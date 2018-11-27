«Оце так зрада»: В Сети тиражируют старое видео с предупреждением от Тимошенко о военном положении на Украине

Украинских интернет-пользователей пытаются обмануть при помощи старого интервью лидера «Батькивщины» на канале UA-Перший Юлии Тимошенко. На записи, которая была сделана летом этого года, Тимошенко обращает внимание украинцев, для чего президенту Петру Порошенко вводить военное положение в стране. «Оце так зрада», - говорится в одном и комментариев украинских пользователей.

В Сети на фоне объявленного в ряде украинских областей военного положения разжигают ситуацию старом видеороликом с лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко. На записи интервью летом этого года на одном из украинских каналов она заявила, что Порошенко вовсе не планирует проводить выборы.

По ее словам, украинский лидер намерен объявить военное положение, чтобы выборы в стране не состоялись. «Все украинцы должны знать, что существуют такие планы. А знание уже останавливает такие проекты, поэтому уже это будет просто очевидным», — говорила в своем комментарии лидер «Батькивщины».

При этом на ряде ресурсов и в соцсетях появилась видеонарезка этого летнего интервью с посылом, что Тимошенко говорит это сейчас, после инцидента на Азове. Подобные сообщения украинские пользователи восприняли негативно.

В комментариях под роликом граждане в основном оставляют бранные комментарии. Однако есть и те, кто заявил, что видео явно не свежее.

Примечательно, что в списке депутатов, голосовавших о принятии в стране военного положения, напротив фамилии Юлии Тимошенко значится слово «за».