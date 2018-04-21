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«Оценят ситуацию и рассмотрят дальнейшие шаги»: эксперты ОЗХО посетили одно из мест предполагаемой химатаки в Думе

21 апреля 2018, 19:39  •  54 • В мире
Специалисты ОЗХО в субботу посетили одно из мест предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума для сбора образцов. В МИД России заявили, что ожидают от экспертов максимально беспристрастного расследования всех обстоятельств инцидента и скорейшего предоставления объективного доклада. В ведомстве также подчеркнули недопустимость проволочки с посещением принадлежавшего боевикам схрона с химвеществами и компонентами для производства кустарных химбоеприпасов в Думе.
 
Reuters © Bassam Khabieh
 

Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в субботу, 21 апреля, посетили одно из мест предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума для сбора образцов. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«Группа в составе миссии по выяснению фактов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сегодня посетила одно из мест в Думе, чтобы собрать образцы для проведения анализа в связи с предполагаемым использованием химического оружия 7 апреля 2018 года​​​. ОЗХО проведёт оценку ситуации и рассмотрит дальнейшие шаги, в том числе возможность повторного посещения Думы», — говорится в сообщении. 

Ранее о том, что эксперты ОЗХО в субботу утром выехали к месту предполагаемого применения химического оружия в сирийской Думе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По имеющейся информации, утром 21 апреля специальная миссия ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии выехала в город Дума (Восточная Гута) к месту предполагаемого применения токсичных химикатов 7 апреля», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте министерства.

  • Здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
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  • © MID_RF

Она обратила внимание на то, что это произошло лишь спустя 11 дней после поступления в техсекретариат ОЗХО официального запроса Дамаска о направлении инспекторов на место предполагаемого инцидента в Думу.

«Такие задержки в столь резонансном деле, чем бы они ни мотивировались, считаем недопустимыми. Ведь безопасность персонала ОЗХО гарантировала не только сирийская сторона, но и командование российского военного контингента в САР», — добавила представитель российского МИД. 

Россия рассчитывает на «максимально беспристрастное» расследование всех обстоятельств произошедшего в Думе и скорейшего представления объективного доклада, отметила Захарова.

«Тем более речь идёт о, по сути, первом за всю историю существования сирийского «химического досье» посещения места заявленного сирийской оппозицией и аффилированных с ней НПО химинцидента — до сих пор в ОЗХО и ООН довольствовались лишь дистанционными методами расследования исключительно на основе данных, предоставляемых противниками официальных властей», — напомнили в дипломатическом ведомстве.

Вместе с тем у МИД РФ вызывают «самую серьёзную обеспокоенность попытки специалистов ОЗХО ограничить связанные с предполагаемым химинцидентом места посещения и круг опрашиваемых лиц».

«За этим проступает нежелание пролить свет на очередную постановочную провокацию с применением токсичных химикатов, уже послужившую поводом для нанесения ракетного удара западной «тройкой» постоянных членов Совета  Безопасности ООН. Абсолютно неприемлемы проволочки с посещением принадлежавшего боевикам схрона с химвеществами и компонентами для производства кустарных химбоеприпасов в городе Дума», — подчеркнула Захарова.

  • Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов
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По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, всем понятно, кто на самом деле препятствовал доступу экспертов Организации по запрещению химического оружия в сирийский город Дума. Он напомнил, что Россия давно призывала направить экспертов в Думу, однако западные страны предпочли нанести удары по Сирии вместо того, чтобы сопроводить миссию ОЗХО на место предполагаемой химатаки.

«Поэтому кто пытается предотвратить попадание инспекторов ОЗХО в Думу, я думаю, всем хорошо понятно. И не нужно искажать действительность», — сказал Лавров накануне на пресс-конференции в Москве. 

Министр также назвал голословными обвинения США в том, что Россия и Сирия препятствуют допуску ОЗХО в Думу.

«Заявления о том, что США обладают доказательствами о том, что Россия и Сирия препятствуют доступу инспекторов ОЗХО в Думу: если обладают, пусть предъявят», — заявил глава российского МИД.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что эксперты Организации по запрещению химического оружия якобы не могут попасть в сирийскую Думу, так как им «не даёт этого сделать» Россия. Науэрт выразила уверенность в том, что Москва таким образом пытается выиграть время, чтобы «уничтожить все доказательства» возможной химической атаки, которая якобы произошла 7 апреля.

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«У нас есть заслуживающая доверие информация, что российские официальные лица работают совместно с сирийским режимом, чтобы отказать этим экспертам в своевременном доступе в Думу. Мы полагаем, что это попытка провести своё подстроенное расследование. Мы думаем, что российские официальные лица вместе с сирийским режимом работают, чтобы зачистить места предполагаемых атак и убрать доказательства применения химического оружия... Мы просто знаем, что они пытаются провести зачистку», — сказала Науэрт.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все утверждения о помехах со стороны России для доступа экспертов ОЗХО в Думу — «чушь».

«Это просто какая-то несусветнейшая чушь, неправда, ложь, дальше через запятую все синонимы на этот счёт», — подчеркнула она.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по территории Сирии. Поводом для атаки послужили появившиеся 7 апреля сообщения о том, что в городе Дума в Восточной Гуте сирийскими войсками якобы было применено химическое оружие.

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Минобороны РФ опровергло эти заявления, предоставив доказательства того, что появившееся видео «Белых касок» о якобы последствиях химатаки было постановочным. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Дамаск специалистов для проведения расследования.

Тем не менее западная коалиция во главе с США не стала дожидаться прибытия экспертов на место предполагаемого применения химоружия. Коалиция выпустила более 100 ракет по военным и гражданским объектам инфраструктуры Сирии. Силам сирийской ПВО удалось сбить 71 из них.

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