«Оценка его фигуры ещё впереди»: политики и общественные деятели — о роли Бориса Ельцина в истории современной России

30 лет назад Борис Ельцин был избран первым президентом России (тогда — РСФСР). Ранее он занимал должность первого секретаря Московского горкома и секретаря ЦК КПСС. В 1987 году Ельцин выступил с критикой темпов перестройки в СССР. В 1990 году он стал лидером либеральной оппозиции в Советском Союзе и был избран председателем Верховного совета РСФСР. По его инициативе были существенно расширены полномочия республиканских властей. Почти через месяц после первых в истории России президентских выборов Борис Ельцин принёс присягу и вступил в должность главы государства, которую он занимал более восьми лет. Опрошенные RT политики и общественные деятели оценили политическое наследие Бориса Ельцина.

12 июня 1991 года в России (РСФСР) прошли первые в истории страны выборы президента. Вместе с главой государства на них избирался и вице-президент. Участвовали в избирательной гонке шесть пар кандидатов. На пост главы государства претендовали Борис Ельцин, Николай Рыжков, Владимир Жириновский, Аман Тулеев, Альберт Макашов и Вадим Бакатин. В голосовании приняли участие свыше 79 млн избирателей. В первом туре победу одержал Борис Ельцин, набравший более 57% голосов. Вице-президентом стал шедший с ним в паре Александр Руцкой. 10 июля 1991 года Борис Ельцин принёс присягу и официально стал президентом РСФСР. В 1996 году он вновь победил на выборах президента, но страна уже носила название Российская Федерация. Однако до конца второго срока он не доработал, сложив с себя полномочия 31 декабря 1999 года.

RT поинтересовался у российских политиков и общественных деятелей, как они оценивают роль Бориса Ельцина в истории современной России?

Член Совета федерации Федерального собрания РФ Владимир Лукин, в 1990-е годы — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США и депутат Государственной Думы:

«Я бы оценил роль Ельцина как значимую. Это один из главных исторических персонажей третьей русской революции ХХ столетия. У крупной личности всегда есть крупные достоинства и крупные проблемы, но, несомненно, это одна из ведущих фигур бурного конца ХХ века. Борис Николаевич Ельцин, с которым мне приходилось непосредственно общаться и работать, имел много положительных и отрицательных качеств. Он был человеком очень смелых и очень мужественных решений, рискованных для самого себя, решительным и довольно суровым к своим оппонентам и врагам, но при этом не злопамятным. Он был человеком с большими личными страстями и с большими личными достоинствами. Судить о нём объективно пока рано. Это была личность, которая бросила вызов всему существовавшему тогда, в том числе и своей собственной судьбе. Это секретарь обкома, который стал одним из лидеров антикоммунистистической и демократической революции. Для этого надо обладать характером. Вместе с тем у него были черты, которые свойственны крупному политику, но которые у меня лично не вызывают больших симпатий. Например, стремление к власти у него было очень сильным и иногда преобладало над иными соображениями. Но, наверное, во время революций, кто не так сильно стремился к власти, тот её и не получал».

Предвыборный митинг в поддержку кандидатуры Ельцина на пост Президента РСФСР на Манежной площади в Москве

РИА Новости

© Олег Ласточкин

Специальный представитель Государственной Думы РФ по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин, с 1996 года — директор Института стран СНГ:

«Я бы сказал, что роль Ельцина в истории России отрицательная. Он руководствовался своим представлением о том, что такое для России «хорошо», а что такое «плохо». Но все его благие намерения перевешиваются тем ущербом, который он в целом нанёс российскому государству. Распад СССР, к которому он приложил руку и стал чуть ли не главным его демиургом, на самом деле означал распад большой России. Его попытки играть на чувствах русского населения при ближайшем рассмотрении обернулись большими проблемами как раз для этого самого русского населения, которое оказалось в результате распада СССР в раздробленном состоянии. Мотивом действий Ельцина была борьба за власть в противостоянии с союзным центром, ну а затем — попытки реализовать в России сценарий построения антисоциалистического государства. Он несёт ответственность за шоковую терапию, за бездарную войну в Чечне и за политический кризис 1993 года, который окончился стрельбой по Белому дому. При нём произошла грабительская приватизация. При этом надо отметить, что он не был ординарной личностью. С точки зрения воли и решимости он на голову превосходил своих оппонентов и использовал эту способность для удержания власти. Оппозиция предпочла конформизм ссорам с Ельциным, которого она боялась».

Борис Ельцин после голосования

РИА Новости

© В. Чистяков

Николай Травкин, один из создателей Демократической партии России, в 1990-е годы — депутат Государственной Думы и член Правительства РФ:

«Я не любитель оценивать прошлое. Однозначно можно сказать, что Ельцин был избран дважды. Ему была оказана сумасшедшая поддержка и доверие. Люди могли определить свои симпатии: оставлять всё как в СССР, либо развиваться в сторону продвинутой части планеты. Большинство сделало выбор в пользу Ельцина, не навязанный, а осознанный. А дальше было много ошибок, но всё это — в прошлом».

Режиссёр Карен Шахназаров:

«С одной стороны, я всегда негативно относился к Борису Николаевичу, считая, что он нанёс довольно большой ущерб России. С другой стороны, в его появлении на политической арене есть историческая логика. Иногда историческая логика становится понятна спустя десятилетия или даже столетия. Это сдерживает меня от поспешных выводов относительно Ельцина. Оценка его фигуры ещё впереди. Моя же личная эмоциональная оценка, повторюсь, негативная. Я видел, во что превратилась страна. Было ощущение, что ей конец. Но мой личный опыт — это не главное при оценке исторической личности».

Подсчет голосов на одном из избирательных участков

РИА Новости

© Птицын

Журналист Владимир Познер:

«Если положить на чаши весов то, что я считал бы положительным, и всё, что я считаю отрицательным, то в моём случае положительное, безусловно, перетянет. Он получил в наследство Россию со всеми чертами Советского Союза. И я считаю, что благодаря ему СССР не стало, и это — гигантское достижение. Оно само по себе перетягивает всё остальное. Я считаю, что советская система превратила людей в рабов — не в прямом смысле, но по сути это было так. Благодаря Ельцину мы стали людьми свободными. В недостаточной степени, потому что за такое время добиться этого просто невозможно, но тем не менее. Мы сегодня не боимся говорить, что мы думаем, мы не боимся вести себя, как мы хотим. Это величайшие завоевания, для меня это главное, что он сделал».

Сергей Филатов, в 1990-е годы — первый заместитель председателя Верховного совета РФ и руководитель Администрации президента РФ:

«И его, и Горбачёва я считаю людьми историческими. Они сделали шаг в сторону преобразования страны, её экономики, её политической системы, её взаимоотношения с другими странами. Построить политическую систему в любой стране очень сложно. Всех тянет к вертикали, к тому, чтобы в одних руках держать всё. Вот они сделали попытку правления не в одних руках, а подконтрольно обществу. Другое дело, что не всё получается. Но то, что сегодня считается ошибкой, завтра уже может считаться успехом и выдающимся решением. Я считаю, что его деятельность была очень плодотворной, очень важной и требующей изучения. И у Ельцина, и у Горбачёва не было команды, и они пытались сделать всё своим умом и своими силами. Сейчас у руководства есть мнение, что либерализм — это самое негативное явление. Это неправильно. Либерализм и консерватизм — это две ведущие силы. Они должны уравновешивать систему на протяжении всей жизни, и мешать этому нельзя».

Борис Ельцин во время церемонии принятия присяги и вступления в должность президента РСФСР

РИА Новости

© Юрий Абрамочкин

Писатель Александр Проханов, в 1990-е годы — главный редактор газеты «День»:

«Я отношусь к Ельцину как к чудовищу и являюсь лютым антиельцинистом. Ельцинизм — это колоссальное явление, которое кроется и в мировой политике, и в истории России, и в истории человеческой психологии. И я оцениваю роль Ельцина очень плохо».

Член Федерального политического совета Партии роста Сергей Станкевич, в 1990-е годы — член Верховного Совета СССР, первый заместитель председателя Моссовета, советник президента России:

«У Ельцина была несомненно выдающаяся роль, это был лидер таранного типа. Ельцин возглавил слом советской системы, чтобы произвести демократическую революцию. Есть споры по поводу того, надо это было делать или не надо, но поскольку реформы, проводившиеся КПСС, особого результата не давали, то выбора у Ельцина не было. Вот дальше у него начались проблемы, потому что его революционная роль была исчерпана, а в качестве строителя он себя проявил не лучшим образом. Баланс у него сложный, но я считаю, что история оценит его со знаком плюс. Выборы в июне 1991 года были абсолютно честным, высококонкурентными. Было шесть кандидатов, никакие деньги в этих выборах не участвовали, а участвовали миллионы бескорыстных энтузиастов. Голосование было абсолютно искренним, и нельзя сомневаться, что Ельцин был искренним выбором российского народа».

РИА Новости

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Председатель Центрального комитета КПРФ, депутат Государственной думы Геннадий Зюганов:

«За время своего президентства Ельцин принёс стране немало трагедий и несчастий. Ельцин отрёкся от своих прежних взглядов и принципов и стал беспощадно ломать всё, что было построено в стране. Он ставил свои политические амбиции выше интересов государства, сохранения его территориальной целостности и уважительного отношения к истории. Должную оценку ельцинщине мы дали ещё в 1999 году. Она выразилась в томах документально зафиксированных преступлений бывшего президента России при подготовке к его импичменту в Государственной Думе. К сожалению, нам тогда не хватило голосов. Однако не только коммунисты, но и представители самых разных думских фракций и депутатских групп в своих выступлениях с трибуны парламента признали разрушительный характер ельцинского правления».

Сергей Шахрай, в 1990-е годы — заместитель председателя правительства РФ, один из авторов Конституции России:

«Ельцин не допустил гражданской войны в России на таком переломе. Когда-нибудь это многие поймут. Не было репрессий, не было лагерей. Фигура такого масштаба всегда противоречива. Но в случае с Ельциным по сумме баллов — безусловно позитивная. Была сохранена Россия. В 1993 году он поступил единственно возможным способом. Противники его загоняли и создавали почти безвыходную ситуацию, тогда он действовал адекватно и решительно. При Ельцине в критических ситуациях, перед выходом людей на баррикады, запускался референдум. Время проходило, пар политического котла спускался, страна продвигалась вперёд, пусть немножко, но отползала от обрыва гражданской войны».

Александр Руцкой и Кирсан Илюмжинов у Дома Советов РФ, события 1993 года

РИА Новости

© Виталий Арутюнов

Александр Руцкой, в 1991—1993 годах — вице-президент Российской Федерации:

«Когда Ельцин в 1999 году принял решение уйти, он написал мне письмо: «Александр Владимирович, я сожалею, что наши отношения сложились именно таким образом. К моему глубокому сожалению, вы оказались правы, чем всё это закончится». А всё это закончилось дефолтом, самым позорным явлением в экономике — неспособностью страны платить по внутренним и внешним долгам. Всё, что можно было развалить, было развалено. Всё, что можно было разворовать, было разворовано. Сам Чубайс говорил о том периоде деятельности, что приватизация не носила экономического характера, нам было до одного места — дёшево, дорого или бесплатно раздать. Наша задача был вбить гвоздь в крышку гроба коммунизма. А глава государства был при этом Ельцин. До сей поры мы расхлёбываем, что было сделано в тот период. Был совершён государственный переворот, преступление. Били из танков, из крупнокалиберных пулемётов (по зданию Белого дома в 1993 году. — RT), потом наврали, что погибло 120—130 человек, там тысячи людей погибли. На руках этого человека кровь своих соотечественников. По отношению к стране и народу было совершено преступление. Как вы считаете, это нормально, что глава государства призывает Бога хранить Америку, а сам пустил Россию на разграбление? Всегда деятельность человека оценивается результатом его работы. Результат работы Ельцина — это дефолт».