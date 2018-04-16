Оценка «неудовлетворительно»: проверка МЧС выявила серьёзные нарушения правил пожарной безопасности на 50% объектов

Сотрудники МЧС рассказали о первых результатах масштабной проверки торговых центров и других объектов массового пребывания людей по всей стране. В 50% из 19 тыс. проинспектированных учреждений выявлены нарушения, всего их зарегистрировано более 140 тыс. Работа 40 объектов уже приостановлена. Кроме того, спасатели будут добиваться закрытия ещё 111 торгово-развлекательных центров и других учреждений.

Сотни тысяч нарушений



МЧС России отчиталось о предварительных результатах проверок, которые начались после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. В список инспектируемых объектов попали торговые центры, библиотеки, гостиницы, больницы, музеи, спортивные и концертные комплексы и другие учреждения.

«На 19 тысячах объектах, что составляет 50% от проверенных, выявлено более 140 тысяч нарушений противопожарных требований», — цитирует ТАСС главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору Рината Еникеева.

Еникеев в ходе селекторного совещания в МЧС заявил, что в свыше семи тысяч проверенных объектов выявлены проблемы с системами пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Кроме того, у более 10 тысяч зданий эвакуационные пути и выходы выполнены с серьёзными нарушениями пожарной безопасности. В частности, при их отделке использовались горючие материалы.

Госинспектор среди частых нарушений также выделил неудовлетворительное состояние систем противодымной защиты, а также систем автоматического пожаротушения.

Кроме того, серьёзные опасения у спасателей вызывает и квалификация персонала в указанных учреждениях.

По его словам, в ходе инспекции было установлено, что сотрудники 4,5 тысячи объектов не обладают необходимыми знаниями в сфере пожарной безопасности.

МЧС закрывает торговые центры



Во время проверки были выявлены 152 объекта, строительство и реконструкция которых производились без разработанных и согласованных с МЧС условий, учитывающих специфику противопожарной защиты. Кроме того, эксплуатация 400 учреждений производилась без разрешения. Спасатели будут добиваться закрытия 111 торгово-развлекательных центров и других объектов с массовым пребыванием людей из-за нарушений требований пожарной безопасности.

К настоящему моменту по инициативе ведомства уже приостановлена работа 40 объектов, детских игровых зон и кинозалов.

По итогам проверок в отношении 1,8 тысяч должностных лиц и 363 юридических лиц были начаты административные дела в связи с обнаруженными нарушениями.

Еникеев подчеркнул, что всего сотрудники МЧС планируют проинспектировать более 84 тысяч объектов, в числе которых около 10,5 тысяч торгово-развлекательных центров.

Подмосковье не готово к пожарам



Особое внимание МЧС уделил учреждениям в Подмосковье. Как сообщили в ведомстве, в период с 28 марта по 10 апреля 2018 года сотрудниками государственного пожарного надзора проведены проверки 673 объектов с массовым пребыванием людей, в том числе детей. Это ТРЦ, объекты образовательной деятельности, спортивные комплексы и культурно-досуговые учреждения, из них 549 — торговые и развлекательные центры.

По итогам проведённых проверок на 624 объектах выявлено 3839 нарушений требований пожарной безопасности, из них в 531 торговом и развлекательном центре выявлено 3313 нарушений.

По фактам выявленных нарушений требований пожарной безопасности возбуждено 38 дел об административных правонарушениях в отношении юридических лиц и 59 в отношении должностных. Для принятия мер в рамках административного производства в адрес прокуратуры направлено 531 информационное письмо о неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов.

Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня»



Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» привлёк внимание к пожарной безопасности. В результате трагедии погибли 64 человека, среди них 41 ребёнок.

Ранее по факту пожара в ТЦ были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, главной причиной трагедии стало несоблюдение норм пожарной безопасности. Обвиняемыми по делу проходят управляющая ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок, генеральный директор торгового центра Юлия Богданова, начальник инспекции областного Госстройнадзора Танзилия Комкова, технический директор ТЦ Георгий Соболев, охранник «Зимней вишни» Сергей Антюшин, директор фирмы, обслуживавшей пожарные сигнализации в торговом комплексе, Игорь Полозиненко, монтёр пожарных сигнализаций Александр Никитин, а также начальник пожарного караула Сергей Генин.

Сообщалось, что в первые дни после пожара в «Зимней вишне» ряд российских компаний начали поиск специалистов по безопасности. В течение трёх суток после трагедии на рекрутинговых порталах были открыты более 20 соответствующих вакансий.