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«Оценки результатов испытаний уже сделаны»: в Минобороны заявили о готовности российской вакцины от COVID-19

21 июля 2020, 13:55  •  64 • В России
Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов сообщил, что отечественная вакцина от COVID-19, разработанная военными специалистами и учёными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, готова. При этом в Минздраве уточнили, что сейчас завершается вторая фаза клинических испытаний, после чего будет решаться вопрос о государственной регистрации препарата. За последние сутки в России выявлено 5842 новых случая COVID-19, с начала эпидемии диагноз был подтверждён у 783 328 человек. Около 72% из них уже выздоровели (8782 — за последние сутки). За всё время зафиксировано 12 580 летальных исходов (1,61%), за сутки скончались 153 человека.
 
РИА Новости © Министерство обороны РФ
 

В России готова вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, в создании которой принимали участие военные специалисты и учёные Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Такое мнение в интервью газете «Аргументы и факты» высказал первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.

«Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учёными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова», — сказал Цаликов.

В свою очередь, в пресс-службе министерства здравоохранения России указали, что вторая фаза клинических испытаний вакцины, разработанной НИЦ микробиологии и эпидемиологии имени Гамалеи, находится на завершающем этапе.

«По их окончании будет решаться вопрос о её государственной регистрации», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Напомним, что 15 и 20 июля из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко и Сеченовского университета были выписаны две группы добровольцев, испытывавших препарат от COVID-19. Как указывал начальник 48-го ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич, вакцинация среди добровольцев не выявила осложнений и у них выработались антитела.

«Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации», — поясняли в Минобороны.

Отмечается, что на 42-й день после своей первой вакцинации добровольцы должны будут пройти контрольное обследование.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что регистрация первой отечественной вакцины от COVID-19 произойдёт в первой декаде августа.

За минувшие сутки в 81 регионе России выявлено 5842 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По сообщению оперштаба, у 24,2% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В предыдущие двое суток было зафиксировано 5940 и 6109 случаев заболевания коронавирусом.

Таким образом в общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 783 328 человек. Около 208 тыс. случаев остаются активными (26,6%).

С начала эпидемии в России выздоровели 562 384 человека (71,79%), в том числе 8 782 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 12 580 пациентов (1,61%). За сутки умерли 153 человека.

Субъектами РФ с наименьшими темпами прироста за сутки стали Республика Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Чукотский АО и Севастополь (0%), Московская область (0,2%), Москва, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Брянская область, Липецкая область (по 0,3%)

В число регионов, где за последние сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Москва (602), Ханты-Мансийский автономный округ (228), Свердловская (227) и Нижегородская (196) области, Санкт-Петербург (189) и Алтайский край (185).

Москва остаётся лидером в стране по количеству выявленных заболевших — 234 725. Около 58,5 тыс. случаев остаются активными.

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 25,4 млн тестов на коронавирус (по этому показателю РФ находится на втором месте в мире). За сутки количество выполненных исследований выросло на 198 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 270,2 тыс. человек.

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

Накануне Владимир Путин отметил, что летальность от коронавируса в России гораздо меньше, чем в целом ряде стран с «хорошей, развитой системой здравоохранения». По его словам, это связано с гибкостью отечественной системы здравоохранения, уровнем подготовки специалистов, способностью к мобилизации и ряда других факторов.

«В целом, как я говорил, нам пока удаётся проходить, эту тяжёлую страницу переворачивать, с минимальными потерями. Но они всё‑таки есть, и угроза пока сохраняется», — заявил глава государства.

Согласно исследованию, проведённому сотрудниками Института государственного и муниципального управления и Дирекции по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики, Россия вошла в десятку лучших стран по противодействию распространению коронавируса.

«Эксперты Высшей школы экономики проанализировали то, как разные страны противостояли пандемии коронавируса. Были рассмотрены три среза — медицинский, социальный и экономический. В агрегированном рейтинге Россия заняла седьмое место среди 48 стран, лидером стала Австралия», — говорится в сообщении.

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