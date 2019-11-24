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Отсечь бизнес от абортов: Павел Пожигайло назвал два шага борьбы с убийством нерождённых детей

24 ноября 2019, 09:24  •  120 • Политика
Член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло прокомментировал решение частных клиник Самарской области отказаться от проведения абортов. По его мнению, это первый шаг, когда нужно "отсечь бизнес от абортов". Второй шаг - вообще запретить убийство нерождённых детей во чреве матери.
Ранее, напомним, глава самарского Минздрава Михаил Ратманов сообщил о том, что уже со следующего года рассчитывает на то, что региональные частные клиники не будут проводить аборты без медицинских показаний. По словам министра, с женщиной, прежде чем она примет окончательное решение о прерывании беременности, должны говорить психологи.
Член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло, комментируя самарскую инициативу, напомнил, что "главный посыл: не делать аборт".
"Проблема в том, что в частной клинике могут спровоцировать аборт, - пояснил свою мысль собеседник Царьграда. - То есть когда это отдано на откуп частным клиникам, то это значит: чем больше сделаешь, тем больше денег заработаешь. И поэтому они сами ищут "жертв".
Поэтому тот шаг, на который решились в Самарской области, Пожигайло поддержал.
"Надо отсечь бизнес от этой темы", - заявил член Общественной палаты РФ, напомнив, что именно "в государственных клиниках, можно навязать психолога, представителя общественной организации", который будет женщину отговаривать от такого шага, как прерывание беременности.
Далее, вторым шагом, по мнению собеседника, нужно исключить убийство детей во чреве матери. Общественник также напомнил, что государственная клиника несёт уголовную ответственность.
"У нас есть проект "Демография", в рамках этого проекта можно настоять на том, чтобы во всех государственных клиниках появились психологи, чтобы разобрать ситуацию", - уточнил Пожигайло.

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