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Оценки численности участников митинга разнятся более чем в два раза

10 августа 2019, 17:09  •  163 • В России

Единственным, наверное, человеком, который сделал основой своего выступления на митинге-концерте протеста на проспекте Академика Сахарова, оказался член Федерального совета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Он озвучил ряд мер, которые, по его мнению необходимы, чтобы обеспечить конкурентные выборы (кстати, и глава ЦИК Элла Памфилова не отрицает, что законодательство в этой сфере надо менять, но пока действует нынешнее, ему надо соответствовать), но все же и он перешел в конце речи к необходимости поменять лицо власти в стране. Завершил Митрохин свое выступление звонкой речевкой.

- Вернем народу выборы! – трижды продекламировал он со сцены в полной тишине и сошел со сцены. Никто в толпе его не поддержал, и было ощущение, что многие просто не поняли, о чем это он.

Тем временем, данные о числе участников стали существенно разниться. МВД оценило число участников сначала в 15 тысяч человек, потом в 20 тысяч. «Белый счетчик» стал давать совсем другие числа. Сначала – 28 тысяч участников, а потом и все 40 тысяч. А потом дали и максимальное количество в 47 тысяч человек. При этом, многие стали отмечать, что участники организовали некое подобие карусели, выходя с митинга и заходя в него опять. Руководитель одной радиостанции сам подсчитал, что при всем заполнении проспекта Академика Сахарова там вряд ли сможет одновременно быть более 60 тысяч человек. Между тем, сотрудники МВД разместили свои рамки для прохода участников далеко не в самом начале проспекта, и даже после прохода максимума участников не сдвигали рамки для увеличения площади.

Где-то около 16 часов полицейские сдвинули рамки, поскольку к тому времени поток уходящих с акции стал настолько многочисленным, что им потребовались большие широкие проходы. Массовый отток еще до конца акции может быть вызван тем, что значительное число митингующих, особенно самой юной молодежи, пришли больше на концерт, а не на митинг, и оказались разочарованы происходящим.

Сообщается, что часть участников согласованного митинга хотят устроить очередные «гулянья» по Москве, то есть плавно перейти из согласованной акции в несогласованную. Это подтвердил и один из ведущих митинга, призвав сразу после митинга присутствующих отправиться к акции протеста, совершенно несогласованной, к Администрации президента. Можно сказать, что в случае, если участники митинга последуют его призыву, помимо непосредственных участников, как минимум, один организатор уже попал на «крючок».

Благо, автозаки и «Росгвардия» уже наверняка ждут желающих в самых перспективных точках.

P.S. Бориса Золотаревского, начальника избирательного штаба незарегистрированного кандидата Ивана Жданова, призвавшего участников митинга к несанкционированной акции у Администрации президента, задержали, как только он спустился со сцены.

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