несения строевой службы, не слишком презентабельные на тот момент. Командование столкнулось с необходимостью срочно искать людей.В итоге процедура вступления в стройные ряды превратилась в формальность. Сутки на рассмотрение кандидатуры МГБ, беседа с психологом, анализ крови и условный медосмотр, а затем, как правило, уже на следующий день – присяга.Результаты такой системы себя не оправдали. Во-первых, в связи с дефицитом работы в ЛДНР в армию потянулось множество совершенно не приспособленных для несения службы людей. Причем если в расположениях, находящихся в городах под постоянным присмотром начальства, удавалось поддерживать относительный порядок, то на полигонах и в особенности на отдаленных позициях часто случались неприятные инциденты.Еще во время боев за донецкий аэропорт довелось однажды столкнуться с опившимся до делирия бойцом, который, размахивая РПК, кричал о прорыве врагов. В итоге два подразделения, не разобравшись до конца, кинулись отбивать атаку, а «герой» бежал впереди. Выскочили прямо на своих. Пьяный боец открыл огонь и чуть не погубил и себя, и товарищей, когда в ответ начали лететь мины. Разумеется, для него это был последний день несения службы перед продолжительным лечением в травматологии. И все же один пьяный чуть не погубил два десятка человек…В армии, а тем более на передовой, нет места алкоголикам, наркоманам, людям с нестабильной психикой, уркам и прочим фрикам. И если более продолжительные и тщательные проверки в военкоматах позволят отсеивать подобные элементы, это благотворно повлияет и на условия несения службы, и на количество небоевых потерь.Еще один нюанс – борьба с любителями податься в самоволку или кочевать из бригады в бригаду. Проблема крайне серьезная, в первую очередь в связи с недобросовестностью отдельных командиров, которые месяцами, а то и годами вписывают в ведомости на вещевое и денежное довольствие «мертвые души» — солдат, давно значащихся как СОЧ или в одностороннем порядке принявших решение расторгнуть контракт.Порой доходит до смешного – однажды пришлось наблюдать проверку из корпуса, которая вместо указанных в строевой записке трех сотен бойцов, нашла на полигоне от силы 50. Понятно, что в подобных ситуациях надо в первую очередь наказывать командиров (особенно в случае хищений средств, которые якобы получают самовольно оставившие часть), тем не менее, отсев бойцов, в прошлом нарушивших условия контракта или ушедших в самоволку, важен для поддержания дисциплины и повышения качества личного состава.На сегодняшний день несение службы в народной милиции, несмотря на все проблемы и нюансы, все еще является привлекательным для населения ЛДНР. На какое-никакое вещевое довольствие и относительно высокую для местных реалий зарплату, а также возможность бесплатно выучиться и получить офицерское звание желающие есть. Вопрос лишь в том, стоит ли принимать проблемных персонажей, чтобы потом они просто числились или, того хуже, пополняли списки самострелов и т. д.?Стоит отметить, что действительно мотивированные и опытные бойцы всегда смогут пройти процедуру в ускоренном порядке (не говоря уже о том, что подождать несколько недель – это не смертельно), получив бланк «отношения» в части. В особенности это актуально для подразделений, воюющих на передовой.Также вполне возможно, что в скором времени НМ ЛДНР компенсируют нехватку личного состава благодаря призыву. В республике подросло вполне достаточное количество молодежи, своими глазами видевшей войну и воспитанной в патриотическом духе. Егор Махов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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