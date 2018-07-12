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Оценка «плохо»: после встречи с Меркель Трамп обвинил ФРГ в недофинансировании НАТО и поддержке «Северного потока — 2»
12 июля 2018, 11:39 • 243 • В мире
После встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на полях саммита НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп продолжил резко критиковать Берлин. В своём Twitter американский лидер назвал неприемлемым тот факт, что Россия получает прибыль благодаря энергетическому сотрудничеству с ЕС и строительству «Северного потока — 2». Также Трамп призвал страны — участницы альянса увеличить оборонные взносы, доведя их в конечном итоге до 4% от ВВП. Кроме того, Госдеп предупредил, что бизнес-структуры, сотрудничающие с российскими компаниями в сфере энергетических поставок, могут пострадать от американских санкций. По мнению экспертов, заявления главы Белого дома свидетельствуют о том, что переговоры продвигаются не очень удачно — союзники США не намерены отказываться от выгодных контрактов.
Gettyimages.ru © Sean Gallup
Дональд Трамп назвал неприемлемой ситуацию, по которой Россия будет получать прибыль благодаря газопроводу в Европу. Об этом президент США написал в своём Twitter. Таким образом, глава Белого дома продолжил критику в адрес стран блока НАТО, в частности, Германии, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2».
«Страны — члены НАТО дополнительно потратили миллиарды долларов (на оборону. — RT) с момента моего визита в прошлом году, выполняя мою просьбу, но этого недостаточно. США тратят гораздо больше. Границы Европы (защищаются) ПЛОХО! То, что от трубопровода Россия получает доллары, — неприемлемо!» — написал Трамп.
Глава Белого дома также отметил, что американские президенты в течение многих лет безуспешно пытаются заставить Германию и другие состоятельные страны НАТО увеличить расходы на защиту от России. По его словам, они платят лишь часть, тогда как США тратят миллиарды долларов.
Кроме того, в Государственном департаменте США предупредили бизнес-структуры, сотрудничающие с российскими компаниями в сфере энергетических поставок, о том, что они рискуют оказаться под санкциями. В ведомстве полагают, что «Северный поток — 2» подорвёт общую энергетическую безопасность и стабильность Европы. При этом Россия, как утверждают в дипведомстве, осознаёт воздействие своего проекта и будет использовать в своих интересах новый инструмент политического давления на страны континента.
«США выступают против проекта «Северный поток — 2». Мы не комментируем возможные будущие санкционные меры, но мы ясно дали понять, что компании, работающие в секторе российских экспортных трубопроводов, занимаются бизнесом, который несёт в себе риск санкций», — заявил представитель Госдепа.
«США стремятся заменить Россию в качестве основного энергопартнёра Европы»
Из заявлений Трампа можно сделать вывод, что основная цель его визита в Брюссель — желание добиться повышения расходов на оборону НАТО со стороны европейцев и их отказ от проекта «Северный поток — 2». Об этом заявил заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.
Давление, думаю, будет продолжаться, потому что Трампу не удаётся убедить европейцев в том, чего он хочет — в повышении расходов на оборону и в отказе от российского природного газа. Все остальные вопросы второстепенны», — сказал Шатров в беседе с RT.
Как считает политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, президент Соединённых Штатов достаточно последователен в своей политике и требованиях, предъявляемых партнёрам по блоку НАТО. По его словам, действующая администрация Белого дома путём оптимизации собственных расходов пытается сократить внешние обязательства страны.
«Первый момент — увеличение объёмов военных расходов странами НАТО. А поскольку военной-политический союз НАТО — прежде всего американская организация, полностью подчинённая США, то увеличение военных бюджетов европейских стран в конце концов будет работать в целом на увеличение военных ресурсов, которые находятся в распоряжении США. Вторая составляющая заключается в том, что требуя увеличить военные расходы Германии или других стран Западной Европы, Трамп тем самым перекладывает определённую часть военных обязательств, содержание военной инфраструктуры в Европе на самих европейцев, тем самым сокращая затраты США», — заявил Шаповалов в разговоре с RT.
Политолог отметил, что отказ от «Северного потока — 2» активно лоббируется Соединёнными Штатами в собственных интересах на протяжении долгого времени. По его словам, эта проблематика исключительно экономического характера, а не политического.
Безусловно, европейские страны должны это понимать, и, думаю, прекрасно понимают, что любые попытки вставить палки в колёса «Северному потоку — 2» — направлены прежде всего против Западной Европы, а не против какой-то мифической угрозы зависимости от России. Основная цель — лишить Европу альтернативного, более выгодного источника энергоресурсов в лице России», — заключил политолог.
«Северный поток — 2» под взором НАТО
11 июля в Брюсселе начался саммит НАТО. С самого начала форума президент США начал заявлять о «полной зависимости» Германии от России в энергетической сфере. Первое заявление на эту тему было сделано перед началом рабочего завтрака с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. По словам американского лидера, крайне печален и неприемлем тот факт, что Берлин участвует в «Северном потоке — 2» и платит «миллиарды долларов» Москве, но не настроен увеличивать взносы в Североатлантический альянс.
Однако немецкие официальные лица возразили на заявления Трампа. По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, страна не является заложником ни России, ни США, и позиционирует себя как гарант свободного мира. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, поделилась воспоминаниями о временах, когда существовали СССР и ГДР.
«Я сама помню, как часть Германии контролировалась СССР. Я очень рада, что сегодня мы едины и свободны, и можем говорить, что проводим независимую политику и принимаем самостоятельные решения», — подчеркнула Меркель.
В течение дня немецкий лидер провела встречу с Трампом, в рамках которой они обсудили расходы на оборону, торговлю и «Северный поток — 2».
Президент Франции Эммануэль Макрон также не согласился с тем, что ФРГ находится в российской зависимости. К тому же вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис назвал такую риторику со стороны президента США неполезной.
Между тем подобная позиция американского лидера вызвала одобрение у лидеров стран Прибалтики, которые подчеркнули, что неоднократно заявляли об отсутствии необходимости строительства газопровода. По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, Таллин не понимает, зачем нужен подобный проект. Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала «Северный поток — 2» экономически необоснованным, а его запуск, по её словам, якобы лишит ряд стран возможности проводить свободную энергетическую политику.
Ситуацию также прокомментировал в своём Twitter бывший посол США в РФ Майкл Макфол. По его мнению, за полтора года своего президентства Трамп нанёс НАТО больший ущерб, чем «советские и российские лидеры» за 70 лет.
Реализация планов американского лидера как раз и превращает Европу мало того, что в заложника США, но ещё и в совершенно неграмотного в экономическом плане субъекта, неспособного самостоятельно определить порядок расходов, который тратит деньги по указке со стороны, совершенно не задумываясь, насколько это эффективно», — подчеркнул заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.
Подчеркнём, что в декларации саммита уделено внимание ситуации в энергетической сфере, которая играет «важную роль» в общей безопасности стран НАТО. В частности, отмечается необходимость обеспечения неуязвимости членов блока перед перед политическими или принудительными манипуляциями в энергетике.
Стоит заметить, что компания-оператор строительства газопровода Nord Stream 2 AG призвала не политизировать «Северный поток — 2». Также отмечается, что проект с пятью инвесторами из ЕС имеет исключительно коммерческую направленность.
«Реализация нашего проекта не подвержена политическим настроениям, а идет в рамках комплексного процесса получения разрешений, следуя четко определенным законным требованиям, которые основаны на законодательстве ЕС и стран, а также на международных конвенциях», — подчеркнул представитель компании-оператора.
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