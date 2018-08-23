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«Оценивая риски»: «Промсвязьбанк» готов поддержать подпавшие под антироссийские санкции оборонные предприятия
23 августа 2018, 01:24 • 36 • В России
ПАО «Промсвязьбанк» намерен предоставить оборонным предприятиям РФ гибкие условия кредитования и конкурентные ставки, заявили топ-менеджеры финансового института на форуме «Армия-2018». Как сообщил глава временной администрации банка Пётр Фрадков, специалисты учреждения выстроят «концептуально новый подход» к сотрудничеству с военной промышленностью. С января 2018 года «Промсвязьбанк» является опорной организацией для операций по Гособоронзаказу. В планах банка на ближайшие пять лет — трёхкратный рост активов и двукратное увеличение клиентской базы.
Форум «Армия-2018» в подмосковном парке «Патриот» РИА Новости © Алексей Куденко
Руководитель временной администрации ПАО «Промсвязьбанк» Пётр Фрадков заявил о готовности организации предложить «концептуально новый подход» к взаимодействию с оборонно-промышленным комплексом (ОПК) РФ.
«Сейчас сложилась ситуация, когда банки работают с ОПК как с клиентами. Мы же попытаемся выстроить работу с отраслью, комплексно оценивая риски, предложим новое качество сервиса и кредитного сопровождения... Всё это должно повысить эффективность нашей работы», — заявил Фрадков, выступая на панельной дискуссии в рамках военно-технического форума «Армия-2018».
Напомним, что в январе 2018 года правительство назначило «Промсвязьбанк» опорным финансовым учреждением для операций по Гособоронзаказу (ГОЗ), крупным госконтрактам и кредитованию предприятий ОПК. Также банк вовлечён в процесс диверсификации оборонного сектора.
Как сообщил на форуме замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, в России назрела необходимость в создании «специализированного банка, который будет на 100% государственным». По его словам, в ближайшем будущем организационно-правовая форма банка будет изменена.
Появление опорного банка для операций по ГОЗ, как считает Моисеев, отвечает государственной стратегии по созданию «внутренней независимой финансовой системы».
Во время дискуссии глава «Объединённой судостроительной компании» Алексей Рахманов заявил, что ожидает от «Промсвязьбанка» кредитные предложения со ставками ниже рыночных и упрощение расчётов в системе ГОЗ (привязка предприятия к единому счёту).
В своей презентации фининститут привёл пример комплексной поддержки оборонного предприятия, которая предусматривает кредитование под ставку в 7,1%. Руководитель блока «Промсвязьбанка» по работе с предприятиями ОПК Олег Минаев заверил, что организация собирается предоставлять «гибкие условия кредитования» и «конкурентную ставку».
4 июня вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что «Промсвязьбанк» уже прокредитовал несколько компаний, которые были внесены в санкционные списки США.
С конца 2017 года финучреждение проходит процедуру докапитализации. В общей сложности «Промсвязьбанк» получил от ЦБ 243 млрд рублей. Прошлый год закончился для банка убытком в 405 млрд рублей, однако по итогам нынешнего года организация выйдет на получение прибыли.
К 2023 году «Промсвязьбанк» планирует в несколько раз увеличить активы (со 100 до 300 млрд рублей), пассивы (с 389 до 800 млрд рублей) и клиентскую базу (с 2,5 до 6 млн человек).
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