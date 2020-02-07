Оценка российских потерь от санкций • 99 • Аналитика

Витает идея о том, что Россия уже приспособилась западным экономическим санкциям. У многих людей сложилось впечатление, что эти рестрикции не так уж мешают государству и бизнесу. Изредка мелькающая оценка, что ущерб России от санкций составил порядка 100 млрд. американских долларов, уже, вроде как, и не шокирует общество. На самом ли деле, санкции "не столь заметны"?



Труба на дне Балтики

В конце января заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова на газовом форуме в Вене заявила:







Россия в одиночку достроит газопровод «Северный поток -2». Правда, на это уйдет несколько месяцев, возможно, более полугода.

Позднее СМИ со ссылкой на окружение вице-премьера Юрия Борисова сообщили:



Строительство «Северного потока-2» может возобновиться 1 февраля. Этим займутся российские трубоукладчики «Фортуна» и «Дефендер», чья работа в территориальных водах Дании уже вроде бы согласована с властями этой скандинавской страны.



Указанный в сообщении срок давно прошёл, а труба магистрали стоимостью в 11 млрд. американских долларов так и лежит на дне Балтики. Больше того, «Газпром» был вынужден на не очень выгодных для себя условиях заключить с украинским «Нафтагазом» договор на транзит газа в Европу, сопроводив сделку выплатой ранее предъявленного штрафа на сумму почти 3 млрд. долларов США. Таковы последствия одной только рестрикции по «Северному потоку-2».



Корпуса, не ставшие фрегатами

С Украиной связан и другой крупный ущерб от санкций. В ответ на воссоединение Крыма с Россией постмайданные власти запретили николаевской компании «Зоря-Машпроект» поставлять газовые турбины на российские судостроительные заводы.



Запрет оказался очень чувствительным. На верфях России зависло с полдюжины корпусов строящихся военных кораблей. Потребовалось порядка четырёх лет, чтобы рыбинское НПО «Сатурн» смогло заместить украинские турбины.



В итоге, строительство океанских фрегатов проекта 22350 сдвинулось сильно «вправо». Сейчас в строю только один из них – «Адмирал флота Советского Союза Горшков», а три фрегата проекта 1156 так и остались в корпусах. С большим трудом российским корабелам удалось договориться о достройке этих фрегатов для Индии.



Из-за санкций сорвались планы обновления Военно-морского флота. Кроме фрегатов задержалось строительство кораблей ближней морской зоны (например, МРК проекта «Буян-М»), тут уже постаралась канцлер Меркель, остановившая для них поставку немецких двигателей.



Трудности с комплектующими деталями и узлами испытали многие предприятия оборонного комплекса. Впрочем, в публичном пространстве эта тема не особо обсуждалась ввиду её деликатности и определенной секретности. В последние полтора-два года оборонка несколько ожила. Но проблемы всё же остаются.



Западные финансисты вернули свои деньги

После введения летом 2014 года Соединёнными Штатами и Евросоюзом так называемых секторальных санкций дрогнула российская финансовая система. Инвесторы заволновались и в массовом порядке стали вывозить капитал из России.



К концу года с финансового рынка России утекло на Запад примерно 75 миллиардов долларов США. Рубль обесценился почти на 10 процентов. Ещё больше подорожали импортные товары. Президент Обама хвастливо заявил, что «экономика России разорвана в клочья».



На это его сподвигло не только обрушение рубля и финансового рынка. Серьёзный ущерб понесли российские корпорации и банки. Назанимав средств на западных рынках, они оказались вынуждены в спешном порядке возвращать долги.







Банкам западных стран запретили предоставлять финансирование на период более 90 дней российским контрагентам, попавшим под санкции. Таким образом, как писала лондонская Financial Times, банки России и компании с государственным участием вернули за год внешние кредиты и займы примерно на 33 миллиарда долларов США, частные компании и банки – на 87 миллиардов долларов.



Тогда же министр финансов Антон Силуанов, выступая на форуме Финансовой академии при правительстве, впервые публично назвал официальную оценку потерь России от «геополитических санкций» — порядка $40 миллиардов в год.



Специалисты спорят об оценке ущерба

Так сколько Россия потеряла из-за санкций?



Оценку Силуанова потом оспаривали многие чиновники и политики. В августе прошлого года портал РБК, ссылаясь на данные Росстата, привёл совсем уж смехотворную цифру потерь от санкций – 800 млрд. рублей в ценах 2011 года.



Этот пример показывает: путаница с оценкой ущерба от западных рестрикций будет ещё долго предметом спора. Кто-то занижает потери, чтобы показать устойчивость российской экономики, кто-то, наоборот, – завышает, пугая обывателя политикой властей, не желающих идти на уступки Западу.



Посмотрим на оценки западных специалистов. В конце 2018 года эксперты Bloomberg подсчитали, что из-за санкций и сопутствующих факторов (например, замедления общемировых темпов роста) с 2014 года ВВП России оказался на 6% ниже возможного уровня.



С учётом того, что номинал нашего ВВП, по данным МВФ, тогда составил $1657 миллиардов, легко определить возможные потери российской экономики – около $100 миллиардов.



Цифры внушительные. Очевидно для каждого: санкции – это отнюдь не благо. Они тормозят развитие экономики и страны в целом, но к ним всё же можно и приспособиться, например, сделав акцент на внутреннем рынке и развитии собственной промышленности. Витает идея о том, что Россия уже приспособилась западным экономическим санкциям. У многих людей сложилось впечатление, что эти рестрикции не так уж мешают государству и бизнесу. Изредка мелькающая оценка, что ущерб России от санкций составил порядка 100 млрд. американских долларов, уже, вроде как, и не шокирует общество. На самом ли деле, санкции "не столь заметны"?В конце января заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова на газовом форуме в Вене заявила:Позднее СМИ со ссылкой на окружение вице-премьера Юрия Борисова сообщили:Указанный в сообщении срок давно прошёл, а труба магистрали стоимостью в 11 млрд. американских долларов так и лежит на дне Балтики. Больше того, «Газпром» был вынужден на не очень выгодных для себя условиях заключить с украинским «Нафтагазом» договор на транзит газа в Европу, сопроводив сделку выплатой ранее предъявленного штрафа на сумму почти 3 млрд. долларов США. Таковы последствия одной только рестрикции по «Северному потоку-2».С Украиной связан и другой крупный ущерб от санкций. В ответ на воссоединение Крыма с Россией постмайданные власти запретили николаевской компании «Зоря-Машпроект» поставлять газовые турбины на российские судостроительные заводы.Запрет оказался очень чувствительным. На верфях России зависло с полдюжины корпусов строящихся военных кораблей. Потребовалось порядка четырёх лет, чтобы рыбинское НПО «Сатурн» смогло заместить украинские турбины.В итоге, строительство океанских фрегатов проекта 22350 сдвинулось сильно «вправо». Сейчас в строю только один из них – «Адмирал флота Советского Союза Горшков», а три фрегата проекта 1156 так и остались в корпусах. С большим трудом российским корабелам удалось договориться о достройке этих фрегатов для Индии.Из-за санкций сорвались планы обновления Военно-морского флота. Кроме фрегатов задержалось строительство кораблей ближней морской зоны (например, МРК проекта «Буян-М»), тут уже постаралась канцлер Меркель, остановившая для них поставку немецких двигателей.Трудности с комплектующими деталями и узлами испытали многие предприятия оборонного комплекса. Впрочем, в публичном пространстве эта тема не особо обсуждалась ввиду её деликатности и определенной секретности. В последние полтора-два года оборонка несколько ожила. Но проблемы всё же остаются.После введения летом 2014 года Соединёнными Штатами и Евросоюзом так называемых секторальных санкций дрогнула российская финансовая система. Инвесторы заволновались и в массовом порядке стали вывозить капитал из России.К концу года с финансового рынка России утекло на Запад примерно 75 миллиардов долларов США. Рубль обесценился почти на 10 процентов. Ещё больше подорожали импортные товары. Президент Обама хвастливо заявил, что «экономика России разорвана в клочья».На это его сподвигло не только обрушение рубля и финансового рынка. Серьёзный ущерб понесли российские корпорации и банки. Назанимав средств на западных рынках, они оказались вынуждены в спешном порядке возвращать долги.Банкам западных стран запретили предоставлять финансирование на период более 90 дней российским контрагентам, попавшим под санкции. Таким образом, как писала лондонская Financial Times, банки России и компании с государственным участием вернули за год внешние кредиты и займы примерно на 33 миллиарда долларов США, частные компании и банки – на 87 миллиардов долларов.Тогда же министр финансов Антон Силуанов, выступая на форуме Финансовой академии при правительстве, впервые публично назвал официальную оценку потерь России от «геополитических санкций» — порядка $40 миллиардов в год.Так сколько Россия потеряла из-за санкций?Оценку Силуанова потом оспаривали многие чиновники и политики. В августе прошлого года портал РБК, ссылаясь на данные Росстата, привёл совсем уж смехотворную цифру потерь от санкций – 800 млрд. рублей в ценах 2011 года.Этот пример показывает: путаница с оценкой ущерба от западных рестрикций будет ещё долго предметом спора. Кто-то занижает потери, чтобы показать устойчивость российской экономики, кто-то, наоборот, – завышает, пугая обывателя политикой властей, не желающих идти на уступки Западу.Посмотрим на оценки западных специалистов. В конце 2018 года эксперты Bloomberg подсчитали, что из-за санкций и сопутствующих факторов (например, замедления общемировых темпов роста) с 2014 года ВВП России оказался на 6% ниже возможного уровня.С учётом того, что номинал нашего ВВП, по данным МВФ, тогда составил $1657 миллиардов, легко определить возможные потери российской экономики – около $100 миллиардов.Цифры внушительные. Очевидно для каждого: санкции – это отнюдь не благо. Они тормозят развитие экономики и страны в целом, но к ним всё же можно и приспособиться, например, сделав акцент на внутреннем рынке и развитии собственной промышленности. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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