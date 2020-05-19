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Оцепления, закрытые школы, карантин: Более 100 миллионов китайцев снова оказались в изоляции
19 мая 2020, 17:55 • 64 • В мире
Издание Bloomberg сообщило о новом карантине, который введён на северо-востоке Китая. Вторая волна была давно спрогнозирована, но жители КНР рано расслабились. Жёсткие ограничения вновь связаны с SARS-CoV-2. В изоляции с оцеплениями и закрытыми школами оказалось более 100 миллионов человек.
Издание, ссылаясь на собственные источники, отметило, что карантинные мероприятия затронули свыше 108 миллионов человек. И это притом что в провинции Цзилинь зарегистрировано всего 34 новых случая. Там перестали ходить автобусы и поезда. Власти приняли решение закрыть школы.
Bloomberg пишет, что правительство КНР боится второй волны коронавируса, а потому быстро и мощно отреагировало на появление нового очага. Борьба с первой волной обернулась весомыми социальными и экономическими потерями.
В Цзилине действуют такие же строгие ограничительные меры, как в феврале и марте в Ухане, а затем и на большей части территории Китая. Полностью заблокирован город Шулань. В провинции работает правительственная комиссия, которую возглавляет вице-премьер. С должностей уже были сняты шесть высокопоставленных чиновников местной администрации. Среди них - председатель городской комиссии по здравоохранению.
Жителям разрешают выходить из дома поодиночке, но только на два часа и не чаще, чем раз в два дня. Прогулки запрещены: можно выбираться только в ближайший магазин и аптеку. Сколько человек находится под карантином и когда его могут снять, пока неизвестно.
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