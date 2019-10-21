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Оценочная миссия НАТО посетит Украину через несколько недель

21 октября 2019, 13:09  •  28 • Украина
Глава представительства НАТО на Украине Александр Винников заявил, что оценочная миссия альянса приедет в страну через несколько недель.
 
РИА Новости
 

«Мы ожидаем оценочную миссию НАТО, которая приедет на Украину через несколько недель для того, чтобы она смогла дать наилучшие советы и экспертизу стране», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что рекомендации будут даны с учётом годовой национальной программы на 2020 год.

По словам Винникова, специалисты альянса также изучат законопроект, предполагающий реформирование Службы безопасности Украины. 

Ранее в НАТО сообщили о риске для Украины не достичь стандартов альянса.

В конце июня украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в 2020 году на Украине должно начаться внедрение стандартов НАТО в деятельность ВС страны. 

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