Отсчёт пошёл: Повышенный налог для богатых в России легитимизируют

Правительство России внесло в Госдуму проект закона о повышенном налоге на доходы физических лиц, которые за налоговый период заработали более пяти миллионов рублей. В системе обеспечения законодательной деятельности Думы документ, подписанный премьер-министром России Михаилом Мишустиным, появился в четверг, 17 сентября.

Документ предполагает, что с 1 января 2021 года указанная группа физических лиц будет платить повышенный НДФЛ - 15% в отношении той части налогов, которая превышает пять миллионов рублей за налоговый период. Повышенная налоговая нагрузка не повлечет за собой сдачи дополнительных деклараций.

Предполагается, что полученный доход от повышенного налога будет направлен на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями, в том числе, орфанными.