Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В порту Бердянска гремят мощные взрывы. Что случилось?
Ликвидирован известный украинский неонацист
Российские ТОСы уничтожили позиции боевиков «Азова» в Мариуполе
"Осталось зачистить окраины": Военкор из окопа рассказал о главной поб...
Главная / Украина

Оцениваем ситуацию беспристрастным взглядом – стоило ли оно того?

24 марта 2022, 15:45  •  759 • Украина
Сначала о безусловном успехе. Под контроль взяли всё Азовское побережье. Азовское море фактически целиком российское. Насколько это ценно, поинтересуйтесь у рыбаков: раньше о вылове рыбы с Киевом подолгу договаривались, годами согласовывали вылов, хамсу с пеленгасом приходилось брать с боем. К тому же, приходилось задействовать пограничный флот в борьбе с украинскими браконьерами (у российского берега лов шёл значительно лучше). Кстати, рыбы в Азовском море в 6,5 раз больше, чем в Каспийском.
Сюжет: Украинский кризис, Международные конфликты
Это была первая выгода, а вот вам вторая. Прорвали водную блокаду Крыма, заработал Северо-Крымский канал. На север полуострова вернулась жизнь – мало того, что вновь зацветут местные сады, ожидается немалый урожай риса (его Украина в своё время поставляла на экспорт, крымский рис считался чуть ли не самым качественным). Рисоводство традиционно сочетается с разведением пресноводной рыбы. Даже в голодную первую половину девяностых годов на столах у крымчан всегда были недорогие карпы и толстолобики.
Освобождение Херсонской области и части Запорожской даёт и безусловную третью выгоду. Сельскохозяйственные области Таврии получают возможность реализовать свой урожай в сезон в Крыму. У селян появятся деньги – впервые за восемь лет, не придётся гноить урожай на полях, а в Крыму подешевеют фрукты и овощи – долой московские цены! Кстати, вполне можно будет отказаться и от турецкого импорта. Вообще, реализуемая крымским руководством идея объединения Крыма с историческими землями Таврической губернии несёт целый ряд выгод и превращает республику в стремительно развивающийся кластер на юге России.
И это – всего за месяц! «Наша версия» уже сообщала о том, что интеграция южных земель проходит стремительными темпами, Таврия смотрит российское телевидение и рассчитывается за товары в рублях. А ещё практически все освобождённые южные города (само собой, за исключением Мариуполя) сохранены в целости.
Освобождены от оккупантов значительные части Донецкой и Луганской народных республик. Народная милиция, которой в последние годы явно недоставало боевого опыта, пообстрелялась, и проявляет неплохую боеспособность. Неясно, правда, отчего руководство ДНР категорически не желает принимать добровольцев из России, наотрез отказывая даже опытным командирам «Русской весны», но, по-видимому, Денис Пушилин знает, что делает. Чем больше боевого опыта, тем выше боеспособность, не так ли? Так или иначе, территориально приросли и народные республики. И это – безусловная выгода.
И не забываем о наших тактических успехах. Окружён Харьков, блокированы Чернигов и Сумы. Киев практически в кольце, и оно день ото дня сужается. Блокирован Николаев, и с суши, и с моря. А ведь России противостоит 300-тысячная украинская армия и 100-тысячная территориальная оборона, не считая карательных добровольческих отрядов украинских националистов. Как ни крути, наши успехи в деле денацификации и демилитаризации Украины очевидны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


759
Источник
Похожие новости
23 марта 2022, 05:55
Ликвидирован известный украинский неонацист
23 марта 2022, 07:40
Российские ТОСы уничтожили позиции боевиков «Азова» в Мариуполе
23 марта 2022, 09:25
Бандеровский террор на официальном уровне: шокирующий документ из Одессы
23 марта 2022, 15:15
В Москве начались консультации, посвящённые будущему украинской территории
23 марта 2022, 13:30
Состоятельные «беженцы» вывозят богатства через Венгрию – через Румынию небезопасно
24 марта 2022, 15:45
Оцениваем ситуацию беспристрастным взглядом – стоило ли оно того?
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 марта 2022, 09:55
В порту Бердянска гремят мощные взрывы. Что случилось?
24 марта 2022, 14:00
Провал ЦБ обернулся громкой отставкой: Набиуллина молчит - объясняться пришлось Лавро...
24 марта 2022, 06:25
Чему британцы учили украинских солдат в Донбассе: Тайник с документами выдал неудобну...
24 марта 2022, 00:35
Ой как неудобно вышло: Финляндия осталась без бумаги из-за санкций против России
24 марта 2022, 00:35
Эпоха унижений для России закончилась. Кто на выход за Чубайсом?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 марта 2022, 18:15
Мистер Шольц, ты неправ! Ликование "Лужников" ошеломило иностранцев
18 марта 2022, 14:10
Минобороны России двумя пусками "Искандера" наказало нацистов в Запорожье
19 марта 2022, 13:30
Европа начала тонуть в санкциях: Глава Deutsche Bank обратился к властям Германии
19 марта 2022, 11:10
Крымский политолог предложил способ обезвредить Украину: "Самая надёжная гарантия"
21 марта 2022, 08:05
В Киеве переоценили националистов в Мариуполе: Те, кто "не будут сдаваться", уже бегут
23 марта 2022, 09:25
Бандеровский террор на официальном уровне: шокирующий документ из Одессы
19 марта 2022, 08:15
Украина выставила ценник на воду Северо-Крымского канала
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.