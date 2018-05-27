«Оценка в боевой обстановке»: на что способны крылатые ракеты истребителя Су-57

Россия испытала в Сирии оперативно-тактические крылатые ракеты истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По словам главы оборонного ведомства, ракеты применялись в боевых условиях. Испытание такого вооружения в боевой обстановке крайне важно, подчёркивают военные эксперты. По их мнению, в арабской республике могла тестироваться управляемая ракета Х-59МК2 с проникающей или кассетной боевой частью. В Минобороны РФ подчеркнули, что полученные после испытаний данные позволили приступить к модернизации 11 типов самолётов и вертолётов.

Боевая обкатка

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВКС в феврале 2018 года испытали в Сирии современные крылатые ракеты для истребителя пятого поколения Су-57. Заявление было сделано на заседании коллегии Министерства обороны, состоявшемся в пятницу, 25 мая 2018 года.

«Для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники в феврале текущего года проведены практические пуски перспективных оперативно-тактических крылатых ракет с самолёта пятого поколения Су-57», — сказал Шойгу.

В ходе доклада министр обороны России подчеркнул важность сирийского опыта для совершенствования отечественных оборонительных систем. В частности, он отметил, что в регионе было испытано более 60 серийных и перспективных образцов вооружений ВКС.

Полученные данные позволили приступить к модернизации «11 типов самолётов и вертолётов», сообщает Минобороны России.

В конце января 2018 года Борис Обносов, генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение», проинформировал СМИ, что Су-57 приступил к новой фазе испытаний с применением новейших авиационных средств поражения (АПС).

Сообщения о российских самолётах Су-57 в воздушном пространстве Сирии появились в феврале 2018 года. По информации российского Минобороны, Су-57 были в Сирии всего два дня. 24 мая 2018 года глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь подтвердил журналистам, что эти машины действительно проходили тогда боевую обкатку в Сирии.

«Испытание любого вооружения в боевой обстановке даёт максимальное количество информации для разработчиков и эксплуатантов, — заявил в интервью RT военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. — Особого военного смысла применять в Сирии такое оружие нет, это важно скорее с точки зрения разработки и развития вооружений».

Уникальные ракеты

Су-57, ранее носивший названия ПАК-ФА и Т-50, — новейший российский истребитель пятого поколения, аналог самых современных американских ударных самолётов F-22 и F-35.

Кроме авиационной 30-миллиметровой пушки 9-А1-4071К, ракет класса «воздух — воздух» и корректируемых авиабомб КАБ-500С в зависимости от целей Су-57 может оснащаться ракетами класса «воздух — поверхность». Это Х-38МЭ — высокоточная ракета малой дальности, противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, тактическая противокорабельная ракета Х-35УЭ и управляемая ракета Х-59МК2.

Х-59МК2

© Vitaly V. Kuzmin

Источник в оборонно-промышленном комплексе России сообщил, что в Сирии, вероятно, была испытана именно последняя из перечисленных ракет. По его словам, с учётом характеристик: дальности полёта до 285 км и возможности применения против широкого спектра наземных целей — Х-59МК2 наиболее подходит на роль вооружения, которое могли тестировать в боевых условиях на территории САР.

"Вертолеты разворачивались над нами и летели расстреливать": Четыре года назад началась война на Донбаcсе «Это очень крутая ракета, бьёт на 285 километров, идёт по рельефу, очень точная. Она бьёт по живой силе противника», — заявил RT директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Эксперт отметил, что в Сирии вряд ли использовались в боевой обстановке ракеты класса «воздух — воздух» из–за отсутствия воздушных боёв. Удары по позициям террористов могли наноситься ракетами Х-59МК2 класса «воздух — поверхность» с проникающей или кассетной боевой частью.

«Если речь идёт о Х-59МК2 и подобных ей ракетах, то это тактическое оружие, — отметил Дмитрий Корнев. — В нынешнем виде она является самонаводящейся. На последней версии установлена головка самонаведения. На предыдущих — телевизионная». Эксперт отмечает, что для управления ракетой требуется наличие стрелка-оператора, который до захвата цели будет сопровождать её, а потом включит систему самонаведения. После этого Х-59МК2 работает по принципу «выстрелил — забыл».

В Сирии могли тестироваться и другие уникальные оперативно-тактические ракеты, стоящие на вооружении Су-57. К примеру, К-37М/РВВ-БД — самая дальнобойная в мире ракета класса «воздух — воздух» (максимальная дальность — чуть более 300 км), Х-58УШКЭ (дальность — до 245 км) с фугасной боевой частью предназначена для борьбы с радиолокационными станциями противника, а Х-35УЭ — противокорабельная ракета с дальностью пуска 260 км и захвата цели 50 км.

Последняя предназначена для уничтожения надводных целей и способна лететь над гребнями волн на маршевом участке полёта на высоте 10—15 м, снижаясь при приближении к цели до 4 м. Важное преимущество Х-35УЭ — сложность её обнаружения благодаря применению стелс-технологий и спутниковому наведению на цель, что позволяет использовать практически незаметный для РЛС сигнал малой мощности для управления ракетой.

Су-57

© Vitaly V. Kuzmin

«Важная веха»

Во время выступления Сергея Шойгу на кадрах презентации российского военного ведомства был показан пуск крылатой ракеты из отсека внутри фюзеляжа Су-57.

«Это может быть ракета Х-58 со складывающимися крыльями, это может быть Х-59 со складывающимися крыльями, это может быть что-то ещё», — прокомментировал презентацию Дмитрий Корнев.

По мнению эксперта, отработка пусков из внутрифюзеляжных отсеков имеет большое значение для Су-57. «Безусловно, это очень важно. Одним из свойств самолётов пятого поколения является применение систем вооружений из закрытых отсеков. Это позволяет самолёту до применения ракет обходиться без демаскирующих признаков», — отметил Корнев, добавив, что ракеты на подвеске, с которыми ранее был замечен Су-57, были хорошо заметны для РЛС противника.

«Открыл отсек, выпустил ракету, закрыл отсек. Время нахождения в демаскированном состоянии серьёзно сокращается», — объяснил Корнев.

Такие испытания свидетельствуют о том, что доработка российского истребителя пятого поколения подходит к концу, считает эксперт. «Это важная веха в подготовке Су-57 к принятию на вооружение», — резюмировал Дмитрий Корнев.