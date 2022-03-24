Оцениваем ситуацию беспристрастным взглядом – стоило ли оно того?

Сначала о безусловном успехе. Под контроль взяли всё Азовское побережье. Азовское море фактически целиком российское. Насколько это ценно, поинтересуйтесь у рыбаков: раньше о вылове рыбы с Киевом подолгу договаривались, годами согласовывали вылов, хамсу с пеленгасом приходилось брать с боем. К тому же, приходилось задействовать пограничный флот в борьбе с украинскими браконьерами (у российского берега лов шёл значительно лучше). Кстати, рыбы в Азовском море в 6,5 раз больше, чем в Каспийском.

Сюжет: Украинский кризис, Международные конфликты

Это была первая выгода, а вот вам вторая. Прорвали водную блокаду Крыма, заработал Северо-Крымский канал. На север полуострова вернулась жизнь – мало того, что вновь зацветут местные сады, ожидается немалый урожай риса (его Украина в своё время поставляла на экспорт, крымский рис считался чуть ли не самым качественным). Рисоводство традиционно сочетается с разведением пресноводной рыбы. Даже в голодную первую половину девяностых годов на столах у крымчан всегда были недорогие карпы и толстолобики.

Освобождение Херсонской области и части Запорожской даёт и безусловную третью выгоду. Сельскохозяйственные области Таврии получают возможность реализовать свой урожай в сезон в Крыму. У селян появятся деньги – впервые за восемь лет, не придётся гноить урожай на полях, а в Крыму подешевеют фрукты и овощи – долой московские цены! Кстати, вполне можно будет отказаться и от турецкого импорта. Вообще, реализуемая крымским руководством идея объединения Крыма с историческими землями Таврической губернии несёт целый ряд выгод и превращает республику в стремительно развивающийся кластер на юге России.

И это – всего за месяц! «Наша версия» уже сообщала о том, что интеграция южных земель проходит стремительными темпами, Таврия смотрит российское телевидение и рассчитывается за товары в рублях. А ещё практически все освобождённые южные города (само собой, за исключением Мариуполя) сохранены в целости.

Освобождены от оккупантов значительные части Донецкой и Луганской народных республик. Народная милиция, которой в последние годы явно недоставало боевого опыта, пообстрелялась, и проявляет неплохую боеспособность. Неясно, правда, отчего руководство ДНР категорически не желает принимать добровольцев из России, наотрез отказывая даже опытным командирам «Русской весны», но, по-видимому, Денис Пушилин знает, что делает. Чем больше боевого опыта, тем выше боеспособность, не так ли? Так или иначе, территориально приросли и народные республики. И это – безусловная выгода.

И не забываем о наших тактических успехах. Окружён Харьков, блокированы Чернигов и Сумы. Киев практически в кольце, и оно день ото дня сужается. Блокирован Николаев, и с суши, и с моря. А ведь России противостоит 300-тысячная украинская армия и 100-тысячная территориальная оборона, не считая карательных добровольческих отрядов украинских националистов. Как ни крути, наши успехи в деле денацификации и демилитаризации Украины очевидны.