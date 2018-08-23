«Оценивая риски»: «Промсвязьбанк» готов поддержать подпавшие под антироссийские санкции оборонные предприятия

ПАО «Промсвязьбанк» намерен предоставить оборонным предприятиям РФ гибкие условия кредитования и конкурентные ставки, заявили топ-менеджеры финансового института на форуме «Армия-2018». Как сообщил глава временной администрации банка Пётр Фрадков, специалисты учреждения выстроят «концептуально новый подход» к сотрудничеству с военной промышленностью. С января 2018 года «Промсвязьбанк» является опорной организацией для операций по Гособоронзаказу. В планах банка на ближайшие пять лет — трёхкратный рост активов и двукратное увеличение клиентской базы.

Руководитель временной администрации ПАО «Промсвязьбанк» Пётр Фрадков заявил о готовности организации предложить «концептуально новый подход» к взаимодействию с оборонно-промышленным комплексом (ОПК) РФ.

«Сейчас сложилась ситуация, когда банки работают с ОПК как с клиентами. Мы же попытаемся выстроить работу с отраслью, комплексно оценивая риски, предложим новое качество сервиса и кредитного сопровождения... Всё это должно повысить эффективность нашей работы», — заявил Фрадков, выступая на панельной дискуссии в рамках военно-технического форума «Армия-2018».

Напомним, что в январе 2018 года правительство назначило «Промсвязьбанк» опорным финансовым учреждением для операций по Гособоронзаказу (ГОЗ), крупным госконтрактам и кредитованию предприятий ОПК. Также банк вовлечён в процесс диверсификации оборонного сектора.

Руководитель временной администрации ПАО «Промсвязьбанк» Пётр Фрадков

РИА Новости

Как сообщил на форуме замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, в России назрела необходимость в создании «специализированного банка, который будет на 100% государственным». По его словам, в ближайшем будущем организационно-правовая форма банка будет изменена.

Появление опорного банка для операций по ГОЗ, как считает Моисеев, отвечает государственной стратегии по созданию «внутренней независимой финансовой системы».

Ключевая задача «Промсвязьбанка» — поддержка оборонной отрасли, и прежде всего предприятий, подпавших под санкции США. Кроме того, он будет финансировать строительство новых производственных мощностей и закупку оборудования.

Во время дискуссии глава «Объединённой судостроительной компании» Алексей Рахманов заявил, что ожидает от «Промсвязьбанка» кредитные предложения со ставками ниже рыночных и упрощение расчётов в системе ГОЗ (привязка предприятия к единому счёту).

В своей презентации фининститут привёл пример комплексной поддержки оборонного предприятия, которая предусматривает кредитование под ставку в 7,1%. Руководитель блока «Промсвязьбанка» по работе с предприятиями ОПК Олег Минаев заверил, что организация собирается предоставлять «гибкие условия кредитования» и «конкурентную ставку».

4 июня вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о том, что «Промсвязьбанк» уже прокредитовал несколько компаний, которые были внесены в санкционные списки США.

С конца 2017 года финучреждение проходит процедуру докапитализации. В общей сложности «Промсвязьбанк» получил от ЦБ 243 млрд рублей. Прошлый год закончился для банка убытком в 405 млрд рублей, однако по итогам нынешнего года организация выйдет на получение прибыли.

К 2023 году «Промсвязьбанк» планирует в несколько раз увеличить активы (со 100 до 300 млрд рублей), пассивы (с 389 до 800 млрд рублей) и клиентскую базу (с 2,5 до 6 млн человек).