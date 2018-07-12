Оценка «плохо»: после встречи с Меркель Трамп обвинил ФРГ в недофинансировании НАТО и поддержке «Северного потока — 2»

После встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп продолжил резко критиковать Берлин. В своём Twitter американский лидер назвал неприемлемым тот факт, что Россия получает прибыль благодаря энергетическому сотрудничеству с ЕС и строительству «Северного потока — 2». Также Трамп призвал страны — участницы альянса увеличить оборонные взносы, доведя их в конечном итоге до 4% от ВВП. Кроме того, Госдеп предупредил, что бизнес-структуры, сотрудничающие с российскими компаниями в сфере энергетических поставок, могут пострадать от американских санкций. По мнению экспертов, заявления главы Белого дома свидетельствуют о том, что переговоры продвигаются не очень удачно — союзники США не намерены отказываться от выгодных контрактов.

Дональд Трамп назвал неприемлемой ситуацию, по которой Россия будет получать прибыль благодаря газопроводу в Европу. Об этом президент США написал в своём Twitter. Таким образом, глава Белого дома продолжил критику в адрес стран блока НАТО, в частности, Германии, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2».

«Страны — члены НАТО дополнительно потратили миллиарды долларов (на оборону. — RT) с момента моего визита в прошлом году, выполняя мою просьбу, но этого недостаточно. США тратят гораздо больше. Границы Европы (защищаются) ПЛОХО! То, что от трубопровода Россия получает доллары, — неприемлемо!» — написал Трамп.

Billions of additional dollars are being spent by NATO countries since my visit last year, at my request, but it isn’t nearly enough. U.S. spends too much. Europe’s borders are BAD! Pipeline dollars to Russia are not acceptable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июля 2018 г.

Глава Белого дома также отметил, что американские президенты в течение многих лет безуспешно пытаются заставить Германию и другие состоятельные страны НАТО увеличить расходы на защиту от России. По его словам, они платят лишь часть, тогда как США тратят миллиарды долларов.

«Кроме того, Германия начала платить России, стране, защиту от которой они хотят получить, миллиарды долларов за поставки газа по новому трубопроводу. Неприемлемо! Все члены НАТО должны выполнять свои обязательства (по выплатам) в размере 2% (от ВВП), в конечном итоге взносы должны составить 4%!» — заключил Трамп.

Кроме того, в Государственном департаменте США предупредили бизнес-структуры, сотрудничающие с российскими компаниями в сфере энергетических поставок, о том, что они рискуют оказаться под санкциями. В ведомстве полагают, что «Северный поток — 2» подорвёт общую энергетическую безопасность и стабильность Европы. При этом Россия, как утверждают в дипведомстве, осознаёт воздействие своего проекта и будет использовать в своих интересах новый инструмент политического давления на страны континента.

«США выступают против проекта «Северный поток — 2». Мы не комментируем возможные будущие санкционные меры, но мы ясно дали понять, что компании, работающие в секторе российских экспортных трубопроводов, занимаются бизнесом, который несёт в себе риск санкций», — заявил представитель Госдепа.

«США стремятся заменить Россию в качестве основного энергопартнёра Европы»

Из заявлений Трампа можно сделать вывод, что основная цель его визита в Брюссель — желание добиться повышения расходов на оборону НАТО со стороны европейцев и их отказ от проекта «Северный поток — 2». Об этом заявил заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

Работают в минус: в Брюсселе призвали возобновить поддержку пострадавших от российского эмбарго европейских фермеров «Раз он об этом так настойчиво изо дня в день говорит, то мы можем предположить с большой долей уверенности, что переговоры идут негладко. У него не получается убедить европейцев. Соответственно, он поэтому использует публичные формы давления. Об этом говорит на любой пресс-конференции, пишет в Twitter только с целью привлечь общественное внимание к этой проблеме, создать информационный фон на эту тему.

Давление, думаю, будет продолжаться, потому что Трампу не удаётся убедить европейцев в том, чего он хочет — в повышении расходов на оборону и в отказе от российского природного газа. Все остальные вопросы второстепенны», — сказал Шатров в беседе с RT.

Как считает политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, президент Соединённых Штатов достаточно последователен в своей политике и требованиях, предъявляемых партнёрам по блоку НАТО. По его словам, действующая администрация Белого дома путём оптимизации собственных расходов пытается сократить внешние обязательства страны.

«Первый момент — увеличение объёмов военных расходов странами НАТО. А поскольку военной-политический союз НАТО — прежде всего американская организация, полностью подчинённая США, то увеличение военных бюджетов европейских стран в конце концов будет работать в целом на увеличение военных ресурсов, которые находятся в распоряжении США. Вторая составляющая заключается в том, что требуя увеличить военные расходы Германии или других стран Западной Европы, Трамп тем самым перекладывает определённую часть военных обязательств, содержание военной инфраструктуры в Европе на самих европейцев, тем самым сокращая затраты США», — заявил Шаповалов в разговоре с RT.

Политолог отметил, что отказ от «Северного потока — 2» активно лоббируется Соединёнными Штатами в собственных интересах на протяжении долгого времени. По его словам, эта проблематика исключительно экономического характера, а не политического.

«США стремятся заменить Россию в качестве основного энергопартнёра для стран Западной Европы и навязать им себя в качестве основного поставщика энергии на тех условиях, которые выгодны США.

Безусловно, европейские страны должны это понимать, и, думаю, прекрасно понимают, что любые попытки вставить палки в колёса «Северному потоку — 2» — направлены прежде всего против Западной Европы, а не против какой-то мифической угрозы зависимости от России. Основная цель — лишить Европу альтернативного, более выгодного источника энергоресурсов в лице России», — заключил политолог.

Военнослужащие НАТО во время церемонии открытия саммита альянса в Брюсселе

Reuters

© Ludovic Marin

«Северный поток — 2» под взором НАТО

11 июля в Брюсселе начался саммит НАТО. С самого начала форума президент США начал заявлять о «полной зависимости» Германии от России в энергетической сфере. Первое заявление на эту тему было сделано перед началом рабочего завтрака с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. По словам американского лидера, крайне печален и неприемлем тот факт, что Берлин участвует в «Северном потоке — 2» и платит «миллиарды долларов» Москве, но не настроен увеличивать взносы в Североатлантический альянс.

Однако немецкие официальные лица возразили на заявления Трампа. По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, страна не является заложником ни России, ни США, и позиционирует себя как гарант свободного мира. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, поделилась воспоминаниями о временах, когда существовали СССР и ГДР.

«Я сама помню, как часть Германии контролировалась СССР. Я очень рада, что сегодня мы едины и свободны, и можем говорить, что проводим независимую политику и принимаем самостоятельные решения», — подчеркнула Меркель.

В течение дня немецкий лидер провела встречу с Трампом, в рамках которой они обсудили расходы на оборону, торговлю и «Северный поток — 2».

Встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Брюсселе, 11 июля

Reuters

© Kevin Lamarque

Президент Франции Эммануэль Макрон также не согласился с тем, что ФРГ находится в российской зависимости. К тому же вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис назвал такую риторику со стороны президента США неполезной.

Между тем подобная позиция американского лидера вызвала одобрение у лидеров стран Прибалтики, которые подчеркнули, что неоднократно заявляли об отсутствии необходимости строительства газопровода. По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, Таллин не понимает, зачем нужен подобный проект. Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала «Северный поток — 2» экономически необоснованным, а его запуск, по её словам, якобы лишит ряд стран возможности проводить свободную энергетическую политику.

Ситуацию также прокомментировал в своём Twitter бывший посол США в РФ Майкл Макфол. По его мнению, за полтора года своего президентства Трамп нанёс НАТО больший ущерб, чем «советские и российские лидеры» за 70 лет.

«Сотрудничество с Россией экономически выгодно Германии и Европе в отличие от тех сфер, которые сейчас настойчиво продвигает Дональд Трамп, в частности, в вопросе закупки сжиженного газа, что невыгодно и просто затратно для европейцев.

Реализация планов американского лидера как раз и превращает Европу мало того, что в заложника США, но ещё и в совершенно неграмотного в экономическом плане субъекта, неспособного самостоятельно определить порядок расходов, который тратит деньги по указке со стороны, совершенно не задумываясь, насколько это эффективно», — подчеркнул заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

Подчеркнём, что в декларации саммита уделено внимание ситуации в энергетической сфере, которая играет «важную роль» в общей безопасности стран НАТО. В частности, отмечается необходимость обеспечения неуязвимости членов блока перед перед политическими или принудительными манипуляциями в энергетике.

Стоит заметить, что компания-оператор строительства газопровода Nord Stream 2 AG призвала не политизировать «Северный поток — 2». Также отмечается, что проект с пятью инвесторами из ЕС имеет исключительно коммерческую направленность.

«Реализация нашего проекта не подвержена политическим настроениям, а идет в рамках комплексного процесса получения разрешений, следуя четко определенным законным требованиям, которые основаны на законодательстве ЕС и стран, а также на международных конвенциях», — подчеркнул представитель компании-оператора.