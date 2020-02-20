Оценка ситуации в сирийском Идлибе от турецких СМИ • 107 • Аналитика

Бои в Идлибе уже долгое время являются одной из главных тем в турецких СМИ. Пресса Турции очень негативно оценивает роль России и помощь нашей страны Дамаску.



Издание Yeni Akit 20 февраля 2020 года сообщает о гибели мирных жителей в результате "очередного налета российских военных самолетов и сирийской авиации на Идлиб". По заявлениям турецкого источника, российская авиация нанесла удары по городу Терманин недалеко от Идлиба. В других публикациях издания Башара Асада называют не иначе как убийцей, постоянно подчеркивая, что сирийское правительство ответственно за гибель мирных людей в провинции Идлиб.







Другое популярное в Турции издание, Anadolu, пишет, что войска Башара Асада продолжают удары по городу Дарет-Иззе на западе провинции Алеппо, также находящемся в Идлибской зоне деэскалации. Российская авиация, как утверждает Anadolu, также наносит удары и по Дарет- Иззе. Все это свидетельствует, по мнению турецких журналистов, о стремлении Асада превратить этот населенный пункт в очередной «город-призрак». Мирные жители пополняют ряды беженцев, их дома разрушаются во время авиаударов. Цитирует издание и мнение самих сирийцев, которые якобы обвиняют во всем происходящем Асада, Путина и страны Персидского залива.



Основной акцент в публикациях турецких изданий делается на гуманитарной катастрофе на севере Сирии, которая якобы последовала в результате действий сирийских правительственных войск и поддерживающей их российской авиации. Так, Anadolu цитирует министра обороны Турции Хулуси Акара:



Бомбят школы, больницы, жилые кварталы. Как бы они не отрицали, факт преступлений налицо. Есть фото и видео свидетельства.

От "Белых касок"?..



Издание Sabah пишет о многочисленных беженцах, которые сейчас каждый день прибывают к границе с Турцией. В сутки их численность возрастает примерно на 10 тысяч человек. В палаточных лагерях, по данным издания, находится до 700 тысяч беженцев из Идлиба. Аль-Атариб, в котором проживало более 60 тыс. человек, в результате войны превратился в «город-призрак», а уцелевшие мирные жители стали беженцами, пишет Sabah.



При этом о том, с кем в Идлибе сражаются сирийские войска, турецкая пресса предпочитает лишний раз не упоминать. Очевидно, что главная задача – настроить общественное мнение против Дамаска и отчасти Москвы, выставив их главными виновниками гибели, ранений, страданий и скитаний несчастных сирийцев.





Естественно, какой из всей этой информации может сделать вывод рядовой турецкий гражданин? Такой, что если на севере Сирии творится беспредел, наступила настоящая гуманитарная катастрофа, то лучше, чтобы эти территории находились под контролем турецких вооруженных сил. Но где турецкое военное присутствие, там и политическое, и экономическое влияние Турции. И неоосманистский проект Эрдогана, таким образом, получает определенную легитимацию, по крайней мере в той части, что касается планов по контролю за северными сирийскими территориями.



Телеканал TRT транслировал интервью с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который опять же обрушился с обвинениями в адрес Башара Асада и подчеркнул, что именно Дамаск несет ответственность за то, что боевики сконцентрировались в районе Идлиба.



Однако, несмотря на постоянные обвинения в адрес российской авиации, которая, по сообщениям турецких СМИ принимает участие в нанесении ударов по населенным пунктам в Идлибе, практически во всех публикациях просматривается общая линия: Турция не настроена на конфликт с Россией и надеется, что Москва изменит свою политику по вопросу ситуации в Идлибе. Фактически масс-медиа повторяют курс президента Турции Реджепа Эрдогана, который не раз говорил о том, что не хочет ссориться с Россией из-за Идлиба. Бои в Идлибе уже долгое время являются одной из главных тем в турецких СМИ. Пресса Турции очень негативно оценивает роль России и помощь нашей страны Дамаску.Издание Yeni Akit 20 февраля 2020 года сообщает о гибели мирных жителей в результате "очередного налета российских военных самолетов и сирийской авиации на Идлиб". По заявлениям турецкого источника, российская авиация нанесла удары по городу Терманин недалеко от Идлиба. В других публикациях издания Башара Асада называют не иначе как убийцей, постоянно подчеркивая, что сирийское правительство ответственно за гибель мирных людей в провинции Идлиб.Другое популярное в Турции издание, Anadolu, пишет, что войска Башара Асада продолжают удары по городу Дарет-Иззе на западе провинции Алеппо, также находящемся в Идлибской зоне деэскалации. Российская авиация, как утверждает Anadolu, также наносит удары и по Дарет- Иззе. Все это свидетельствует, по мнению турецких журналистов, о стремлении Асада превратить этот населенный пункт в очередной «город-призрак». Мирные жители пополняют ряды беженцев, их дома разрушаются во время авиаударов. Цитирует издание и мнение самих сирийцев, которые якобы обвиняют во всем происходящем Асада, Путина и страны Персидского залива.Основной акцент в публикациях турецких изданий делается на гуманитарной катастрофе на севере Сирии, которая якобы последовала в результате действий сирийских правительственных войск и поддерживающей их российской авиации. Так, Anadolu цитирует министра обороны Турции Хулуси Акара:От "Белых касок"?..Издание Sabah пишет о многочисленных беженцах, которые сейчас каждый день прибывают к границе с Турцией. В сутки их численность возрастает примерно на 10 тысяч человек. В палаточных лагерях, по данным издания, находится до 700 тысяч беженцев из Идлиба. Аль-Атариб, в котором проживало более 60 тыс. человек, в результате войны превратился в «город-призрак», а уцелевшие мирные жители стали беженцами, пишет Sabah.При этом о том, с кем в Идлибе сражаются сирийские войска, турецкая пресса предпочитает лишний раз не упоминать. Очевидно, что главная задача – настроить общественное мнение против Дамаска и отчасти Москвы, выставив их главными виновниками гибели, ранений, страданий и скитаний несчастных сирийцев.Естественно, какой из всей этой информации может сделать вывод рядовой турецкий гражданин? Такой, что если на севере Сирии творится беспредел, наступила настоящая гуманитарная катастрофа, то лучше, чтобы эти территории находились под контролем турецких вооруженных сил. Но где турецкое военное присутствие, там и политическое, и экономическое влияние Турции. И неоосманистский проект Эрдогана, таким образом, получает определенную легитимацию, по крайней мере в той части, что касается планов по контролю за северными сирийскими территориями.Телеканал TRT транслировал интервью с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который опять же обрушился с обвинениями в адрес Башара Асада и подчеркнул, что именно Дамаск несет ответственность за то, что боевики сконцентрировались в районе Идлиба.Однако, несмотря на постоянные обвинения в адрес российской авиации, которая, по сообщениям турецких СМИ принимает участие в нанесении ударов по населенным пунктам в Идлибе, практически во всех публикациях просматривается общая линия: Турция не настроена на конфликт с Россией и надеется, что Москва изменит свою политику по вопросу ситуации в Идлибе. Фактически масс-медиа повторяют курс президента Турции Реджепа Эрдогана, который не раз говорил о том, что не хочет ссориться с Россией из-за Идлиба. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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