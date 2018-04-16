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Оценка «неудовлетворительно»: проверка МЧС выявила серьёзные нарушения правил пожарной безопасности на 50% объектов
16 апреля 2018, 16:09 • 39 • В России
Сотрудники МЧС рассказали о первых результатах масштабной проверки торговых центров и других объектов массового пребывания людей по всей стране. В 50% из 19 тыс. проинспектированных учреждений выявлены нарушения, всего их зарегистрировано более 140 тыс. Работа 40 объектов уже приостановлена. Кроме того, спасатели будут добиваться закрытия ещё 111 торгово-развлекательных центров и других учреждений.
РИА Новости
Сотни тысяч нарушений
Еникеев в ходе селекторного совещания в МЧС заявил, что в свыше семи тысяч проверенных объектов выявлены проблемы с системами пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Кроме того, у более 10 тысяч зданий эвакуационные пути и выходы выполнены с серьёзными нарушениями пожарной безопасности. В частности, при их отделке использовались горючие материалы.
Госинспектор среди частых нарушений также выделил неудовлетворительное состояние систем противодымной защиты, а также систем автоматического пожаротушения.
По его словам, в ходе инспекции было установлено, что сотрудники 4,5 тысячи объектов не обладают необходимыми знаниями в сфере пожарной безопасности.
МЧС закрывает торговые центры
По итогам проверок в отношении 1,8 тысяч должностных лиц и 363 юридических лиц были начаты административные дела в связи с обнаруженными нарушениями.
Еникеев подчеркнул, что всего сотрудники МЧС планируют проинспектировать более 84 тысяч объектов, в числе которых около 10,5 тысяч торгово-развлекательных центров.
Подмосковье не готово к пожарам
По фактам выявленных нарушений требований пожарной безопасности возбуждено 38 дел об административных правонарушениях в отношении юридических лиц и 59 в отношении должностных. Для принятия мер в рамках административного производства в адрес прокуратуры направлено 531 информационное письмо о неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов.
Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня»
По версии следствия, главной причиной трагедии стало несоблюдение норм пожарной безопасности. Обвиняемыми по делу проходят управляющая ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок, генеральный директор торгового центра Юлия Богданова, начальник инспекции областного Госстройнадзора Танзилия Комкова, технический директор ТЦ Георгий Соболев, охранник «Зимней вишни» Сергей Антюшин, директор фирмы, обслуживавшей пожарные сигнализации в торговом комплексе, Игорь Полозиненко, монтёр пожарных сигнализаций Александр Никитин, а также начальник пожарного караула Сергей Генин.
Сообщалось, что в первые дни после пожара в «Зимней вишне» ряд российских компаний начали поиск специалистов по безопасности. В течение трёх суток после трагедии на рекрутинговых порталах были открыты более 20 соответствующих вакансий.
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