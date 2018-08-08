«Отсечь иную точку зрения»: США намерены бороться с «российской дезинформацией» в Македонии

Правительственное агентство США по международному развитию (USAID) готово выделить $5 млн на повышение «медийной грамотности» населения Македонии и обучение местных журналистов. Такие данные содержатся в материалах гранта, с которым ознакомился RT. В документе отмечается, что Соединённые Штаты помогут македонцам научиться «отличать достоверную информацию от ложной». Причиной запуска нового проекта называется «распространение дезинформации» в регионе, которое, по мнению Вашингтона, якобы поддерживается Россией. Эксперты отмечают, что голословные обвинения в отношении Москвы всё чаще становятся основанием для получения финансирования, а истинной целью USAID является создание «системы пропаганды» на Балканах.

Соединённые Штаты намерены выделить $5 млн на повышение медийной грамотности населения Македонии, работу с «независимыми журналистами» и внедрение этических стандартов в редакционной политике македонских СМИ.

Как отмечается в материалах гранта американского правительственного Агентства по международному развитию (USAID), такие меры необходимы в связи с тем, что «в последние годы в Македонии активизировалась деятельность по распространению дезинформации».

«Разочарование в демократических процессах»

При этом в документе правительственного агентства США заявляется о том, что «кампании дезинформации» якобы поддерживаются Россией.

«В последние годы в Македонии активизировалась деятельность по распространению дезинформации. Образцом для такого рода кампаний, предположительно поддерживаемых Россией, служат усилия недемократических режимов в других странах региона. При прежнем правительстве кампании по дезинформации стали для Македонии привычным явлением и разожгли в обществе губительную рознь, а также вызвали повсеместное замешательство и разочарование в демократических процессах и ценностях в целом», — говорится в документе.

По мнению USAID, дезинформационные кампании продолжатся на Балканах и в 2018 году, что и определяет необходимость реализации нового проекта по повышению медиаграмотности населения Македонии. Примечательно, что при обосновании угрозы дезинформации со стороны России используются доводы негосударственного европейского мозгового центра — Европейского совета по международным отношениям.

AFP

© Roberto Schmidt

«Европейский совет по международным отношениям ожидает, что на 2018 год придётся «начало новой российской (дезинформационной. — RT) кампании, нацеленной на страны Балканского полуострова». Кроме того, население этих стран не достаточно осведомлено, чтобы отличать достоверную информацию от ложной», — сообщается в материалах гранта.

Голословные обвинения в адрес России всё чаще используются на Западе для получения финансирования тех или иных программ, отмечает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«Такие обвинения являются сейчас основным смысловым паттерном на Западе. Они действуют в рамках информационного пространства постправды, фейковых новостей, где важны не факты, аргументы и доказательства, а новость, облечённая в определённую эмоциональную форму. Например, так было при крушении малайзийского самолёта, при отравлении Скрипалей, тот же самый механизм использовался и при освещении вмешательства якобы русских хакеров в избирательные процессы США. С помощью этой постправды можно не только обвинить другую страну в том, чего она не совершала, но и реализовывать программы и получать под них серьёзное финансирование», — отметил эксперт в беседе с RT.

Данюк подчеркнул при этом, что США часто используют различные исследовательские организации для продвижения нужной Вашингтону повестки.

«Соединённые Штаты являются основным законодателем моды использования различных центров и некоммерческих организаций. Это та страна, которая работает с институтами мягкой силы. С помощью предоставления финансирования они могут предлагать определённую повестку относительно того, какие исследования должны быть, какие ключевые идеи в этих исследованиях должны быть», — подчеркнул Данюк.

Работа по всем фронтам

Важно отметить, что, согласно материалам гранта, реализация проекта соответствует внешнеполитическим целям США «по ускорению прогресса в отношении вступления Македонии в ЕС и вступления в НАТО».

Проект USAID включает в себя четыре различных направления, целью которых официально заявляется «снижение подверженности политическому манипулированию».

«Общая цель — повысить осведомлённость жителей Македонии, чтобы снизить их подверженность политическому манипулированию и давлению. Добиться этого можно путём повышения качества общественной информации и уровня медийной грамотности населения, поощрения частной инициативы в сфере СМИ, а также усиления защиты свободы слова», — отмечается в документе.

Примечательно, что качество информации, которая доступна широкой общественности в Македонии, будет оцениваться организациями, получающими финансирование из бюджета США. В свою очередь, медиаграмотность населения бывшей югославской республики будет достигаться путём проведения «формальных и неформальных» обучающих программ и тренингов по выявлению дезинформации в СМИ. Кроме того, США займутся поддержкой «независимых журналистов», которые будут создавать новые коммерчески рентабельные информационные платформы в стране.

Согласно материалам гранта американского правительственного агентства, подрядчики ведомства будут выстраивать сотрудничество между «независимыми СМИ», внештатными журналистами и стрингерами по всей стране. USAID планирует расширить охват аудитории местных СМИ посредством взаимодействия с корреспондентами и стрингерами, работающими на фрилансе.

Подрядчики американского правительственного агентства займутся и продвижением «профессиональных стандартов и этических норм» в редакционной политике македонских СМИ.

«Кампании по демонизации России»

По мнению руководителя Центра европейских исследований РИСИ доктора исторических наук Оксаны Петровской, посредством реализации нового проекта в сфере СМИ Вашингтон стремится создать «свою систему пропаганды» в Македонии для продвижения вступления бывшей югославской республики в НАТО.

«Это продолжение кампании США и ЕС по демонизации России. Сейчас они обратили внимание на Македонию, потому что она в данный момент ближе всех на Западных Балканах в продвижении к Европейскому союзу и НАТО. Для Вашингтона и Брюсселя главное — продолжать развитие этих процессов, поскольку после прихода премьер-министра Заева к власти всё повернулось так, как хотелось США и Европейскому союзу. Однако нужно отметить, что значительная часть населения смотрит в другую сторону, общество расколото.

Перед США стоит задача создать свою систему пропаганды, чтобы обработать оставшуюся часть общества и решить эти задачи, в частности вступление Македонии в НАТО», — отметила эксперт.

Петровская также считает, что с помощью USAID Соединённые Штаты стремятся «отсечь иную точку зрения».

«Речь идёт о том, чтобы отсечь СМИ, которые продвигают иную точку зрения, поставить свои факты, данные, свою пропаганду и обработать журналистов так, чтобы они писали именно то, что нужно. Естественно, объективности нет, потому что изначально такой подход субъективен сам по себе. Объективность существует в том случае, если есть разные точки зрения и разные подходы. А в этом случае явно есть главный посыл, что вся информация, которая идёт от России, — неправда, всё делается с целью принести ущерб, зло этим странам. Какая тут объективность!» — подчеркнула эксперт.

«Голословные обвинения»

Примечательно, что год назад Центр по исследованию оргпреступности и коррупции (OCCRP), который получает финансирование от Госдепартамента США и скандально известного миллиардера Джорджа Сороса, обвинил Россию в попытках вмешаться во внутренние дела Македонии путём распространения «информации и дезинформации».

Демонстрации в Скопье, Македония, 20 марта 2017 года

AFP

© Robert Atanasovski

В Министерстве иностранных дел России тогда опровергли обвинения организации, назвав материал OCCRP «очередной неуклюжей попыткой переложить ответственность за развязывание глубокого кризиса македонского государства».

«Голословные обвинения в адрес Москвы в финансировании македонских СМИ с целью распространения дезинформации в российских интересах исходят от организации, главными спонсорами которой выступают государственные структуры США и фонд Джорджа Сороса», — заявили в МИД России.

Ранее, в июле, о риске вмешательства России в македонский референдум, который касается смены названия республики, заявили в Великобритании. В докладе комитета по международным делам палаты общин британского парламента отмечалось, что Москва может «попытаться сорвать или предотвратить ратификацию соглашения» между Грецией и Македонией, которое в итоге позволит бывшей югославской республике вступить в НАТО.

«С учётом ведущей роли Лондона в сдерживании российской агрессии крайне важно, чтобы Великобритания приложила все возможные усилия для принятия независимого, справедливого и прозрачного решения», — говорится в документе палаты общин.

Напомним, что в июне этого года российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия выступает за решение вопроса об изменении названия Македонии без вмешательства извне.

«Мы всегда подчёркивали, что выступаем за нахождение договорённости по этой проблеме без вмешательства извне, без установления каких-то искусственно созданных условий, и говорили, что поддержим то решение, которое будет отвечать интересам Греции и Македонии и которое будет опираться на широкую общественную поддержку», — сказал глава МИД.